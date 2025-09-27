최상의 술을 빚는 법, 딱 두 가지만 참으면 됩니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲전통 누룩의 단면.지난 여름 동안 빚은 우리네 전통 누룩이다. 반으로 쪼갠 단면 안으로 다양한 균사들이 보인다. 자가로 만들었고, 술 빚기에 성공했다. ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲술을 빚는 최적의 온도는 25도라고 했다. ⓒ yoksel on Unsplash 관련사진보기

요즘 들어 내 생활의 줄거리는 우리 술 빚기다. 지난해 겨울부터 시작한 그 일은 겨울과 봄의 술 빚기와 여름의 누룩 만들기를 거쳐 다시 술 빚는 계절을 맞이하고 있다.담그는 데 이양주가 이틀, 삼양주는 사흘이 걸린다. 술로 익히는 데는 짧으면 2주 정도, 길면 몇 달이 걸릴 수도 있다. 물론 익히는 그동안은 유리병 속 곰팡이와 효모가 일하는 시간이다. 나는 적당히 온도를 맞춰주고, 수시로 그 유리막 너머 그들의 삶을 지켜볼 뿐이면, 원래 족하다.재료를 계량하고, 물을 끓이고, 죽을 쑤고, 누룩을 넣어 치대며, 고두밥을 찌고, 발효 용기에 넣고, 주변을 정리하고 하는 모든 작업은 꽤 수고롭다. 오염 방지를 위한 열탕이나 알코올 소독도 여간 성가신 일이 아니다. 특히, 각 재료를 혼합하는 일명 '치대기'를 하면서는 손가락과 손목이 아파오기도 한다.하지만 가장 견디기 힘든 것은 유혹이다. 모든 재료를 한데 담은 그것은 짙은 우윳빛의 유동체에서 시작한다. 그러다 연한 우윳빛의 좀 더 물과 닮은 액체가 되고, 종국엔 맑은 황금빛의 술이 맨 위에 고이며 성장기의 활발함을 끝낸다. 여기까지도 꽤 많은 시간이 걸리는데, 그동안 참기 힘든 두 가지 유혹이 내게 다가온다.그 하나는, 맛을 보고 싶다는 강렬한 충동이다. 수십 번을 참다 다섯 번 정도 무너져야 끝이 난다. 그래봐야 고작 두 수저 정도 덜어내 입에 넣는데, 그것으로도 내 표정은 극과 극을 오간다. 그럴 때면 난 어린 아이다. 뭐든 입에 넣고 봐야 직성이 풀리는 유아기의 나로 퇴행한다. 그래서 그 표정은 언제나 쓴 웃음으로 귀결된다.그 둘째는 개입에 대한 끓어오르는 욕망이다. 가만 두고 보질 못한다. 끊임없이 변해 가는 매 순간을 불안해 한다. 그 작은 움직임들을 마치 실패의 징조인 양 느낀다. 술이 되려는 너무도 당연한 변화를 두려워하는 것이다. 아무 근거 없는 그 느낌은 나로 하여금 '어떠한' 조치를 취할 것을 추동한다. 그리고 그 추동은 술이 되는 전 과정을 내가 통제해야 한다는 욕망으로 발현되고, 이를 수용한 나는 '어떠한' 조치들을 시도한다.장소를 바꾸거나, 보온재를 덧대거나 벗겨낸다. 용기를 밀폐하거나 열어둔다. 실내 온도를 높이거나 낮춘다. 도구를 이용해 내용물을 저어주거나, 때론 용기째 잡고 흔들기까지 한다. 하지만, 내 짧은 경험에도 그 조치들이 가해진 술의 맛은 대부분 성에 차지 않았다. 때론 쓴맛이 났고, 때론 너무 달았으며, 때론 알코올 농도가 충분하지 않았다.반면 발효를 거치게 될 내용물을 용기에 채우기까지, 내 할 일만을 다 한 후, 술이 스스로 변화하길 기다렸을 때 맛이 가장 좋았다. 나의 근거 없는 개입이 없을 때, 용기 속 모든 요소들은 스스로 할 일을 찾아 최상의 결과를 만드는 듯했다. 내가 빚은 것이 맞나 싶은 정도의 맛은 내가 한 일이 가장 적었을 때 만들어졌다.물론, 내 실력이 아직 모자라서 그런 것일 수도 있다. 경험 많은 이들은 아주 세밀하고 과학적인 조절을 통해 더욱 양질의 술을 빚는다고 했다. 하지만, 그런 확실함이 없다면 그냥 두는 것이 더 나은 방법 아닐까? 두려움과 조바심과 욕망을 억누르고, 대상이 그러해야 할 바를 스스로 찾도록 돕는 것에 만족하면 어떨까.술 빚기에 적합하지 않은 긴 여름을 넘기고 9월 들어 첫 이양주를 빚었다. 직접 만든 누룩의 시험용이라 양은 많지 않았다. 하지만, 내가 해야 할 일은 빼지 않고 모두 했다. 그리고 기다렸다. 눈으로만 보면서, 연기 마냥 피어오르는 마음속 요동을 모두 눌렀다. 그리고 지난 주말에 거른 술맛은 역시 내가 빚은 것 같지 않았다.나이가 들면서 옛말의 무게를 새삼 생각하게 된다. 진인사대천명(盡人事待天命)을 여기에서 언급하는 것이 좀 거창하긴 하다만, 세상 그 어떤 일에도 맞는 말 같다. 사람으로서, 사회인으로서 또는 가족의 일원으로서 해야 할 일은 책임 있게 다 하되, 그 후의 일은 좀 기다릴 줄도 알아야지 싶은 것이다.'진인사'가 어디까지인지 고민스럽긴 하지만, 근거 없이 스스로 비롯된 마음으로 대상을 옭아매고 통제하려는 일들은 이제 좀 멈추는 것이 어떨까. 서로 최선을 다 하되, 서로를 기다려 주는 그런 세상을 위해서 말이다.이제 아침저녁으로 서늘해지고, 최고 기온은 25도 언저리를 밑도는 듯하다. 술을 빚는 최적의 온도가 25도 이하라고 했다. 올 가을과 겨울, 나는 다시 술을 빚을 것이다. 그리고 기다리는 법을 제대로 배워 보려 한다.