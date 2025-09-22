재중 한국학교들 "최근 일본학교 문 닫아...혐한 시위 걱정"

큰사진보기 ▲서울 영등포구 대림동 일대에서 지난 17일 오후 7시 30분쯤에 벌어진 '혐중 집회'를 이 지역에 사는 두 명의 초등학생이 지켜보고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

한국에서 잇달아 벌어지는 중국혐오(혐중) 시위 소식에 중국에 있는 한국학교 교직원들이 우려하고 있는 것으로 나타났다. 자칫 한국혐오(혐한) 시위로 불똥이 튀면 중국에 있는 수천 명에 이르는 한국 유초중고 재학생에게 직접 피해가 생길 수도 있기 때문이다.22일, 중국 동부 지역에 있는 한국학교 교사(한국인)는 <오마이뉴스>에 "최근 중국에서는 전승절 이후 '731' 영화가 개봉되면서 재중 일본학교가 문까지 닫았다"면서 "한국 명동이나 대림동 일대에서 일부 인사들이 벌이는 혐중 시위 소식을 들으면서 여기 교원들이 불안해하고 있다. 중국 언론이 이런 모습을 보도해서 혐한 시위라도 생기면 우린 공포에 떨 수밖에 없다"고 말했다.그러면서 이 교사는 "다행히 현재까지는 중국언론이 한국의 혐중 시위를 보도하지 않고, 중국 현지인들도 한국인들을 좋아하는 상태"라고 상황을 전했다.중국 전승절 이후 '731'이라는 영화가 개봉되면서 중국에 있는 일본인의 경우 반일감정이 원인이 된 사건 사고에 시달리고 있다. 재중 일본인들이 곳곳에서 중국인으로부터 폭행을 당하는 등 곤욕을 치르고 있는 것이다. 이에 따라 지난해 일본 초등생이 습격당해 목숨을 잃은 중국 선전 일본학교는 최근 휴교하기로 했다. 나머지 일본학교도 일본 학생들을 등교시키지 않은 채 온라인 수업으로 전환하고 있다고 한다.이날 중국 북부 지역에 있는 한국학교 교사(한국인)도 "재중 한국학교 교사와 학생들은 한국에서의 혐중 시위의 불똥이 이쪽으로 튀지 않을까 불안하다"면서 "지금은 그저 우려 수준이지만, 한국에서 혐중 시위가 비이성적이듯 이에 맞선 중국인 중 일부가 중국에서 비이성적 반응을 보일까 봐 걱정이 이만저만이 아니다"고 털어놓았다.정근식 서울시교육감도 지난 19일 페이스북에 올린 글에서 "우리 학생들이 해외로 나아갔을 때, 이른바 혐한 시위에 노출된다면, 얼마나 큰 상처를 입을지 생각해야 한다"면서 "혐오는 새로운 혐오를 낳고, 차별은 또 다른 차별을 부른다"고 짚은 바 있다.현재 한국 교육부가 승인한 재중 한국학교는 모두 12개교이며 이곳에서 6200여 명의 한국 유초중고 학생이 공부하고 있다. 한국에서 파견된 인사를 포함한 전체 교직원은 1000여 명 정도로 추산된다.교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "다행히 최근 재중 한국학교에 혐한 관련 사건은 없었다. 중국인과 중국 정부가 재중 한국학교에 무척 호의적"이라면서 "그런데 이런 분위기가 언제든 바뀔 수도 있기 때문에 예의주시하고 있다"고 말했다.