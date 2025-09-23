노래만 불러본 산토끼가 집에 찾아왔다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲야생제비나비, 호랑나비, 산토끼 ⓒ 김은상 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

조용한 시골에서 산다고요? 천만에요. 마당은 늘 소란스럽습니다. 산새들 지저귀고, 짝 찾아 비벼대는 풀벌레소리에 귀가 먹먹합니다. 덕분에 딱새, 지빠귀, 멧새를 알아보게 되었고, 쌕쌔기, 여치, 사마귀를 희롱하며 놉니다. 새처럼 커다란 제비나비와 호랑나비가 머리 위를 스칠 땐 깜짝 놀라기도 하죠. 림스키코르사코프(Rimsky-Korsakov)가 작곡한 <왕벌의 비행>은 매우 사실적인 곡명입니다. 말벌이나 왕벌의 날갯짓에선 비행기 엔진소리가 들리거든요.지렁이, 달팽이, 거미, 지네도 큼직큼직합니다. 내심 흙이 건강하다 느껴져 흐뭇해하기도 하죠. 물론 깍지벌레, 갈색날개매미충 등 이른바 해충도 함께 삽니다. 밉지만 어쩔 수 없어요. 우린 계약서를 작성한 적 없고, 땅값은 사람에게만 지불했으니 나가랄 수도 없습니다. 두더지도 마찬가지예요. 여기저기 땅을 파헤쳐서 덫과 진동기를 놓기도 했는데 아무 소용없습니다. 보이지 않는 적에 패배감만 커져요. 이젠 그러려니 하고 솟아오른 땅만 꾹꾹 밟아댑니다.한두 번 "여긴 시골이야!" 하는 고라니에 벌컥 놀란 적도 있습니다. 밤이면 멱따는 울음소리가 멀리서 들리기도 하고요. 얼마 전엔 아기 멧돼지도 나타났는데, 이런 야생동물들과는 같이 살기 어렵죠. 쫓아냅니다. 어딘가에 어미도 있을 테니 겁도 나고요.야생동물 피해 소식을 뉴스에서 접하곤 하는데, 내가 아는 지인은 울타리도 치고 뱀을 잡아 산 깊은 곳에 풀어준다고 하더라고요. 제 경우엔 두더지가 뒤뜰을 파헤쳐놓거나, 물까치가 달려들어 포도와 블루베리를 따먹는 것이 고작이고, 텃밭 농사를 크게 짓는 것도 아니라서 심각하진 않습니다.어제 아침 깜짝 손님이 찾아왔습니다. 뭉툭하게 생긴 갈색 산토끼예요. 노래만 불러봤지 직접 본 건 처음인데 신기하고 반가우면서도 마음속에 작은 파문이 입니다. 덩치는 작지만 이 녀석을 어떻게 대해야 할지 고민이네요. 오늘 아침엔 마당에 웅크리고 앉았는데, 아예 여기 눌러앉을 모양입니다. 풀 뜯어먹으며 여기저기 돌아다니는 모습이 강아지와 다를 바 없어 귀엽지만, 어쩌다 제가 살던 산을 떠나 여기까지 오게 됐는지 궁금하고 애처롭네요.한때는 개나 닭을 키워볼까 하는 생각도 해봤습니다. 너른 마당과 전주인이 만들어 놓은 우리도 있어서 키우기 괜찮겠다 생각했죠. 그런데 아무리 생각해 봐도 먹이고 씻기고 뒤처리까지 자신이 없었습니다. 집을 비울 때마다 신경 쓰일 테고, 무엇보다 겨울 동안 몇 달씩 집을 비우는 처지라 건사하기 어렵다 판단했습니다. 나중에 더 나이 들어 바깥나들이가 번거롭다 느껴지면 그때쯤 생각해보려 합니다. 반려동물이 주는 기쁨을 알지만 생명이 달린 일이니 하고 싶다고 다 할 순 없죠.동네 개들이 있습니다. 언젠가 마당에 들어오고, 수경화분의 물을 마시고, 잔디마당에 드러눕고 하더니 여러 번 볼 일을 보고 가는 일이 생겼습니다. 지속된 호의가 당연한 권리인 줄 착각하는 건 짐승도 마찬가지인 거죠. 한동안 대문을 닫고 지냈더니 그런 일이 없어졌습니다.길고양이도 멀리서 지켜보기만 합니다. 새끼를 낳았을 땐 너무 귀엽고 때론 불쌍해 보여서 다가서려다 그만두었습니다. 자칫 돌보려다간 사람이 길들여집니다. 아무래도 야생동물은 내버려 두는 것이 서로에게 상처 주지 않는 태도가 아닐까 생각합니다.아무튼 이 산토끼, 거리를 두고 그냥 지켜보려 합니다. 피해가 없다면 실컷 풀 뜯으며 제 맘대로 살아보라고 하죠, 뭐. 꽃과 나무만 살아선 뜨락이랄 수 있겠어요? 야생이 없는 뜰은 상상할 수 없습니다. 시골에 사는 즐거움이기도 하죠. 전체 인구의 약 8.3%가 시골에 산다고 하니 8.3% 확률의 행운이라고 할까요? 그러고 보니 산토끼가 주워 올 알밤이 떨어질 날 머지 않았습니다.