제60회 전국기능경기대회 광주서 개막... 1725명 참가

큰사진보기 ▲22일 광주광역시에서 개막한 ‘제60회 전국기능경기대회’는 26일까지 이어진다. 고용노동부, 광주광역시, 광주광역시교육청이 주최하고, 한국산업인력공단이 주관한다. ⓒ 광주광역시교육청 관련사진보기

광주광역시에서 16년 만에 열리는 '제60회 전국기능경기대회'가 22일 막을 올렸다.광주시교육청은 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 김영훈 고용노동부 장관, 이정선 교육감, 강기정 광주시장, 신수정 광주시의회 의장 등이 참석한 가운데 '제60회 전국기능경기대회 개회식'을 열었다.개회식은 김민석 국무총리 영상 축사를 시작으로 전국 17개 시·도교육감 기술교육 논의, 기능장려후원금 전달, 기능경기 우수사례 수기공모 시상, 광주시립창극단 축하 공연 순으로 진행됐다.전국기능경기대회는 지난 1966년 처음으로 개최된 이후 올해로 60회를 맞았다.올해는 '기술로 빛을 더하다'를 주제로 김대중컨벤션센터, 광주공업고, 광주전자공업고, 전남공업고, 광주자연과학고, 광주인력개발원 등 6개 경기장에서 51개 직종이 운영된다. 전국에서 온 1725명의 선수들이 오는 26일까지 닷새 동안 실력 대결을 펼친다.광주 선수단은 특성화고 학생 77명, 일반계고 학생 1명 등 학생 선수 78명을 포함해 105명으로 구성됐으며, 37개 직종에 출전한다.이정선 교육감은 "전국기능경기대회는 기술인재들에게는 미래를 향한 성장의 무대이자 대한민국 산업 발전을 이끌 숙련기술인의 자긍심을 확인하는 자리"라며 "이번 대회를 계기로 광주가 기술교육의 중심지로 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.