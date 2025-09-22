박구용 철학자 "AI 시대, 교육은 인간성 회복의 길 찾아야"

큰사진보기 ▲포럼 모두의교육, 경남교육포럼, 더민주경남혁신회의는 9월21일 오후 국립창원대 종합교육관 대강당에서 박구용 교수 초청 강연회를 열었다. ⓒ 포럼 모두의교육 관련사진보기

박구용 전남대 교수(철학)는 "인공지능(AI) 시대에 교육은 인간성 회복의 길을 찾아야 한다"라고 강조했다.포럼 모두의교육, 경남교육포럼, 더민주경남혁신회의는 21일 오후 국립창원대 종합교육관 대강당에서 열린 강연회에서 박구용 교수가 이같이 밝혔다고 22일 전했다.이날 강연회는 "인공지능 시대, 교육의 방향은 어디로 향해야 하는가"를 주제로 교육계와 시민사회가 함께 고민하는 자리로 열렸다. 행사에는 교사, 학부모, 학생, 시민 등 300여 명이 참석해 높은 관심을 보였다.김창호 포럼 모두의교육 상임대표, 전창현 경남교육포럼 상임대표, 조완제 더민주경남혁신회의 상임공동대표가 환영 인사를 통해 "AI 시대라는 전환기에 교육의 공공성과 민주성을 지켜내기 위해 현장과 시민사회가 함께 나서야 한다"라고 강조했다.강연에서 박구용 교수는 AI가 인간의 사고와 사회에 미치는 영향을 철학적으로 분석하며 교육이 지향해야 할 새로운 방향을 제시했다.그는 "AI는 단순한 도구를 넘어 인간의 상상력, 언어, 협력 방식까지 변화시키고 있다"라며 "교육은 지식 주입을 넘어 학생들이 내면의 잠재력을 발견하고 공동체적 상호작용을 통해 인간성을 회복하는 과정이 되어야 한다"고 강조했다.마이클 월저(Michael Walzer)의 '복합 평등론'과 존 롤스(John Rawls)의 '다원적 정의론'을 언급한 박 교수는 "교육은 획일적 기준이 아니라 다양한 역사·문화적 맥락 속에서 다원적 가치를 존중하는 방향으로 나아가야 한다"라고 설명했다.강연에 이어 진행된 질의응답에서는 "새 정부의 공교육 회복 정책과 교육운동의 연계", "교사·학부모·학생이 함께하는 교육 민주주의 실현 조건" 등이 논의되었다.이에 박 교수는 "교육 혁신은 정책 결정자만의 몫이 아니라 시민 모두가 참여해야 가능한 일"이라며 "작은 실천과 연대가 새로운 교육 패러다임을 여는 힘이 된다"라고 답했다.