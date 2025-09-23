대진연, '미국산 불매' 선언... "트럼프 규탄, 주권 수호 나서야"

큰사진보기 ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 김용환 관련사진보기

지난 4일 미국은 우리나라 노동자 300여 명을 불법적으로 체포하고 구금했다.

총으로 무장한 병력이 군용 헬기와 장갑차를 타고 공장을 급습했다. 우리 국민을 쇠사슬과 케이블타이로 결박하여 체포했다. 이는 우리 국민을 노예, 테러범 취급한 것이다. 심지어 미국은 무자비하게 체포된 우리 국민들을 벌레가 득실대는 곳에 가두고 인종차별을 자행하는 등 반인륜적인 짓을 벌였다.

게다가 체포, 구금된 우리나라 국민 중에는 임산부도 있었다.

이번 사태는 단순히 300여 명의 노동자가 체포된 사건이 아니다. 우리 국민의 존엄을 짓밟고, 우리나라를 식민지, 속국 취급한 매우 엄중한 사건이다.

그러나 미국, 트럼프는 우리 국민에게 한 마디의 사죄도 하지 않았다. 되레 체포하러 출동한 ICE가 할 일을 한 것이라며 불법 체포 구금을 마치 잘한 일인 양 떠벌렸다. 그리고 이제 와서는 미국 인력을 교육하라며 가당치도 않은 소리를 지껄인다.

도대체 미국, 트럼프는 우리나라 국민을 무엇이라 생각하는가?

이것은 동맹이라 볼 수 없다. 세상 어느 동맹국이 아무 죄 없는 상대국의 노동자에게 총부리를 겨누고, 쇠사슬로 묶어 체포해 간단 말인가?

또한 불공정한 한미 무역협정을 파기해야 한다. 일각에서는 이번 불법 체포, 구금이 이재명 정부가 3500억 달러 대미 투자 계약에 사인을 하지 않는다는 이유로 벌인 협박질이라는 분석이 나오고 있다. 감히 우리 국민을 협박용 도구로 사용하며 우리의 존엄을 더럽힌 미국을 더 이상 두고볼 수 없다. 한미 무역협정을 파기하여 우리의 존엄을 우리의 손으로 지켜내야 한다.

그래서 대학생들은 미국 상품을 불매할 것을 선포한다. 우리 국민을 인질 삼아 대미 무역 투자 확대를 강요하는 미국에 경제적 타격을 가하자. 쇠사슬 동맹을 끊어내고 우리의 존엄을 지켜내자.

우리 국민 불법 체포 구금한 미국 트럼프를 규탄한다!

미국 상품을 불매하자!

주권자 국민, 그 존엄 앞에 미국 트럼프는 무릎을 꿇어라!

2025년 09월 22일

미국 내정간섭 반대 대학생 운동본부

지난 22일 오후 3시 30분, 서울 광화문 주한 미국대사관 앞에서 한국대학생진보연합(아래 대진연)이 '미국 상품 불매 선포 대학생 기자회견'을 열었다.현장에는 대진연 소속 대학생들이 모여 "우리 국민 불법 구금한 미국 트럼프를 규탄한다!", "미국산을 불매하자!" 등 구호를 외치며 미국 정부의 행태를 강하게 비판했다.대진연 윤겨레 회원은 "미국은 이번 사태를 기회 삼아 대미 투자를 강요하며, 우리 노동자들을 인질 삼아 협박한 것이나 다름없다"며 "한국인을 사람으로 보지 않는 처사"라고 지적했다.이어 "우리가 스스로 내어주는 것이나 다름없는 대미 투자는 더 이상 해선 안 된다. 이번 사태의 책임을 엄중히 묻고 트럼프의 사과를 받아내야 한다"면서 "이번 불법 체포·구금 사태를 통해 우리는 주권이 곧 국민의 안전이라는 사실을 다시금 깨달았다. 더 이상 우리 국민이 이국땅에서 고통받는 일이 없도록, 미국의 도 넘은 행패에 당당히 맞서자"고 목소리를 높였다.최수진 회원은 "대한민국의 주권과 자주, 존엄을 짓밟고 국민의 혈세를 강탈하는 것이 동맹이라면 그런 동맹은 단호히 끊어내야 한다"고 주장했다.또한 "미국산 소고기부터 먹지 말자. 미국산 소고기를 가장 많이 수입하는 나라가 우리나라"라며 "먹는 것부터 멈추는 것이 트럼프에게 직격 타격이 될 것"이라고 불매 운동 참여를 독려했다.그는 마지막으로 "우리는 한 번도 나라와 역사를 포기하지 않았던 주권자다. 전 대통령 윤석열씨를 촛불로 끌어내린 위대한 나라다. 그 자긍심으로 끝까지 싸워 대한민국 주권자의 힘을 항쟁으로 보여주자"고 호소했다.기자회견 후에는 불매 운동 선포문을 낭독하고, 미국 상품에 불매 스티커를 부착하는 상징 의식이 진행됐다. 제사상을 차려 그 위에 미국 제품을 올리는 퍼포먼스를 통해 미국산 제품에 대한 거부 의사를 표현했다.현장에는 시민들의 호응도 이어졌으며, 퍼포먼스를 촬영하거나 사진을 찍는 시민들의 모습도 눈에 띄었다.아래는 선포문 전문이다.