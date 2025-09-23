'퇴진 압박' 김형석 독립기념관장, 유관순 열사 추모제 초대 못 받아

큰사진보기 ▲김형석 독립기념관장. ⓒ 이재환 -독자제공 관련사진보기

광복절 기념사와 독립기념관 사적 이용 논란 등으로 퇴진 압박을 받고 있는 김형석 독립기념관장이 유관순 열사의 추모제에 초대 받지 못한 것으로 파악됐다.충남 천안시는 유관순기념사업회와 함께 오는 9월 28일 병천면 유관순 열사 사적지에서 순국 105주년 추모제를 열 계획이다. 유관순 열사는 1920년 9월 28일 서대문형무소에서 17세의 나이로 순국했다.하지만 김형석 관장은 이번 추모제에 초대받지 못했다. 김 관장이 초대장을 받지 못한 것은 취임 첫 해인 지난해에 이어 올해로 두 번째다. 천안시는 추모제 참석자들과의 충돌 가능성을 이유로 김 관장에게 추모제 초대장을 보내지 않은 것으로 확인됐다.충남 천안시 관계자는 22일 <오마이뉴스>에 "추모제 당일 광복회를 비롯한 보훈단체에서 많이 참석한다. 김 관장이 오면 의미가 퇴색되는 상황이 발생할 가능성도 있다"고 말했다. 그러면서 "마찰 가능성도 우려된다"고 부연했다. 이 관계자는 "지난해에도 (퇴진 요구 등) 논란이 있어서 초대장을 보내지 않았다"라고 말했다.김 관장은 지난해 취임 직후 '뉴라이트 인사' 논란에 휩싸이며 시민사회로부터 퇴진 압박을 받았다. 올해는 광복절 기념사에서 '광복은 연합국 승리로 얻은 선물' 발언과 '윤봉길 의사 유서 왜곡' 등의 논란에 휩싸였다.한편 독립기념관은 현재 김형석 관장에 대한 보훈부 감사로 어수선한 상태다. 국가보훈부는 지난 18일부터 김 관장에 대한 특정감사에 돌입했다. 독립기념관 관계자는 "보훈부 감사로 인해 직원들의 업무 부담이 가중되고 있는 상황이다"라고 말했다.앞서 김형석 관장은 지난 8월 8일 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 "법률이 정한 임기 동안 최선을 다해 근무하는 게 공직자의 올바른 자세"라며 퇴진의사가 없음을 밝힌 바 있다.