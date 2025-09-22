메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
진보당 박형대 "장흥-인천공항 고속버스 25일 첫 운행"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

25.09.22 17:21최종 업데이트 25.09.22 17:21

진보당 박형대 "장흥-인천공항 고속버스 25일 첫 운행"

하루 1회 왕복

원고료로 응원하기
'박형대후원회' 창립총회에서 발언하는 박형대 전남도의원(53·진보당·장흥1). 2024. 6. 25
'박형대후원회' 창립총회에서 발언하는 박형대 전남도의원(53·진보당·장흥1). 2024. 6. 25 ⓒ 박형대

전남 장흥과 인천국제공항을 오가는 고속버스가 오는 25일부터 운행을 시작한다.

그동안 장흥군 주민들은 인천공항을 오가는 직행버스가 없어 자가용을 이용하거나 광주 종합버스터미널까지 가서 환승해야 했다.

이에 박형대 전라남도의원(진보당·장흥1)은 주민 불편을 덜기 위해 관계기관, 금호익스프레스(주)에 지속적으로 건의하고 협의한 끝에 이번에 노선 개통에 이르렀다.

AD
새롭게 조정된 노선에 따르면 직행버스는 장흥을 기점으로 강진군과 나주혁신도시를 경유, 인천공항 제1터미널과 제2터미널을 목적지로 하루 1회 왕복 운행한다.

상행은 장흥에서 0시 10분 출발해 인천공항 제2터미널에 오전 5시 25분 도착하며, 하행은 제2터미널에서 오전 8시 15분 출발해 장흥에 오후 1시 35분 도착한다.

운행 차량은 28석 규모의 우등버스로, 주간 요금은 6만 300원, 심야 요금은 7만 2300원으로 책정됐다.

박형대 의원은 "이번 장흥-인천공항 신규운행을 통해 군민들이 더욱 손쉽고 편리하게 국제공항을 이용할 수 있게 됐다"며 "앞으로는 장흥-유치-광주송정 KTX역 시외버스 노선 확보 등 군민 생활에 직접적인 도움이 되는 교통정책을 도입하는데 더욱 노력하겠다"고 말했다.


#인천공항버스#장흥#박형대#전남도의원#신규노선

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사제60회 전국기능경기대회 광주서 개막... 1725명 참가

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초