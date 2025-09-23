깊은 산 속 박물관, 핵심은 지하에 있다네요

큰사진보기 ▲미호뮤지엄 가을 특별전 시가현의 아름 전시실 일부입니다. 여러 경치를 그림 병풍 그림이 많았습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲미호뮤지엄 가을 특별전 시가현의 아름다움을 알리는 포스터 그림입니다. ⓒ 미호뮤지엄 관련사진보기

큰사진보기 ▲미호뮤지엄은 입구에서 전시관을 가는 여정을 도화원기 이야기를 주제로 꾸몄습니다. 티탄으로 바른 터널에 빛이 비치고 있습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

참고 누리집> 미호뮤지엄,

https://www.miho.jp/

, 국립중앙박물관, https://www.museum.go.kr/MUSEUM/, 고류지 절,

https://ja.kyoto.travel/tourism/single01.php?category_id=7&tourism_id=284

, 시가현 백제사,

http://www.hyakusaiji.jp/treasure/

2025.9.22

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학에서 우리말과 민속학을 가르치고 있습니다.

지난 20일 낮 일본 시가현 시가라기에 있는 미호뮤지엄을 찾았습니다. 가을 특별전 시가현의 아름다움이 열리고 있었습니다. 전시는 오는 12월 14일까지 진행된다고 합니다. 시가현은 비와코 호수 둘레에 자리잡고 있습니다.비와코 호는 둘레가 200km가 넘고, 수심이 깊고 물의 양이 많아서 호수 둘레 간사이 지역의 중요한 수자원이기도 합니다. 간사이 지역 2000만 명 가운데 1200만 명이 비와코 호수 물을 상수도로 사용하고 있습니다. 대신 시가 현에서는 비와코 호수의 수질 관리와 환경 보전을 위해서 애쓰고 있습니다.인류는 오래전부터 물을 활용하여 목숨을 이어왔습니다. 단순히 마실 물에 그치지 않고, 물을 이용해 농사를 짓고, 물을 활용해 여러 산업 시설을 운영했습니다. 물은 인류를 위한 활용에 그치지 않고 자연 그 자체로 아름다움을 주고, 여러 철새를 비롯한 뭇 생명의 터전이기도 했습니다.이번 시가현 미호뮤지엄의 특별전 역시 비와코 호수를 둘러싸고 만들어진 여러 가지 예술 작품을 한자리에 모아서 전시하고 있습니다. 비와코 호수의 경치, 그 속에서 펼쳐지는 여러 자연 현상과 뭇 생명들의 몸짓과 날갯짓 그리고 물이 가져다 준 풍요 속에서 새로운 것을 만들어내고, 활용해 온 사람들이 모습까지 엿볼 수 있습니다.물은 인간의 마음 바탕에 평온과 안정감을 줍니다. 끝없이 이어진 넓은 비와코 호수는 여러 사람들에게 예술적 영감을 주었습니다. 때에 따라 바뀌는 자연 환경, 철에 따라 찾아오는 철새의 날개 짓과 노랫소리, 바람과 더불어 바뀌고 오가는 뭇 생명들은 호수와 더불어 살아왔습니다. 이번 특별전은 이 모든 것을 나타내지는 못했지만, 감상자들은 다시 한번 비와코 호수와 함께 물과 더불어 살아온 사람들의 흔적을 더듬어 볼 수 있었습니다.비와코 호수가 가져다준 물질적인 풍요는 정신적인 안정과 연결되어 있습니다. 비와코 호수 주변에는 많은 절이 지어졌습니다. 사람들은 지극 정성으로 불상을 세우고 섬겼습니다. 특히 시가현에는 일본 전국에서 가장 많은 관음보살상이 남아있습니다.미호뮤지엄 상설전에서는 실크로드를 주제로, 이집트, 메소포타미아, 박트리아, 로마, 인도, 중국으로 이어지는 걸작들을 모아서 전시하고 있습니다. 특히 미호뮤지엄은 중국계 미국인 이오 밍 페이(Ieoh Ming Pei)가 도화원기를 주제로 설계하였습니다. 도연명의 도화원기는 한국, 중국, 일본에 잘 알려진 이야기입니다.골짜기에서 떠내려 오는 복숭아 꽃잎을 보고 새로운 세계를 찾아 복숭아꽃이 만발한 낙원에서 지내다가 고향에 돌아온 옛 이야기를 건물로 설계했습니다. 입구에서는 잘 꾸며진 복숭아 나무 언덕만 보이지만, 터널을 지나 골짜기를 건너면 미술관 입구가 보입니다. 입구에 들어서면 골짜기 아래로 펼쳐지는 넓은 세계가 방문객을 맞이합니다.자연 보존 지역에 있는 미술관은 산을 깎아서 집을 짓고, 다시 흙으로 덮었습니다. 밖으로 보이는 건물은 15%로, 지붕과 1층만 조금 보입니다. 건물이나 전시관의 대부분, 사무실과 수장고는 모두 땅 속에 있습니다. 비록 산속에 있는 미호뮤지엄에선 비와코 호수를 볼 수 없지만, 전시된 작품만으로도 비와코 호수를 만끽할 수 있었습니다.