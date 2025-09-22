고연전 중계 중 "가정 환경 안 좋아 오죽했으면 연대 갔겠나"

큰사진보기 ▲고려대학교 교육방송국 유튜브. 현재는 논란이 된 해당 영상이 내려간 상태다. ⓒ 유튜브 관련사진보기

고연전 야구 경기 중 고려대 쪽 해설자가 한 연세대 선수를 일컬어 "가정 환경이 진짜 중요한 게 부모님들한테 사랑을 못 받은 것 같다"라고 발언해 비판을 받고 있다. 고려대 교육방송국 측은 22일 오후 <오마이뉴스>에 "문제를 해결하기 위해 상황을 파악 중이다"라고 밝혔다. 현재 문제가 된 생중계 영상은 유튜브에서 내려간 상태다.이 같은 발언은 지난 19일 오후 고려대 교육방송국(KUBS)이 정기 고연전 야구경기를 일명 '편파 생중계'라는 내용으로 중계하는 과정에서 등장했다. '편파 생중계'란 고려대 학생들의 눈으로 '편파적으로' 중계를 진행한다는 의미에서 붙인 명칭으로, 그간 고려대 교육방송국은 정기 고연전에서 연세대를 장난스럽게 비방하는 해설을 이어왔다.경기가 3시간을 넘어가는 상황에서 해설자는 한 연세대 선수를 향해 "의심과 불만이 많은 양반이다. 가정환경이 진짜 중요한 게 부모님들에게 사랑을 못 받은 것 같다"라며 "오죽했으면 연대를 갔겠나"라고 말했다. 또 "혹시나 나를 어떻게 하지 않을까, 나한테 사기치는 게 아닌가. 의심과 불만이 태생적으로 (많다)"라고도 언급했다.이 같은 해설자의 발언은 SNS 상에서 논란을 낳았다. 비방을 하면서 재미를 추구하는 '편파 생중계'가 선을 넘었다는 평가다. 한 인스타그램 이용자는 "고려대학교는 학교 공식 교육방송국 채널로 전파된 동문 해설의 패드립을 사과하길 바란다"라면서 해설자의 발언이 나오는 생중계 영상을 잘라 게시했다.비판이 이어지자 고려대 교육방송국 측은 야구 경기 생중계 영상의 댓글을 막아두는 조치를 취했다. 그러자 일부 시청자들은 유튜브 내 다른 고연전 경기 생중계 영상 하단 댓글 등을 통해 "할 말이 있고 못 할 말이 있지 편파 생중계라고 가정 환경 운운하는 게 맞습니까? 이런 식으로 연고전의 의의를 흐리는 게 안타깝네요", "야구(영상만) 댓글 막아놨네" 등의 비판을 가했다.현재는 생중계 영상이 유튜브에서 내려간 상태다.