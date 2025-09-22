큰사진보기 ▲경상국립대, 부산에 전국 최대 규모 동물병원 착공 ⓒ 경상국립대 관련사진보기

AD

경상국립대학교(총장 권진회)가 부산시, 동명대학교와 손잡고 추진하는 '경상국립대학교 부산동물병원' 건립 사업이 본격화됐다. 22일 오후 부산 남구 용당동 동명대학교 부지 내 건립 현장에서 착공식이 열려, 반려동물 의료와 연구, 산업 발전을 위한 대규모 프로젝트가 첫 삽을 떴다.이날 행사에는 권진회 총장, 수의과대학 김상현 학장, 박형준 부산시장, 안성민 부산시의회 의장, 강경수 동명문화학원 이사장, 이상천 동명대학교 총장, 오은택 남구청장, 김정기 경동건설 대표, 대한수의사회 관계자 등 100여 명이 참석했다.부산동물병원은 부지 1만 3330㎡, 연면적 9150㎡ 규모로 지하 1층, 지상 4층으로 전국 최대 규모로 건립된다. 주요 시설은 1층 응급진료센터·영상의학센터·일반진료시설, 2층 내과 진료시설(신경과·종양내과·소화기내과 등), 3층 외과 진료시설(신경외과·정형외과·일반외과·재활의학과 등)과 수술실·입원실, 4층 교육·연구 공간, 지하 1층 방사선 치료센터 등으로 구성된다.총사업비는 시설사업비 368억 원과 운영비 217억 원 등 모두 585억 원이며, 2027년 6월 완공할 계획이다.권진회 총장은 "이번 부산동물병원 건립은 국립대로서 공공성과 전문성을 살려 반려동물 복지, 수의학 연구, 전문 인력 양성, 산업 발전까지 아우르는 중요한 전환점"이라며 "부산·경남 지역 반려동물 산업 발전에 기여하는 동시에 국내 반려동물 산업을 선도해 나가겠다."라고 강조했다.