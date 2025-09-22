"나 다운, 가장 아름다운" 발달장애인들의 빛나는 무대

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲제주문예회관공연유진주간활동센터의 '예술DNA 성장 프로젝트' 공연 ⓒ 김성관 관련사진보기

AD

지난 18일, 제주문화예술소극장에서 '2025 장애인문화예술교육프로그램 성과교류회'가 막을 내렸다. 제주극장사회적협동조합(주관)과 제주특별자치도, 제주문화예술재단, 제주문화예술교육지원센터(주최)가 함께 마련한 이번 교류회는 제주지역 발달장애인들의 무용 교육 성과를 선보이며 예술적 재능과 가능성을 조명한 뜻깊은 자리였다.이번 성과교류회는 제주문화예술재단의 장애인 문화예술 교육지원사업의 일환으로 진행되었다. 특히, 지난해 시작된 '예술 DNA 발굴 프로젝트'의 연장선에서 기획된 '예술 DNA 성장 프로젝트'의 결실을 대중에게 공개하는 무대다. 발달장애인 무용교육 교류의 장 역할을 톡톡히 해냈다는 평가가 나온다.'BEauty, BEing : 나 다운, 가장 아름다운'이라는 주제 아래 펼쳐진 이날 공연에서는 유진주간활동센터, 서귀포시장애인종합복지관, 제주케인무용단 세 팀이 참여해 다양한 무대를 선보였다. 이들은 '나다운 것이 곧 아름다움'이라는 메시지를 몸짓으로 풀어내며 관객들에게 깊은 감동을 안겼다.무대를 기획한 제주극장사회적협동조합 관계자는 "발달장애인들이 자신만의 예술적 DNA를 발견하고 성장하는 창작의 여정이 예술가로서 스스로 빛나고 함께 만들어가는 아름다운 순간으로 기억되기를 바란다"고 전했다.또한 유진주간활동센터 최은미 원장은 "지난해 해안동 마을회관 공연의 감동을 이어, 더 많은 분이 참여하여 지역 사회 안에서 함께 성과를 이루는 자리가 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 유진주간활동센터는 발달장애인들이 자신만의 재능을 발견하고 성장할 수 있도록 꾸준히 노력할 것"이라고 밝혔다.