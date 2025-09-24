뉴욕 누볐던 작가의 민화, 시골 마을회관에 걸린 사연

큰사진보기 ▲김종숙 민화 작가 <행복>, 제비가 물어다 준 박씨에 흐뭇한 흥부의 행복 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종숙 작가의 민화 작품 모음 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종숙 민화 작가 <십장생도>, 불로장생과 무병장수를 기원하는 십장생 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 대강면 가덕마을 마을회관과 황금 들녘, 사랑방 같이 정겨운 휴게실 운동 도구 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲김종숙 민화 작가 <날개에 실은 행복>, <바람에 스미는 고운 자태> ⓒ 이완우 관련사진보기

"비록 작고 사소한 그림 한 점일지라도, 누군가에게 따뜻한 사랑과 위로를 전할 수 있다면, 그것이 제가 오늘 붓을 드는 이유입니다."

큰사진보기 ▲김종숙 민화 작가 <꽃 위에 선 기상>, 수탉의 기품, 당당한 기세와 "꼬끼오" 계명성. 미래와 복을 염원 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 20일 전북 남원시 대강면 신덕리 가덕마을을 찾았다. 섬진강이 돌아 흐르는 물돌이동 지역의 농촌 마을이다. 문덕봉에서 고리봉으로 이어지는 높은 산줄기에 가로막혀 남원 시내로 가려면 금지면으로 빙 돌아 22km를 가야 한다. 순창 읍내는 섬진강을 다리로 넘으면 8km 거리로 훨씬 가깝다.이곳 가덕마을의 마을회관에서 의미 있는 전시회가 열리고 있다. 민화 작가 김종숙의 "가을빛 큰 사랑, 나눔으로 피어나는 행복" 초대전이 오는 10월 20일까지 진행된다. 김종숙 작가는 '그림은 나누는 사랑'이라는 신념의 재능 기부를 실천하고 있다. 오래 전부터 작품 판매나 전시회 수익금을 어려운 이웃과 아이들을 위해 다양하게 기부해 왔다.김종숙 작가는 올봄에 이 마을과 이웃하는 가까운 석촌마을로 귀촌했다. 중견 작가의 작품이 전시관이 아니라 한적한 농촌의 마을회관에서 열리는 사례는 보기 드물다. 마을회관에 전시된 민화 작품에는 이제 이웃이 된 농촌 어르신들을 공경하는 마음이 가득 담겨 있었다.이곳 마을회관 건물 1층은 노인정이자 경로당이다. 2층은 체력 단련실이며 휴식 공간이었다. 친근한 사랑방 같은 2층의 휴식 공간에 민화 작가의 작품 41점이 동서남북 벽면에 모닥모닥 게시되었다. 창문 너머로 황금빛 가을 들녘이 보이고, 마을의 정미소에서 수확한 벼를 탈곡하며 방아 찧는 듯 소리가 가락 있게 들려서 정겨웠다.민화 작품 <십장생도>는 불로장생과 무병장수를 기원하는데, 마음의 고향인 농촌 풍경이었다. 제비가 물어다 준 박씨에 흐뭇한 흥부의 행복을 표현한 작품 <행복>은 판소리 흥부가의 발상지인 남원 운봉고원의 동편제 판소리 가락에 어울렸다. 작품 <날개에 실은 행복>은 바위 곁에서 꽃이 피었고, 나비가 무리 지어 날고 있다. 작가는 행복은 꽃 향기처럼 스며들고, 사랑은 나비 날갯짓처럼 퍼져가기를 기원한다고 하였다.작품 <바람에 스미는 고운 자태>는 조선 시대 화가 신윤복의 미인도가 연상되었다. 고운 선과 색, 그 안에 담긴 시대를 초월한 아름다움을 담았다고 한다. 고운 얼굴빛에 옛 미인의 단아한 기품이 은은하였다. 남원 광한루 오작교를 거니는 춘향의 자태가 이러하였을까? 작품 <꽃 위에 선 기상>은 밝은 미래와 행복을 부르는 의미라고 한다. 모란꽃을 배경으로 바위에 높이 서서 '꼬끼오' 길게 계명성(鷄鳴聲) 울리는 수탉의 기세가 당당했다.작가가 그려내는 민화는 소박한 소망을 희망으로 기원하는 비유와 상징 이야기였다. ​작가의 작품에 자주 나오는 호랑이, 까치, 꽃, 나비, 구름, 해와 달은 고향 산천처럼 스스럼없는 대상이며 소재들이다. 전시회 작품마다 친절하게 해설 쪽지를 붙여 놓아서 작품 이해에 크게 도움이 되었다.작가가 민화 작품에서 그려내는 소재들은 서로 어울려 살아가는 세상의 모습을 담고 있었다. 가족과 공동체의 삶의 모습을 의인화하여 이야기처럼 풀어가고 있다. 그래서 작가의 민화 작품은 밝은 색조와 따뜻한 정감이 담뿍 담겨 있었다.작가의 작품은 우리 민화의 전통을 계승하면서, 현대적 파스텔 화풍과 섬세한 감각이 돋보인다는 평가가 나온다. 민화가 내포한 상징성과 생명력을 현재의 삶 속에서 창조적으로 감성이 풍부하게 되살려냈다고 평하기도 한다.작가는 전통문화인 민화를 오랫동안 해외에서 활동하며 널리 알리는 데 노력해 왔다. 매강갤러리를 경영하며 미국 뉴욕과 뉴저지 등에서 수차례 전시회를 열어 우리 민화의 국제화에 힘썼다. 작가는 43회 개인전을 열었고, 100여 회 이상의 그룹전에 참여하여 민화의 중견 작가로 위상을 굳히고 있다.이제 농민의 이웃이 된 김종숙 작가는 평소 소신을 이렇게 말한다.김종숙 작가가 이곳으로 귀촌한 데는 이 마을에서 수십 년 동안 이장으로 봉사한 소리꾼 양기권씨의 역할이 컸다고 한다. 양기권씨는 동편제 판소리 강도근(1918~1996) 명창의 마지막 제자로 판소리의 맥을 이으며 농사를 짓고 있다.양기권씨는 '상여소리'에 탁월한 기량을 보유하고 있다. 남원시 대강면에서 섬진강 물줄기가 유유히 흐르듯 동편제 판소리가 살아있다. 민화 작가가 농촌 마을에 터를 잡고 활동하니, 옛날에 백성들과 기쁨, 슬픔을 함께하고 간절한 소망을 담았던 그림인 민화의 의미가 자못 새롭게 여겨졌다.이곳 가덕마을 회관에 전시된 민화 작품을 감상하고, 이 마을에서 가까운 섬진강 건너편 순창 향가마을의 향가 터널을 탐방할 계획이었다. 이곳 농촌 마을에서 열리고 있는 민화 작품 전시회가 다음 달 20일에 종료되면, 이 마을회관에 민화 교실이 열려 어르신들이 민화를 그리는 행복한 장면을 상상해 보았다. 남원 대강면에서 민화의 생명력이 거듭 살아나기를 바란다.