"건진법사 청탁 의혹 규명하라" 의왕시민단체, 김성제 시장 압박

큰사진보기 ▲의왕시민단체 연합체인 의왕시정감시연대가 22일 오전 의왕시청 앞에서 김성제 시장 규탄 1인 시위를 벌이고 있다. 참가자들은 '건진법사 청탁 의혹 규명', '사퇴·제명 촉구' 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 항의했다. ⓒ 서창식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김성제 의왕시장 (국민의힘) ⓒ 의왕시 관련사진보기

관련기사: 건진법사 '인맥팔이' 동원된 공직자들... 국세청장부터 국회의원·시장까지

무민공원 개발 비리 의혹과 관련해 의왕시민단체들이 김성제 의왕시장을 향해 "건진법사 청탁 의혹을 규명하고 사퇴하라"라고 요구했다. 또 국민의힘을 향해 "김성제를 제명하라"라고 촉구했다.10여 개의 의왕 지역단체로 구성된 의왕시정감시연대(아래 의왕연대)는 22일 오전 의왕시청 앞에서 첫 1인 시위를 진행했으며, 앞으로 출근길과 저녁 시간대에 시내 곳곳에서 게릴라 방식으로 이어갈 계획이다.의왕연대가 문제 삼는 핵심은 건진법사로 불리는 전성배씨 사건이다. 전씨는 2022년 백운호수 무민공원 개발과 관련해 특정 업체를 시장 등 고위 공직자에게 연결하고, 허위 용역계약을 통해 1억6700만 원을 챙긴 혐의로 구속기소됐다. 의왕시는 곧바로 무민 관련 계획을 수립했고, 김성제 시장은 직접 개발 사례 벤치마킹을 지시한 사실이 문서로 확인됐다.의왕연대 관계자는 "이 사건은 김성제 시장과 무관하다고 보기 어렵다"며 "공원은 20억 원 규모 기부채납 방식으로 추진됐지만 투명성은 보장되지 않았고 지금은 시민이 체감할 성과도 없는 상태"라고 비판했다. 또 "무민공원은 테마파크라는 명분만 내세운 채 사실상 주차장으로 전락했다"고 꼬집었다.이어 "무민공원 비리 의혹은 행정 신뢰와 시민 명예를 심각하게 훼손했다"며 "김성제 시장은 즉각 사퇴하고 제명돼야 한다"고 촉구했다.한편, 김성제 의왕시장은 권성동·윤한홍 국민의힘 의원, 김창기 국세청장, 이성권 부산시 부시장 등과 함께 건진법사 전성배 씨의 공소장에 적시된 고위공직자 명단에 포함된 것으로 나타났으며, 전씨는 20대 대선 직후 윤석열 대통령 부부와의 친분을 내세워 이들을 동원해 금품을 수수한 혐의를 받고 있다. (김 시장은 "청탁과 무관하게 진행된 사업"이라며 의혹을 부인했다. 하지만 의왕연대는 "이제는 검찰 수사와 시민의 심판이 뒤따라야 할 차례"라며 압박 수위를 높이고 있다.또한 의왕시의회는 무민공원 사업 전 과정을 대상으로 한 행정사무조사 요구안을 가결해 자료 제출을 요구하고 있으며, 사업 추진의 투명성과 절차적 정당성 여부를 따질 계획이다. 의왕연대는 "공소장에 이름이 적시된 이상 단순한 의혹이 아니라 사실로 확인된 사안"이라며 "검찰 수사와 의회 조사, 시민의 심판이 함께 이어져야 한다"고 강조했다.의왕시정감시단에는 의왕풀뿌리희망연대, 의왕우리함께, 의왕청년정책네트워크, 6.15 경기중부평화연대, 4.16 그리고 우리들, 의왕촛불행동, 의왕혁신회의 등이 참여하고 있다.