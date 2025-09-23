메뉴 건너뛰기

여수 국동 작은도서관에서 만난 작은 힐링

사는이야기

광주전라

25.09.23 10:38최종 업데이트 25.09.23 10:38

여수 국동 작은도서관에서 만난 작은 힐링

잡지 나눔과 디퓨저 만들기 체험 진행 중

함께한 참여자들이 완성한 석고 디퓨저 노랑 장미(필자의 작품)
함께한 참여자들이 완성한 석고 디퓨저노랑 장미(필자의 작품) ⓒ 김용자
23일은 추분(秋分)이다. 24절기 중 열여섯 번째 절기로 낮과 밤의 길이가 같아지는 날이다. '가을 추(秋)'와 '나눌 분(分)'이 합쳐진 '가을을 나눈다'는 의미를 담고 있다. 이름처럼, 계절은 여름에서 가을로 넘어간다. 무더위가 영원할 것 같았지만, 아침 저녁으로 제법 선선해진 바람이 계절의 변화를 말해준다.

가을은 흔히 독서의 계절이라 불린다. 여수시 국동 작은 도서관에서는 이를 맞아 9월 15일부터 10월 31일까지 '2024년 잡지 나눔 행사'와 만들기 체험 프로그램을 운영하고 있다.

여수 국동 작은도서관 행사 석고 디퓨저 만들기 체험 과 잡지 나눔 행사 홍보
여수 국동 작은도서관 행사석고 디퓨저 만들기 체험 과 잡지 나눔 행사 홍보 ⓒ 김용자

필자는 직접 도서관을 찾아 체험에 참여했다. '스트레스 탈출 힐링 석고 디퓨저 만들기'였다. 디퓨저를 완성한 뒤 한 줄 체험평을 남기는 행사인데, 참여자들의 반응은 "우주만큼 재밌어요", "향기로움과 함께 즐거운 시간", "힐링의 시간" 등 대체로 '즐거움'과'힐링'을 공통적으로 표현했다.

한 줄 체험평과 잡지 나눔 행사 '힐링' '즐거움' 이란 단어가 많다
한 줄 체험평과 잡지 나눔 행사 '힐링' '즐거움' 이란 단어가 많다 ⓒ 김용자

필자 역시 장미를 노랗게 색칠하고 라벤더 향기를 바르며 짧은 시간 동안 힐링을 얻었다. 도서관에서는 이와 함께 1인 5권 이내 잡지 나눔 행사도 진행 중이어서, 마음에 드는 잡지를 골라 챙겨올 수도 있었다.

석고 디퓨저 만들기 체험 참여한 학생들
석고 디퓨저 만들기 체험 참여한 학생들 ⓒ 김용자
낮과 밤이 같아지는 추분을 맞으며 작은도서관에서의 특별한 체험은 계절의 전환을 한층 더 의미 있게 만들었다. 독서와 향기, 그리고 잠깐의 힐링이 함께한 시간이었다. 가을을 맞아 도서관을 찾아본다면, 그곳에도 분명 좋은 일이 기다리고 있을 것이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스, 브런치에도 실립니다.

#추분#가을#독서#도서관#행사

댓글
김용자 (jkyj0925) 내방

여수 바다를 품고 살다가 먼바다로 새롭게 항해하고자 합니다 고래가 보고 싶습니다

