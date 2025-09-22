부울경 법원 앞 "내란법관 처벌, 사법개혁 완수" 1인시위

큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 17일 오후 서울 서초구 대법원 청사에서 퇴근하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"내란법관 처벌하고 사법개혁 완수하자."12‧3 내란사태 이후 광장‧거리에서 '윤석열 탄핵‧파면'을 외쳤던 시민들이 이같은 구호를 내걸고 지역 법원 앞에서 1인시위를 벌인다.내란청산 사회대개혁 부산행동, 내란세력청산 사회대개혁 경남행동, 내란청산 사회대개혁 울산운동본부은 23일 낮 12시에 부산울산경남지역 법원 앞에서 1인시위를 진행한다고 22일 밝혔다.이들은 "사법내란세력의 내란청산 방해책동을 분쇄하기 위해 부울경 시민사회 연대를 더 강화해 가기로 결의"한 것이라고 했다..이들 단체는 "조희대 사법부는 3권분립 명분을 방패삼아 정부는 물론 입법부의 견제도 받지 않으려는 괴물로 커져 있다"라며 "대선개입 졸속판결로 내란에 동조한 조희대와 내란수괴 석방, 재판지연으로 내란범을 봐주고 있는 지귀연 판사에 대해 어떠한 징계조차 없다"라고 설명했다.이어 "이런 와중에 갑자기 법원장들은 회의를 열어 사과 한마디 없이 사법개혁 저항 의지를 붙태웠고, 향후 내란재판의 전망을 어둡게 하고 있다"라고 덧붙였다.그러면서 이들 단체는 "국민은 격분하고 있다. 조희대 사법부가 다시 윤석열을 풀어주고 솜방망이 판결을 통해 내란공범들을 활개치게 만들지 않을까 우려도 크다"라며 "이미 희대의 대선개입 졸속 파기환송판결과 윤석열 석방 판결을 했던 전력이 있으니 더욱 그러하다"라고 주장했다.부울경 단체들은 "조희대 사법부를 대개혁하기 위한 여론을 함께 만들어 가는 것부터 시작해서 내란완전청산을 위한 행동에 계속 연대해 가기로 했다"라며 "필요하면 만나서 의논하기로도 했다"라고 전했다.경남에서는 창원지법 앞에 내란세력청산 사회대개혁 경남행동, 마산지원 앞 경남자주통일평화연대, 진주지원 앞 진주시민행동, 통영지원 앞 내란청산거제본부, 거창지원 앞 거창진보연합, 밀양지원 앞 내란청산사회대개혁밀양시민행동이 나선다.