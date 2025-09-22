더불어민주당 경북도당위원장 후보에 정용채, 이정훈, 임미애

큰사진보기 ▲더불어민주당 경북도당위원장에 출마한 정용채(기호 1번), 이정훈(기호 2번), 임미애(기호 3번) 후보. ⓒ 민주당 경북도당 관련사진보기

더불어민주당 경북도당은 위원장 선출을 위한 당원대회를 오는 28일 오후 경북 안동시 풍천면 스탠포드호텔 1층 그랜드볼룸에서 개최한다고 밝혔다.경북도당위원장 선거는 이영수 전 위원장이 대통령실 농축산비서관으로 임명되면서 공석이 돼 치러지게 됐다.앞서 경북도당은 지난달 29일까지 후보자를 공모한 후 조강특위에서 지난 19일 1차 심사를 실시하고 22일까지 최종 후보자 등록 일정을 진행했다.그 결과 정용채 경북시민연대 상임대표, 이정훈 (사)기본사회 경북본부 상임대표, 임미애 국회의원(비례대표) 등 3명이 최종 등록을 마쳤다.경북도당선거관리위원회는 오는 24일 오후 2시 경북도당 대회의실에서 언론사 초청 후보자 정견발표를 현장 생중계로 진행하고 28일 당원대회에서 최종 당선자를 결정한다. 이날 진행되는 후보자 정견발표는 <오마이뉴스>와 <뉴스민>이 유튜브로 생중계한다.이후 권리당원은 26일과 27일 양일간, 전국대의원은 28일 온라인 투표를 실시하며 휴대전화 본인인증을 통한 선호투표 방식으로 권리당원 80%, 대의원 20%의 비율을 반영하여 최다득표율로 도당위원장을 선출한다.당선자는 중앙당 최고위 인준을 거쳐 내년 6월 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거에서 경북을 지휘하는 중책을 맡게 된다.박종선 도당선거관리위원장은 "경북 민주당을 이끌어 갈 리더를 뽑는 중요한 선거인만큼 당헌당규에 입각한 공정한 선거가 될 수 있도록 만전을 기하겠다"며 "많은 당원 여러분들의 참여로 경북도당이 더욱 변화하고 발전할 수 있기를 기대한다"고 말했다.