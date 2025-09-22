김용진 GH 신임 사장 "위기 넘어 신뢰받는 지속가능한 공사 만들겠다"

"위기를 넘어 도민에게 신뢰받는 지속가능한 경기주택도시공사(GH)를 만들겠습니다."
김용진 경기주택도시공사(GH) 신임 사장이 22일 취임식에서 한 말이다.
김용진 신임 사장은 경기주택도시공사 임원추천위원회와 경기도의회 인사청문회를 거쳐 이날 제13대 사장으로 공식 취임했다.
김용진 사장은 취임사에서 GH의 가장 시급한 과제로 '재무 건전성 개선'을 꼽았다. 김 사장은 이를 위해 △3기 신도시 등 개발사업 일정 철저 관리 △재고자산 매각 △재무여건 개선을 위한 제도개선 등 다각적인 대응에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.
앞서 김 사장은 GH가 직면한 구조적 위기를 △저출생·고령화에 따른 인구구조 변화와 주택수요 감소 △자재비 및 자금 조달비용 증가 △공공서비스에 대한 국민 기대 상승 △재무여건 악화 등으로 진단했다.
특히 김용진 사장은 '토탈 주거복지 솔루션 프로바이더'로서 단순 주택 공급을 넘어 삶의 질을 높이는 서비스와 공간복지 확대, 공동체 회복 중심의 주거정책을 추진하고, 공익성을 기반으로 한 경영·사업 운영을 위해 ESG 가치를 내재화하겠다고 제시했다.
GH 내부 혁신에 대해서는 △디지털 전환에 최적화된 유연한 조직 구조 설계 △열린 소통과 협업 문화 정착 △역량 중심 인재 채용과 배치 및 조직문화 혁신 등을 강조하며, 직원들이 자부심을 느끼는 조직으로 GH를 재탄생시키겠다고 밝혔다.
김 사장은 마지막으로 "'변화의 중심, 기회의 경기도 실현'을 위해 적극적으로 소통하고 협력하겠다"고 각오를 다졌다.
김용진 사장은 이날 오전 경기도청 집무실에서 김동연 경기도지사로부터 임명장을 받은 후 공식 업무에 돌입했다.
김 사장은 한국동서발전 사장과 국민연금공단 이사장을 역임했으며, 기획재정부 제2차관을 지냈다. 김 사장은 이러한 풍부한 정책 경험과 공공경영 전문성을 바탕으로 'GH의 새로운 도약을 이끌 적임자'로 평가받고 있다.