APEC 성공개최 기원 열차 달린다

큰사진보기 ▲오는 10월 말 열리는 APEC 정상회의를 앞두고 대구도시철도 3호선 열차가 APEC 성공개최를 기원하는 내용의 문구를 붙이고 달린다. ⓒ 대구시 관련사진보기

AD

오는 10월 말 경북 경주시에서 열리는 APEC 정상회의 성공 개최를 기원하는 '대구경북 APEC 열차'가 달린다.대구시와 경상북도는 22일 APEC 정상회의 성공 개최를 기원하기 위해 대구도시철도 3호선 칠곡차량기지에서 '대구경북 APEC 홍보 열차' 출발 행사를 가졌다.이날 행사에는 이철우 경북도지사, 김정기 대구시장 권한대행, 이만규 대구시의회 의장, 최병준 경북도의회 부의장, 배선봉 경북프라이드기업 CEO협회장, 박윤경 대구상공회의소 회장 등이 참석했다.대구시 주최로 마련된 행사에서 도시철도 3호선 전동차에 APEC 정상회의의 성공 개최를 염원하는 메시지를 담은 디자인을 랩핑했다.'대구경북 APEC 열차'는 이날부터 오는 11월 1일까지 대구 도시철도 3호선 전 구간에서 상시 운행하며 지역민과 방문객들에게 대구경북 상생의 메시지와 국제행사 소식을 곳곳에 전달한다.대구시는 3호선 열차 랩핑을 통한 APEC 성공 개최 홍보 외에도 주요 도로 곳곳에 현판과 현수막, 버스 안내방송 등을 활용해 시민들의 관심을 유도하고 정상회의의 성공적인 개최를 위한 붐업 활동에 힘쓰기로 했다.또 양 시도는 정부의 123개 국정과제와 지역 공약에 적극 협력하고 공도협력 과제를 지속적으로 발굴추진해 대구경북 상생 발전은 물론 국가 균형발전의 모범 모델을 만들어 나간다는 계획이다.이철우 경북도지사는 '대구경북이 함께 APEC 성공 개최를 기원하는 마음이 이미 상생 발전의 출발점"이라며 "이번 APEC 정상회의를 반드시 성공시켜 대한민국이 초일류 국가로 도약하는 신호탄으로 만들고 더 나아가 대구경북이 미래의 새로운 역사도 주도해 나가자"고 말했다.김정기 대구시장 권한대행 행정부시장도 "우리나라의 국제적 위상을 한층 더 높이게 될 경주 APEC 정상회의의 성공 개최를 위해 최선을 다해 지원할 것"이라며 "오늘 이 자리가 한층 더 공고하고 폭넓은 대구경북의 협력의 토대가 될 것으로 기대한다"고 말했다.