'1경 7천조원' 투자사 회장, 이 대통령 만나 "한국을 아시아 AI 수도로"

큰사진보기 ▲유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 래리 핑크 세계경제포럼 의장과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 유엔총회 참석을 위해 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 AI 산업 글로벌 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 래리 핑크 세계경제포럼(WEF) 의장 겸 블랙록 회장, 김정관 과학기술정보통신부 장관과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 첫 일정으로 세계 최대 자산운용사 '블랙록'의 최고경영자(CEO) 래리 핑크 세계경제포럼 의장을 만났다.하정우 대통령실 AI미래기획수석은 현지에서 열린 기자브리핑에서 "양측은 한국이 아시아·태평양 지역의 'AI(인공지능) 수도'로 자리매김할 수 있도록 대규모 투자를 포함해 다양한 분야에서 협력하는 데 뜻을 모았다"고 밝혔다.이 대통령은 핑크 회장과 함께 뉴욕에 위치한 글로벌 민간 인프라펀드인 GIP(Global Infrastructure Partners)의 아데바요 오군레시 GIP 회장, 김용 전 세계은행 총재도 함께 접견했다.하 수석은 이날 접견이 "인공지능, 에너지 전환, 인구 변화라는 인류의 핵심 대전환 과제들을 중심으로 논의가 이루어졌으며, 동시에 한국과 글로벌 투자사 간 전략적 협력을 위한 공감대를 확인하는 자리였다"고 말했다.그에 따르면, 핑크 회장은 "AI와 탈탄소 전환은 반드시 함께 진행되는 것이 중요하며 이는 전 세계가 함께 가야 할 문제"라고 강조하면서 "한국이 아시아의 AI 수도가 될 수 있도록 글로벌 자본을 연계하여 적극 협력하겠다"고 말했다.이에 이 대통령은 "한국의 아시아 태평양 AI 수도 실현을 위해 협력할 수 있게 된 점을 환영하며 긴밀하고 지속적인 논의를 통해 이번 협력 관계를 실질적인 협력 성과로 이어지게끔 하자"고 강조했다.이 대통령은 핑크 회장을 직접 한국에 초대하기도 했다.참석자들은 "취임 이후에 대한민국 증시가 사상 최고치를 경신하는 등 정치 경제 상황이 빠르게 안정되고 있고 향후 한국의 경제 발전을 기대한다"며 이 대통령의 리더십을 높이 평가했다.특히 AI 에너지 분야에서 한국 정부의 적극적인 정책 추진을 높게 평가하고 향후 한국의 AI 에너지 인프라 투자에 높은 관심을 표명했다.블랙록은 현재 12조 5천억 달러, 한화로 약 1경 7천조 원 규모의 자산을 운용하는 세계 최대 자산운용사로, 마이크로소프트, 엔비디아, xAI 등과 함께 'AI 인프라 파트너십(AIP)'을 구성해 글로벌 차원의 AI 및 재생에너지 인프라 투자에 나서고 있다.이번 회담에서 한국 과기정통부 장관과 블랙록 회장은 양해각서(MOU)를 맺어 한국 내 아시아 태평양 AI 허브 구축에 대해 협력하고 주요 기관 투자자와 산업 파트너와 함께 글로벌 AI 인프라 파트너십에 참여할 수 있는 가능성을 열어두었다.아울러 향후 5년간 아시아 태평양 지역 AI 및 재생에너지 전환을 위해 필요한 대규모 투자 방향을 공동으로 준비해 나가기로 했다고 하 수석은 전했다.이 대통령은 23일 밤부터 개최되는 UN 총회와 안보리 공개토의에서도 AI‧에너지‧인구 등의 현안에 대한 글로벌 협력의 필요성과 대한민국의 적극적 역할에 대해 강조할 계획이다.아울러 올해는 UN이 선포한 '양자과학의 해'로 23일 과기정통부 장관과 AI미래기획수석은 IBM 양자연구센터를 방문하여 양자 분야에서의 한·미 협력 방안을 논의할 예정이라고 대통령실은 밝혔다.한편, 이 대통령 부부는 22일 오전(한국시간 23일 새벽) 뉴욕 JFK공항에 도착했으며, 23일 새벽 기조연설을 시작으로 유엔총회 일정을 소화할 예정이다.