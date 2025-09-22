영장심사 마친 한학자, 김건희·권성동 청탁 묻자 '묵묵부답'

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹를 받는 한학자 통일교 총재가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

- 재판부에 소명 어떻게 하셨습니까?

"..."



- 권성동에 1억 전달된 거 정말 모르셨어요?

"..."



- 김건희에 목걸이랑 명품가방 전달한 것도 보고 못 받으셨던 건가요?

"..."



- 권의원한테 세뱃돈 주셨다고 했는데 얼마 주신 겁니까?

"..."



- 윤석열 후보 지원 대금입니까?

"..."

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹를 받는 한학자 통일교 총재가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹를 받는 한학자 통일교 총재가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

통일교 청탁 및 '정교유착' 의혹의 정점에 있는 한학자 총재가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나오는 길에도 쏟아지는 질문에 침묵했다. 한 총재는 이날 오후 영장심사에 출석할 때처럼 휠체어에 몸을 의지한 채 질문하는 취재진의 눈을 피하며 차량에 올랐다.한 총재는 22일 오후 6시 52분께 5시간여의 영장실질심사를 마치고 법원에서 나왔다. 한 총재는 이날 영장심사 출석길과 마찬가지로 휠체어에 탑승한 채 법원 밖으로 퇴장했으며 수행원 두 명의 부축을 받으며 차량에 올라탔다.법원에서 나온 한 총재는 '김건희·권성동에 통일교 측 금품이 전달된 사실을 알았냐'는 질문 등에 일절 답하지 않았다. 질문이 이어지는 내내 취재진의 눈을 피하기도 했다.이날 영장실질심사는 정재욱 서울중앙지방법원 영장전담 부장판사에 의해 오후 1시 30분부터 진행됐다. 한 총재가 퇴정한 뒤에도 통일교 2인자이자 한 총재의 수행비서인 정원주씨에 대한 영장실질심사가 진행중이다.한 총재의 심사만 5시간 넘게 장기화된 만큼 결과도 늦은 밤 또는 다음날(23일) 새벽에 나올 것으로 보인다. 한 총재와 정 비서실장은 법원의 판단이 나오기 전까지 서울구치소에서 대기하게 된다.김건희 특검팀(민중기 특검)은 지난 17일 한 총재를 조사한 뒤 하루만에 정치자금법 위반 등 혐의로 한 총재의 구속영장을 청구했다. 한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장을 통해 2022년 1월 권성동 국민의힘 의원에게 불법 정치자금 1억 원을 전달하고(정치자금법 위반), 같은 해 4~7월 김건희에게 샤넬백·그라프 목걸이 등 고가의 금품을 건넨 혐의(청탁금지법 위반)를 받는다.한 총재는 이를 두고 윤 전 본부장 개인의 일탈이라고 선을 그었지만, 특검팀은 한 총재가 윤 전 본부장에 청탁을 최종적으로 지시·승인한 주체로 보고 있다.이 외에도 한 총재는 김건희에게 건넬 샤넬백 등을 교단 자금으로 구매한 혐의(업무상 횡령), 2022년 10월 자신의 원정 도박 의혹에 관한 경찰 수사에 대비해 윤 전 본부장에게 증거 인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 받는다. 한 총재는 2022년 2~3월에 권 의원에 쇼핑백을 전달한 것을 두고도 특검 조사에서 "세뱃돈 100만원을 줬다"고 진술한 것으로 알려졌다.