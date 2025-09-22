경남도-알마타시, 승강기-관광 등 여러 교류 협력 강화

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사를 단장으로 한 경남방문단이 22일 카자흐스탄 알마티시를 공식 방문해, 알마티시와의 국제교류 협력 강화를 협의했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사를 단장으로 한 경남방문단이 22일 카자흐스탄 알마티시를 공식 방문해, 알마티시와의 국제교류 협력 강화를 협의했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사를 단장으로 한 경남방문단이 22일 카자흐스탄 알마티시를 공식 방문해, 알마티시와의 국제교류 협력 강화를 협의했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사를 단장으로 한 경남방문단이 22일 카자흐스탄 알마티시를 공식 방문해, 알마티시와의 국제교류 협력 강화를 협의했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사를 단장으로 한 경남방문단이 22일 카자흐스탄 알마티시를 공식 방문해, 알마티시와의 국제교류 협력 강화를 협의했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사를 단장으로 한 경남방문단이 22일 카자흐스탄 알마티시를 공식 방문해, 알마티시와의 국제교류 협력 강화를 협의했다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사를 단장으로 한 경남대표단이 카자흐스탄 알마티시를 공식 방문해 국제교류 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)와 승강기 산업 발전을 위한 업무협약 등을 잇달아 체결했다.이번 방문은 경남도와 알마티시 간 첫 공식 교류로, 알마티시에 조성 중인 '승강기 연구개발(R&D) 파크' 사업을 계기로 성사됐다. 해당 사업은 한국기계전기전자시험연구원이 주관하고, 경남의 오페(주), 경남테크노파크, 한국승강기대학교 등이 참여하고 있다.이날 경남도와 알마티시는 먼저 양 지역 간 관광‧산업‧문화‧교육‧행정 등 다방면에 걸친 국제교류 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 협약을 통해 양측은 지속가능한 지방정부 간 협력관계를 구축하고, 향후 다양한 분야로 교류를 확대해 나가기로 했다.박완수 도지사는 협약식에서 "알마티시는 카자흐스탄의 경제·문화·산업 중심지로, 발전 잠재력이 크고 세계적으로도 높은 위상을 갖춘 도시"라며 "경남과 알마티시는 각각 대한민국과 카자흐스탄의 산업·경제 중심지라는 공통점이 있다. 이번 협약을 통해 승강기, 교육을 포함한 다양한 분야에서 실질적인 협력의 계기가 마련돼 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.사티발디 다르한 아만겔디울리(Darkhan Amangeldyuly Satybaldy) 알마티시장은 "경남도 대표단의 방문을 진심으로 환영한다"며 "알마티시는 카자흐스탄 경제의 중심지로, 한국과의 교역 중 약 35%가 이곳에서 이뤄지고 있으며 400개 이상의 한국 기업이 진출해 있다"고 밝혔다.또 경남도와 알마티시는 승강기 산업 분야 기술 협력 및 비즈니스 활성화를 위한 업무협약도 체결했다.양측은 이번 협약을 계기로, 향후 연구개발(R&D)센터 조성, 기술 교류 협의체 구축, 제조시설 확대, 인증체계 정비, 전문 인력 양성 등 다방면에서 협력해 나가기로 했다.이날 경남도는 △알마티시 청년정책국과 창신대학교 간의 청년 교류 협력 양해각서, △카자흐스탄 아바이 카자흐 국립 사범대학교와 창원대학교 간의 교육 협력 양해각서를 각각 체결하며 협력의 폭을 넓혔다.경남도는 "이번 교류를 계기로 중앙아시아 대표 도시인 알마티시와의 협력 기반을 공고히 하고, 경남 기업의 중앙아시아 시장 진출 확대 및 대한민국 승강기 산업의 글로벌 위상 제고로 이어질 수 있도록 지속적인 협력을 이어갈 방침이다"라고 밝혔다.