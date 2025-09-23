국가 인정 받았지만... 팔레스타인 주민들 "달라진 것 없다"

큰사진보기 ▲8월 30일, 제82회 베니스 국제 영화제 기간 동안 베니스 리도에서 가자지구와 팔레스타인 사람들을 지지하는 행진이 끝난 후, 진압 경찰이 시위대와 대치하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

서방 주요국들이 팔레스타인을 공식 국가로 인정하고 나섰으나 '상징적 지지'에 그칠 것이라는 지적이 나온다.영국과 캐나다, 호주, 포르투갈은 21일(현지시각) 팔레스타인을 국가로 승인한다고 발표했다. 프랑스, 벨기에, 룩셈부르크, 몰타 등도 23일부터 열리는 유엔 총회에서 팔레스타인을 국가로 인정하기로 했다.그러나 가자지구 전쟁을 끝내기 위해 이스라엘을 압박하려면 경제 제재, 무기 금수 등 강력한 행동이 필요하다는 것이 전문가들의 주장이다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 독일 싱크탱크 마셜펀드사우스의 크리스티나 카우슈 부대표는 "진정한 기회가 열렸지만, 구체적 약속이 나오는지 지켜봐야 한다"라며 "이는 팔레스타인을 넘어 서방이 국제법을 지키고 다자주의를 수호할 수 있느냐의 문제"라고 밝혔다.팔레스타인 정치 전문가 아부 라스도 "전 세계 모든 나라가 팔레스타인을 국가로 인정하더라도 이스라엘이 점령을 포기하지 않는 한 변화가 없을 것"이라며 "이스라엘에 대한 제재, 단교, 전범 기소, 문화적 보이콧 등으로 더 나아가야 한다"라고 촉구했다.팔레스타인 민족 이니셔티브(PNI) 설립자 무스타파 바르구티는 NYT에 보낸 기고문에서 "국가 인정은 기껏해야 공허한 외침이고, 가자지구에 있는 팔레스타인 주민들의 죽음과 강제 이주를 막기 위한 행동 부족을 외면하려는 것"이라고 비판했다.그러면서 "팔레스타인을 국가로 인정한다면 이스라엘의 불법적이고 파괴적인 정책에 책임을 묻는 구체적인 행동이 수반되어야 한다"라고 강조했다.이어 "팔레스타인의 자유는 국가 인정 여부에 달려있는 것이 아니다"라며 "가장 큰 실수는 팔레스타인이 이스라엘 땅을 빼앗고 유대인을 몰아냈다면서 양측의 잘못을 동일시하는 것"이라고 꼬집었다.가자지구에서 고통받는 팔레스타인 주민들도 현실은 달라지지 않았다고 말했다. 한 주민은 CNN 방송에 "이곳은 변한 것이 전혀 없다"라며 "(국가 인정이) 좋은 상황으로 이어지기를 바라지만, 불가능한 일처럼 느껴진다"라고 말했다.또 다른 주민은 "가자지구와 연대하며 팔레스타인을 인정하고 지지하는 여러 나라들과 모든 사람들에게 감사하다"라면서 "누가 우리를 인정하든, 인정하지 않든 우리는 여기에 있다"라고 강조했다.반면에 이스라엘은 요르단강 서안 합병에 나설 것이라고 반발했다. 서안지구를 이스라엘 영토로 편입해 팔레스타인 자치지역을 단절시켜 국가 수립을 차단하겠다는 것이다.극우 성향의 베잘렐 스모트리히 이스라엘 재무장관은 성명을 내고 "영국을 비롯한 여러 나라들이 이스라엘의 미래를 결정하던 시대는 끝났다"라면서 "서안지구 합병을 즉각 단행해야 한다"라고 촉구했다.이스라엘을 지지하는 미국도 팔레스타인 국가 인정은 현실적인 이익이 없다면서 평가절하했고, 뉴욕에서 열리는 유엔 총회에 팔레스타인 정부 인사들의 참석도 금지했다.미국 국무부는 "우리는 보여주기 위한 제스처가 아니라 진지한 외교에 집중하고 있다"라며 "우리의 우선순위는 이스라엘 인질의 석방, 이스라엘의 안보, 하마스로부터 자유로워져야 할 지역의 평화와 번영"이라고 밝혔다.독일, 이탈리아, 일본도 '두 국가 해법' 합의가 우선이라며 당분간 팔레스타인을 국가로 인정할 계획이 없다는 입장이다.다만 이스라엘의 서안 합병은 미국 정부도 반대하는 데다가, 이스라엘과 아랍 국가들의 관계를 돌이킬 수 없게 만들 것이라는 우려 때문에 현실적으로 어려울 것이라는 회의적인 반응도 있다.