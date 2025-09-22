충남대 교수들이 소나무숲 지키기에 나선 이유는?

큰사진보기 ▲충남대학교가 서문 인근 소나무숲에 반도체공동연구소 신축을 추진하자 일부 교수들이 이를 반대하면서 논란이 일고 있다. 충남대 교수회(회장 정세은)는 22일 오후 충남대 인문대학 문원강당에서 '서문 앞 소나무숲과 산학연 공간 활용 조정을 위한 토론회'를 개최했다. 사진은 해당 부지 앞에 내걸린 현수막. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

충남대 교수들이 교내 소나무숲 지키기에 나섰다. 학교가 서문 앞 숲의 소나무를 벌목하고 반도체공동연구소 신축을 추진하고 있기 때문이다.충남대 교수회(회장 정세은)는 22일 오후 충남대 인문대학 문원강당에서 '서문 앞 소나무숲과 산학연 공간 활용 조정을 위한 토론회'를 개최했다.충남대는 지난 2023년 5월 교육부의 '권역별 반도체공동연구소' 공모사업에 선정됐다. 이 연구소는 연면적 6150㎡, 지상 4층 규모로, 600억 원이 투입되어 2026년 건립될 예정이었다. 하지만 사업이 지연되어 오는 2028년 완공을 목표로 현재는 설계 단계에 있다.문제는 연구소 부지선정을 놓고 일부 학내 구성원들의 반대 목소리가 터져 나오고 있는 것. 충남대는 당초 공과대학 옆 드론·로봇실습장으로 정했으나, 공간 확장이 어렵다는 이유 등으로 현재의 부지인 서문 앞(인문대학 인근) 소나무숲으로 결정했다.이에 대해 인문대 교수를 비롯한 일부 교수 등은 소나무숲 개발에 문제가 있다며 반발해 왔다. 지난 7월에는 인문대 및 자연대, 사범대, 생명시스템대, 예술대 소속 교수 100여명이 "소나무숲을 지키면서 반도체공동연구소를 지어주십시오"라는 내용의 성명서를 발표하기도 했다.또한 현재 해당 부지 앞에는 '소나무숲은 충대인의 삶과 기억이다. 파괴를 멈추라'라는 내용의 현수막이 걸려있으며, 각 단과대학 출입문 등에는 소나무숲 파괴를 반대하는 내용의 대자보가 붙어 있다.이 같은 학내 구성원들의 반대가 이어지자 충남대 교수회가 나서서 학교 측의 입장을 듣고 토론을 할 수 있는 공식 자리를 마련, 이날 토론회가 개최된 것.이날 토론회에서 발제에 나선 정양수 인문대학장은 "인문대 교수의 90%이상이 소나무숲에 반도체공동연구소를 짓는 것에 반대하고 있다"며 "그 이유는 첫째 소나무숲을 훼손해서는 안 된다는 이유고, 둘째는 반도체공동연구소의 안전성 문제로 인한 건강상 이유가 크다"고 밝혔다.인문대가 신축되는 반도체공동연구소와 가장 가까이 있어서, 반도체연구소에서 배출될 것이 우려되는 각종 발암물질 등을 우려해 인문대 교수들이 가장 큰 관심을 보이고 있다는 설명이다.정세은 교수회장은 인사말을 통해 "연구소를 짓지 말라는 게 아니다. 소나무숲을 지키면서 연구소를 지을 수 있는 방안은 없는지 구성원과 소통을 해야 한다는 것이다. 지금처럼 이미 결정된 것이니 어쩔 수 없다는 방식은 갈등만 부추길 뿐"이라고 지적했다.이 밖에도 이날 토론회에서는 반도체공동연구소 부지 선정의 문제를 지적하는 의견이 쏟아졌다.자유토론에 나선 일부 교수들은 '이미 드론·로봇실습장에서 현재의 소나무숲으로 부지를 변경한 바 있는데, 이미 결정된 것이니 변경할 수 없다는 학교의 입장은 모순된다', '2년 전 해당 부지로 확정되는 과정에서 왜 학내 구성원들에게 제대로 알리지 않았는지', '해당 부지 숲은 5영급 산림으로 분류되어 있어 보전대상지역인데, 개발행위허가가 어떻게 난 것인지', '기후위기 시대에 소나무숲의 가치가 들어서는 건물의 가치보다 더 클 수 있다', '기존 건물에 증축하는 방안 등 소나무숲을 보존할 수 있는 다른 방안을 왜 검토하지 않느냐' 는 등의 질의와 의견을 제시했다.이에 대해 학교 측 관계자는 법적으로나 행정적으로, 그리고 절차적으로 아무 문제없이 추진된 사업임을 강조하고, 이미 실시설계가 진행 중에 있고 곧 완료될 계획이어서 부지를 변경하기를 어렵다는 답변을 내놓았다.특히, 소나무숲 훼손 논란과 관련하여 이 관계자는 "해당 소나무숲은 원형지(자연녹지)가 아니라 한번 개발이 되었던 일반녹지다. 만일 다른 부지를 선택한다면 자연녹지가 훼손될 수도 있다"고 설명하고 "부지를 변경하게 되면 막대한 재정적 손해가 불가피하다"고 말했다.이 밖에도 '반도체공동연구소에서는 위험한 물질이 배출되지 않는다', '현 부지 소나무는 외래종인 리기다소나무로 보존의 가치가 없다'는 등의 의견이 제시되기도 했다.이날 토론회에서는 소나무숲 개발을 반대하는 측과 찬성하는 측이 서로의 의견을 듣는 자리로 마련됐으며, 특별한 결론을 도출하지는 못했다. 이에 충남대 교수회는 조만간 다시 유사한 자리를 마련해 계속해서 대화의 시간을 갖겠다고 밝혔다.