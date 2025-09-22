오산 옹벽 붕괴, '설계 무시한 시공' 정황... 뒤채움재·블록 모두 기준 위반

큰사진보기 ▲지난 7월 오산시 가장교차로 고가도로의 10ｍ 높이 옹벽이 무너지며 차량 2대를 덮쳐 40대 남성 1명이 흙더미에 매몰돼 숨지는 사고가 발생했다. ⓒ 경기도소방안전재난본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 오산시 가장교차로 인근에서 지난 7월 발생한 고가도로 옹벽 붕괴 사고 현장에서 확인된 설계보다 작은 크기의 옹벽 블록 모습 ⓒ 오산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 오산시 가장교차로 인근에서 지난 7월 발생한 고가도로 옹벽 붕괴 사고 현장에서 확인된 뒤채움재 100mm이하 제한을 어긴 400mm가 넘는 암석 ⓒ 오산시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경기도 오산시 가장교차로 인근에서 지난 7월 발생한 고가도로 옹벽 붕괴 사고 현장에서 확인된 규격을 벗어난 뒤채움재 등이 보이는 모습 ⓒ 오산시 관련사진보기

경기도 오산시 가장교차로 인근에서 지난 7월 발생한 고가도로 옹벽 붕괴 사고의 원인이 단순한 구조물 노후화가 아닌, 시공 단계에서부터의 구조적 결함 때문이라는 정황이 드러나고 있다.21일 오산시 등에 따르면 지난 8월 21일, 국토교통부 사고조사위원회와 오산시, 경찰 등이 공동으로 실시한 현장 합동조사에서 옹벽 뒤 토사 속에서 다수의 대형 암석이 발견되며 부실시공 의혹이 본격적으로 제기됐다.도로 옹벽의 안정성을 위해 국가건설기준센터(KCSC)는 뒤채움재의 입경을 100㎜ 이하로 제한하고 있다. 이는 흙·모래·자갈이 서로 마찰력을 형성해 구조적 안정성을 확보하기 위한 조치다.하지만 붕괴 현장에서는 400㎜가 넘는 암석이 발견됐고, 이는 기준을 크게 초과한 것으로 확인됐다. 전문가들은 이로 인해 옹벽이 토압을 제대로 견디지 못했을 가능성을 제기하고 있다.옹벽을 구성하는 블록 역시 설계도서와 다른 규격이 사용된 것으로 나타났다. 설계상 블록은 세로 527㎜였지만, 실제 시공된 블록은 세로 400㎜로 작아 구조적 강도가 떨어질 수밖에 없다는 분석이다.이에 따라 붕괴된 구간뿐 아니라 동일 공법으로 시공된 전체 4.9㎞ 구간이 위험할 수 있다는 우려가 커지고 있다.오산시는 사고 이후 추가 붕괴가 발생한 구간에 대해 모래주머니를 활용한 긴급 보강 작업을 진행 중이며, 사고조사위원회는 사고 원인 분석을 위해 조사기한을 오는 12월 20일까지 연장했다.오산시 관계자는 "안정성 보강 작업 및 사고원인 파악을 위한 작업이 진행 중"이라며 "정확한 원인이 파악되는대로 전체 공사를 진행할지 부분 복원으로 진행할지 여부가 결정될 예정"이라고 밝혔다.해당 도로는 2006~2012년 현대건설이 시공, LH가 발주한 구간으로, 시공 당시부터 설계 기준이 제대로 지켜지지 않았다는 정황이 속속 드러나면서 관리·감독 책임에 대한 논의도 불가피할 전망이다.