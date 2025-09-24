'사는이야기'로 시작한 새 도전, 올 가을이 너무 설렙니다

손글씨와 그림으로 마음을 표현하는 사람. 제주에서 달리고, 쓰고, 만들며 작은 일상을 기록합니다. 마음과 마음을 연결하는 일을 하고 싶어 창업한 <그마음굿즈> 공방을 운영하고 있습니다.

이 기자의 최신기사 삶이란 결국 서로에게 손을 내미는 일