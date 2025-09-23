롯데카드 개인정보 유출, 나도 피해자였다

큰사진보기 ▲롯데카드 앱에서 개인정보 유출 여부를 확인할 수 있다 ⓒ 롯데카드앱 갈무리 관련사진보기

"저희 롯데카드는 재발 방지를 위해 보안 체계를 더욱 강화하고 회원님의 피해 예방을 위해 최선을 다 할 것을 약속드리겠습니다."

금번 롯데카드 개인정보 유출과 관련해 지난 18일 문자를 받았다. 피해자 297만 명 중 나 역시 포함된 것이다. 내가 사용 중인 롯데카드 두장 모두 유출 대상 카드에 포함되어 있었다.급히 롯데카드 앱에 접속했다. 아래와 같이 첫 화면에 안내문이 떴다. 본인 인증을 거치면 어느 정도 유출된 건지 어떤 조치를 하면 되는지 확인할 수 있다. 나의 경우, 카드 교체까지는 안 해도 되고 비밀번호 변경만 하면 된단다.유출 정보 확인하려면 당연히 인증단계를 거쳐야 했다. 그리고 비밀번호 변경하려면 재차 인증을 또 해야 했다. 이마저도 소유한 카드를 한 번에 처리할 수 있는 게 아니라서 카드별로 동일한 과정을 반복해야 한다.비밀번호 변경을 하려는데 불안하다. 인증을 하는 과정에서 내 정보가 또 해킹당하게 되는 건 아닌지 하는 우려가 들었다. 게다가 롯데카드 측 권고대로만 하면 정말 안전한 게 맞는 건지 믿음도 생기질 않았다.그도 그럴 것이 이번 롯데카드 개인정보 유출의 건은 지난번 SKT 유심정보 유출때와는 사뭇 다르다. 사용자 입장에서 볼 때 보안이 가장 엄격하리라 당연히 믿어왔던 금융사가 털린 것. 유출된 정보의 질(카드번호, 비밀번호, CVC보안번호)과 규모면(약 200GB)에서 압도적으로 더 방대하다.사태의 원인을 따지려면 2017년까지 거슬러 올라가야 한다. 당시 꼭 적용했어야 할 서버 보안 업데이트 한 가지가 누락됨에 따라 이번 일이 발생한 것으로 파악된 상태다. 우리들이 모르는 사이 무려 8년이라는 긴 시간 동안 해킹의 위험에 노출되어 있었던 거다. 이 모든 사단이 업데이트 하나를 안 해서라니 기가 찰 노릇이다.롯데카드 측의 안일한 늦장 대응은 시민들의 불안과 화를 더 키웠다. 해킹을 처음 당한 시점은 지난달 14일이었는데 한참 지난 같은 달 26일이 되어서야 사태를 인지했다고 한다. 소비자 입장에서 여러모로 실망할 수밖에 없다.일단 사용 중인 카드의 비밀번호 변경을 완료했다. 하지만 지금까지 상황으로 비추어 볼 때 교체발급도 진지하게 고민 중이다. 다만 문제는 교체 할시 바뀐 카드번호로 인해 결제 정보를 일일이 변경해야 하는 데 있다. 월 구독 서비스나 간편 결제 등은 대부분 직접 바꿔야 해서다. 여간 번거로운 것이 아니다.통신사 SKT 사용자이자 롯데카드를 주력으로 사용해 온 나. 올해 들어 정말 말 그대로 '탈탈' 털렸다. 어느 누군가 관련 뉴스 댓글에 쓴 우스갯소리가 떠오른다. 이 정도면 지구상 어딘가에 또 다른 내가 존재하게 되는 거 아니냐고.롯데카드 앱에서 본 유출 정보와 관련된 장문의 안내글 중 한 문장이다.이미 신뢰를 잃었기에 솔직히 그렇게 와닿지는 않는다. 앞으로 수많은 사람들이 감수해야 할 피해와 불편을 어찌 보상할 수 있을까.비단 롯데카드만의 문제는 아닐 것이다. 모든 금융사와 금융 당국은 재발 방지에 정말 최선을 다해 주어야만 한다. 아니, 보안에 있어서 만큼은 '최선'은 당연하고 '최신'의 노력도 절대 간과해서는 안된다. 8년 전 업데이트만 제대로 해주었으면 일어나지 않았을 일이다. 조속히 사태가 수습되어 추가적인 피해자들이 나오지 않기를 바란다.