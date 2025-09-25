30년 쓴 전자레인지와 어쩔 수 없이 이별했습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲전자레인지1997년에 구입한 전자레인지(빨간색)와 여분으로 가지고 있던 전자레인지(흰색) ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲라탄 미니 크로스 백라탄 가방 은 멀쩡한데 끈이 낡아서 다른 가방 끈으로 교체하여 수선했다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲수선하여 여전히 사용 중인 것들양말 기워 신기, 소쿠리 깁기, 욕실와 꿰매기 ⓒ 차상순 관련사진보기

22일 아침에 전자레인지가 망가졌다. 1997년에 구매했으니 무려 30년 정도 사용한 셈이다. 뜬금없이 '스타트' 버튼이 먹히지 않았다. 사실, 이제나 저제나 망가질 날을 기다려 왔다. 그랬는데도 불구하고 고장이 나니, 전자레인지 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 보았다.묵묵부답이었다. 버튼을 힘껏 눌러봤다가, 슬며시 눌렀다가, 비스듬히 누르며, 별 짓을 다 했다. 마치 마지막 심폐 소생술을 하는 몸짓 같았다. 서비스를 부를 마음은 애당초 없었다. 사람이 기력이 다하여 죽듯이 전자레인지도 그렇게 멈췄다.조심하지 않고 버튼을 눌러 대며 대충대충 사용한 지 10년도 넘었다. 고장이 나면 바로 새 것으로 바꿀 참이었다. 그래도 끄떡없었다. 우리나라 전자 제품은 성능이 워낙 좋아서 평생 함께할 반려 가전도 많지 않은가?요즘 전자레인지 가격은 30년 전에 비해 많이 싸졌다. 대중화를 넘어 필수품이 됐다. 품질도 예전에 비해서 훨씬 좋다. 그런데도 나는 이 오래된 전자레인지를 버리지 못했다. 게다가 내게 여분의 최신 전자레인지가 하나 더 있다. 그렇지만 작동이 제대로 되고 있으니 버릴 수 없었다. 마치 숨 쉬고 있는 생명체를 땅 속에 생매장 하는 것과 흡사하다는 생각 때문이었다.몇 년 전, 코로나 팬데믹 때, 독일에서 지내던 조카가 갑자기 귀국했다. 아마도 향수병이 도진 듯했다. 부랴부랴 원룸을 얻어 자질구레한 살림살이를 챙겨주었다. 그때 이 전자레인지를 조카에게 건네주고 핑계 김에 우린 새로 구입했다. 그런데 얼마 지나지 않아 조카는 다른 곳으로 갔다. 다른 짐은 다 챙겨가고 이 전자레인지만 원룸에 덩그러니 남겨두었다.그래서 마치 유기견을 안고 오듯이 그것을 보자기로 싸서 집으로 들고 왔다. 새로 구입하여 사용 중이던 전자레인지는 수납장에 넣고 또다시 그 전자레인지를 쓰기 시작했다. 못 쓰게 될 때까지 쓰려고 한 것인데 그 이후에도 5년은 더 사용했다. 그 전자레인지와는 질기다면 질긴 인연이다.나는 여전히 사용해도 되는 물건을 싫증이 난다고 그냥 버리지 못한다. 그래서 어제도, 라탄미니 크로스백을 수선했다. 그 가방은, 저녁 운동 나갈 때, 휴대폰을 넣어 다니는 용도였다. 그런데 끈이 낡아 끊어지기 일보직전이었다. 일전에 가방 끈을 따로 챙겨 둔 게 있었다. 낡은 라탄 끈 대신에 챙겨두었던 끈을 달았더니 제법 볼 만했다. 앞으로 한동안은 끄떡없이 사용할 수 있을 것 같다.양말이 떨어지면 기워 신는다. 조금만 손을 보면 더 신을 수 있는데 그냥 버린다면 당장에 쓰레기를 양산하는 꼴이다. 욕실화가 떨어졌길래 일단 바늘로 꿰맸다. 그렇게 수선한 욕실화를 몇 년째 잘 신고 있다. 30년 넘게 사용한 플라스틱 소쿠리가 깨져서 바늘로 꿰맸다. 그런 소쿠리는 단돈 1000원이면 살 수 있겠지만, 환경을 생각하여 꿰매어 잘 사용하고 있다.이런 내가 청승스러울 수 있겠지만 나와 같은 생각을 하는 사람들이 대거 모인다면 환경 보전에 큰 힘이 될 수도 있을 것이다.내가 물건을 함부로 버리지 않는 이유가 생활이 어렵거나 돈이 없어서는 아니다. 더 사용할 수 있는 것을 그냥 버리는 것은 생각해 볼 문제다. 아껴쓰고 다시 사용하여, 마구 버려지는 쓰레기 양을 조금이라도 줄이고 싶다. 이 작은 실천이 일파만파가 된다면, 국가적인 낭비도 줄어들고 지구가 몸살을 덜 앓게 될 것이다. 그러면 우리 인류가 더 좋은 환경을 누릴 수 있다.나 자신은 물론이거니와 국가와 지구와 인류를 생각하며, 뭐든지 아껴 쓰고, 나눠 쓰고, 바꿔 쓰고, 다시 쓰고, 때로는 업그레이드하여 쓰고 있다.아파트 재활용 수거함을 보면 멀쩡한 것이 버려져 있다. 당사자에게는 필요없지만 다른 사람이 더 사용할 수도 있는 것이라면 나눔 하는 제도가 있으면 좋겠다. 분리 수거장에 '쓸만한 물건, 필요한 분 챙겨 가세요!'라고 하거나 '재사용이 가능한 물건은 이곳에 버려주세요!'라는 스티커를 부착한 보관함이 있으면 좋겠다. 그 수거함 옆에 날짜를 부착할 수 있는 라벨지가 있다면 더욱 좋을 것 같다.일정 시간이 지나도 챙겨가는 사람이 없다면 그때 폐기해도 늦지 않을 것이다. 그 아파트 주민이 아니더라도 그 보관함을 열어보아 필요한 물건을 챙겨가면 좋지 않을까? 요즘 핫한 중고거래 마켓 같은 데 내놓아 부수입을 올려도 될 것 같다.