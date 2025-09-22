진보당 박형대 "장흥-인천공항 고속버스 25일 첫 운행"

큰사진보기 ▲'박형대후원회' 창립총회에서 발언하는 박형대 전남도의원(53·진보당·장흥1). 2024. 6. 25 ⓒ 박형대 관련사진보기

전남 장흥과 인천국제공항을 오가는 고속버스가 오는 25일부터 운행을 시작한다.그동안 장흥군 주민들은 인천공항을 오가는 직행버스가 없어 자가용을 이용하거나 광주 종합버스터미널까지 가서 환승해야 했다.이에 박형대 전라남도의원(진보당·장흥1)은 주민 불편을 덜기 위해 관계기관, 금호익스프레스(주)에 지속적으로 건의하고 협의한 끝에 이번에 노선 개통에 이르렀다.새롭게 조정된 노선에 따르면 직행버스는 장흥을 기점으로 강진군과 나주혁신도시를 경유, 인천공항 제1터미널과 제2터미널을 목적지로 하루 1회 왕복 운행한다.상행은 장흥에서 0시 10분 출발해 인천공항 제2터미널에 오전 5시 25분 도착하며, 하행은 제2터미널에서 오전 8시 15분 출발해 장흥에 오후 1시 35분 도착한다.운행 차량은 28석 규모의 우등버스로, 주간 요금은 6만 300원, 심야 요금은 7만 2300원으로 책정됐다.박형대 의원은 "이번 장흥-인천공항 신규운행을 통해 군민들이 더욱 손쉽고 편리하게 국제공항을 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로는 장흥-유치-광주송정 KTX역 시외버스 노선 확보 등 군민 생활에 직접적인 도움이 되는 교통정책을 도입하는데 더욱 노력하겠다"고 말했다.