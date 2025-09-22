청곡사-진주시 '세금부과-등산로 등 갈등' 봉합되나

AD

9월 19일 열린 대한불교조계종 제12교구 해인사 교구종회.

대한불교조계종 제12교구 해인사 소속인 진주 청곡사와 진주시가 세금 부과와 등산로 등에 대해 갈등을 빚고 있다. 해인사 본‧말사 주지스님들이 교구종회를 열어 조규일 진주시장 규탄 성명을 채택하고, 진주시는 재산세 부과에 대해 오류를 인정하는 입장문을 냈다.해인사(주지 혜일)는 지난 19일 오후 본·말사 주지들이 모여 교구 종회를 열고 진주시장을 규탄하는 성명을 만장일치로 채택했다.해인사는 "청곡사는 전통사찰이자 국가유산으로, 다수의 국보와 보물을 보유한 진주의 대표 문화유산이다"라며 "그러나 진주시는 법률이 명확히 보장하는 면세 규정을 무시한 채 청곡사 경내지에 재산세를 부과했으며, 전통사찰법을 위반하면서 등산로 개설 공사까지 진행하였다"라고 밝혔다.그러면서 해인사는 "청곡사가 2025년 초 공식적으로 등산로 불법 공사에 대한 해명과 화장실 청소 등 편의시설에 관한 시정을 요구했지만, 진주시는 지금까지 어떠한 답변도 내놓지 않았다"라고 했다.주지 스님들은 "진주시의 행정은 명백히 헌법이 보장하는 재산권을 침해하는 행위"라며 "즉각적인 시정 조치와 공개 사과를 요구한다"라고 밝혔다.청곡사에 따르면, 진주시는 8600억 원을 들여 보상을 시행하고 공원을 조성하는 공사를 시행하고 있으면서 청곡사 소유의 월아산 약 45만평에 대해서는 아무런 불법으로 등산로를 개설해 불법적인 사용을 계속하고 있다고 했다.또 청곡사는 "중앙선을 침범해 사찰로 진입해야 하는 문제점을 개선하기 위한 도로공사 요청, 주차장 지목 변경 등에 대해서도 진주시는 일관되게 무시하는 태도를 보이고 있다"라고 주장했다.진주시는 22일 입장문을 냈다. 재산세 착오 부과 관련해 진주시는 "담당 직원의 착오로 감면 대상 필지에 재산세가 부과돼 지난 9월 10일 고지서가 발송된 후 착오 부과를 확인해 9월 15일 즉시 감액 처분했다"라며 "담당 국장이 청곡사를 방문해 부과 오류를 인정하고, 종무소에 정정된 고지서를 전달했다. 16일에는 재산세 착오 부과에 대해 해명하고, 재발 방지를 약속한 바 있다. 착오 부과에 대해서는 깊은 유감을 표명한다"라고 밝혔다.청곡사 일원 등산로 관련해, 진주시는 "청곡사가 소재한 월아산에는 지난 수십 년 전부터 자연발생적으로 등산로가 만들어져 있고, 그간 진주시에서는 시민 안전과 편의를 위해 청곡사와 협의하여 간헐적으로 보수작업을 진행한 바 있다"라며 "다만 최근 보수작업은 청곡사 측과 협의가 되지 않아 현재 중단된 상태다"라고 설명했다.진주시는 "앞으로 청곡사 측의 요청이 있거나, 안전사고 위험이 우려돼 등산로를 보수할 필요가 있을 경우에는 협의하여 등산로 정비를 진행하겠다"라고 밝혔다.청곡사 대웅전 보강 공사 예산과 관련해, 진주시는 "청곡사에서는 2024년 11월 예산 지원을 신청했으나, 진주시에서 기추진 중인 자체 사업 3건에 대해 국가유산 보수사업이 신청․확정된 바 있다"라며 "청곡사의 해당 사업은 올해 4월 재신청되어 2026년 사업 예산에 반영됐고, 내년에 신속히 보수에 들어갈 계획이다"라고 설명했다.