문화유산 전문가가 만든 AI 영화 "과거와 미래를 잇다"

큰사진보기 ▲박진호 고려대학교 연구교수경상북도 국제 AI·메타버스 영상제에서 대상을 받은 뒤 열린 GV(관객과의 대화)에서 AI 영화 제작 과정을 설명하고 있다. ⓒ 박진호 교수 제공 관련사진보기

"<걸리버 율도국 여행기>는 단순한 오락물이 아닙니다. 동서양 이상사회의 철학을 결합해 우리가 지향할 가치를 담았습니다. 이번 수상은 AI 영화가 기술을 넘어 인간의 메시지를 담을 수 있음을 보여준 결과입니다."

AD

- 문화유산 디지털 복원가는 어떤 일을 하나요?

큰사진보기 ▲‘2025 경상북도 국제 AI·메타버스 영상제’대형 스크린에 대상작 장면이 상영되고 있다. 율도국걸리버여행기는 영국의 걸리버가 표류 끝에 도착한 곳은 홍길동이 세운 이상국가 ‘율도국’. 그는 그곳에서 평등과 정의를 실현하려는 사람들과 만나 광산 개발을 돕고, 외세의 침략에 맞서 함께 싸우며 진정한 지도자의 의미를 깨닫는다. ⓒ 박진호 교수 제공 관련사진보기

- AI와 영화 연출의 만남은 어떻게 시작됐나요?

큰사진보기 ▲박진호 고려대학교 연구교수‘2025 경상북도 국제 AI·메타버스 영상제’에서 GV(관객과의 대화) 무대에 올라 제작 과정을 소개하고 있다. ⓒ 박진호 교수 제공 관련사진보기

- 새롭게 준비 중인 작품은 어떤 내용입니까?

- APEC에서는 어떤 주제로 강의를 하나요?

- 앞으로의 계획이 있다면?

"AI는 과거와 미래를 잇는 다리입니다. 문화유산 복원과 영화 연출은 결국 같은 일입니다. 인류의 기억을 되살려 더 나은 미래로 이어가는 일을 하고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 ACN아시아콘텐츠뉴스에도 실립니다.

지난 12일부터 14일까지 경북 구미에서 열린 '2025 경상북도 국제 AI·메타버스 영상제'에서 박진호 고려대 연구교수의 <걸리버 율도국 여행기>가 대상을 차지했다. 영국의 걸리버와 한국의 홍길동이 시공간을 넘어 만나는 장면은 관객들에게 강렬한 울림을 남겼다. AI 기술과 인문학적 상상력이 결합한 이 작품은 "AI 영화의 한계를 넘어선 역사 판타지"라며 작품성과 완성도에서 높은 평가를 받았다. 박 교수는 지난 21일 기자와의 전화 인터뷰에서 이렇게 말했다.박 교수는 영화 전공자가 아니다. 고려대 연구교수로서 26년간 황룡사 9층 목탑과 석굴암, 아프가니스탄 바미안 석불 등 100여 건을 디지털로 복원한 문화유산 전문가다. 문화유산 디지털 복원은 단순한 기술이 아니다. 박 교수는 26년간 사라진 유산의 흔적을 찾아 3D와 VR, AR 기술로 되살려왔다."사라진 시간을 다시 불러오는 일이라고 생각합니다. 유적의 잔해와 기록, 발굴 자료를 바탕으로 가상공간에 그 시대의 장면을 되살립니다. 황룡사 목탑이나 바미안 석불처럼 사라진 문화유산도 디지털로 복원해 사람들의 기억과 삶을 이어주려 합니다. 단순한 기술이 아니라 과거와 현재, 미래를 잇는 행위라고 봅니다."그가 가장 의미 있게 여긴 복원은 석굴암이다. 2008년과 2011년 두 차례에 걸쳐 석굴암 내부를 세계 최초로 정밀 3D로 기록했다. 습기와 온도 문제로 일반에 공개되기 어려운 공간을 디지털 환경에서 누구나 체험할 수 있도록 한 것이다. 그는 "석굴암 프로젝트는 문화유산이 영생할 수 있음을 보여준 사건"이라고 말했다.기존 디지털 복원은 학술과 보존의 성격이 강했다. 그러나 박 교수는 거기서 멈추지 않았다. AI 기술이 접목되자 기록에 남지 않은 역사적 공백을 상상력으로 메우고, 이를 영화라는 대중적 형식으로 구현할 수 있다고 판단했다."AI는 인간의 상상력을 확장하는 도구입니다. 화려한 화면에 그치지 않고 인류가 지향해야 할 가치와 철학을 담을 수 있습니다. 저는 AI를 통해 문화유산을 새로운 방식으로 재해석하고 싶었습니다."박 교수는 아직 '감독'이라는 이름이 어색하다고 말한다. 하지만 영화 철학은 분명하다. 그는 "AI가 90%의 결과물을 내놓아도 무엇을 남길지는 감독의 몫"이라며 "도자기 장인이 수천 개 중 몇 개만 남기듯 연출자의 안목이 필요하다"고 덧붙였다. 그는 '헤리티지 시네마'라는 장르를 개척하겠다는 포부도 밝혔다. 박 교수는 이미 차기작을 준비 중이다. <아쇼카 로드>와 <실크로드맨 마르코폴로>가 그것이다."<아쇼카 로드>는 신라 진흥왕과 인도의 아쇼카 대왕이 만나 '평화의 길'을 논의하는 설정입니다. 단순한 역사 재현이 아니라 오늘날 국제 사회가 나아가야 할 메시지를 담으려 합니다. <실크로드맨 마르코폴로>는 13세기 마르코폴로의 여정을 문화유산 시각으로 재해석한 작품입니다. 당시 시장과 유적을 AI로 되살려 문화 교류의 의미를 새롭게 보여줄 계획입니다."이 두 작품은 단순한 아시아 문화유산 배경 서사가 아니다. AI와 XR 기술을 통해 동서양 문명의 교차를 시각화하며, 한국이 주도하는 문화유산 기반 AI 영화의 글로벌 확장을 추진하고 있다. 박 교수의 활동은 국제 무대로 확장되고 있다. 지난달 국립중앙박물관에서 열린 문화유산 디지털 기술 분야 세계적 행사 'CIPA 2025 SEOUL'에서 강연한 데 이어, 경주에서 열리는 APEC 정상회의 사전 세미나에서도 특별 강연자로 초청됐다."강연 주제는 '석굴암에서 세계로 : APEC 시대를 여는 AI·XR 디지털 헤리티지 한류'입니다. 한국의 문화유산이 AI·XR 기술을 통해 어떻게 세계적 자산으로 확산될 수 있는지 보여줄 계획입니다. 디지털 헤리티지가 단순한 보존을 넘어 국가 간 협력의 플랫폼이 될 수 있다는 점을 강조할 것입니다."박 교수의 최종 목표는 '디지털 헤리티지 유토피아'다."저는 국경과 세대를 넘어 인류가 공유하는 디지털 문화유산의 정원을 만드는 것이 목표입니다. 석굴암, 바미안 석불, 아쇼카 왕, 고대 로마까지 전 세계 문화가 AI와 XR 공간에서 서로 대화할 수 있는 장을 열고 싶습니다."그는 인터뷰를 마무리하며 짧게 덧붙였다.