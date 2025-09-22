강훈식 비서실장 "미국 비자 정책 변화, 인재 유치 기회로 활용"

큰사진보기 ▲강훈식 대통령 비서실장이 19일 용산 대통령실에서 청년의 날을 맞아 진행했던 청년 주간 행사 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.9.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

미국 트럼프 행정부가 과학·기술·공학·수학 분야 전문직 취업비자(H-1B) 수수료를 기존보다 100배 인상한 가운데, 강훈식 대통령실 비서실장이 이를 세계 이공계 인재 유치 기회로 활용하자고 주문했다.안귀령 대통령실 부대변인 브리핑에 따르면, 강 비서실장은 22일 오후 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하면서 이러한 주문을 했다.그는 특히 "지난 정부 시절 R&D 예산 삭감으로 우수한 인재들이 어쩔 수 없이 한국을 떠나 외국으로 향했다는 비판이 있었다"며 "우리 정부는 기술이 주도하는 초혁신 경제 실현을 위해 AI 대전환 등에 내년 예산을 집중 투입할 계획"이라고 밝혔다.그러면서 "첨단 산업 경쟁은 우수 인재 유치에서 승부가 갈릴 것"이라며 미 정부의 비자 정책 변화를 세계 이공계 인력 유치 기회로 활용할 방안을 마련하라고 관계 부처에 지시했다.다만 이는 이날 회의에서 정식 안건으로 논의되지는 않았다. 안 부대변인은 미 조지아주 구금사태 관련 한미 양국 간 논의되고 있는 비자 협의 진척 여부 등을 묻는 기자들에게 "기업과 우리 국민들이 미국 현지에서 안정적으로 활동할 수 있도록 합리적인 방안을 마련하기 위해서 노력하고 있다"고만 밝혔다.참고로 이재명 대통령은 지난 8월 국가과학기술자문회의 전원회의를 주재하면서 우수 이공계 인재에 대한 처우 개선 및 전략기술 중심 세계 최고 수준 인재 영입 등을 골자로 한 '인재유치 프로젝트'를 전개하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.이에 따라 과학기술정보통신부는 민관합동 '과학기술인재 유출방지 및 유치 TF' 회의를 진행하고 있고, 해외 이공계 인력을 국내로 유입하기 위한 '이노코어'(InnoCORE) 사업도 내년에 더 확장키로 한 상황이다.한편, 강 비서실장은 이날 수석보좌관회의에서 군 복무 중 부상을 입은 장병들에 대한 지원 체계 개선 방안도 주문했다.강 비서실장은 "이 대통령도 언급했던 것처럼 특별한 희생에는 특별한 보상이 주어지는 공정한 군 복무 시스템이 구축돼야 한다"면서 "장병들이 국가를 믿고 군 복무에만 집중할 수 있도록 부상 장병들에 대한 지원 체계 개선 방안을 조속히 마련해 보고하라"고 주문했다.그는 아울러 가을 축제철을 맞아 행정안전부, 경찰청, 소방청 등 안전 관련 부서는 물론, 문화체육관광부, 국토교통부 등 전 부처가 전 부처가 철저한 사전 대비와 현장 점검을 실시하라고도 지시했다.이에 대해 안 부대변인은 "이번 주말, 서울 불꽃 축제에 많은 인파가 몰릴 것으로 추정되고 최장 열흘 간 이어지는 추석 연휴 기간에 공항, 기차역 등 다중 이용 시설에 극심한 혼잡이 우려되고 있다"며 "(강 비서실장이) 전 부처가 경각심을 가지고 철저한 사전 대비와 현장 점검을 실시해 국민 안전에 한 치의 빈틈도 없도록 관리해 달라고 당부했다"고 말했다.