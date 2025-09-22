코레일 "15분 재승차 도입 여부 검토 중" 윤종오 의원에 진행보고

큰사진보기 ▲윤종오 의원이 9월 18일 안진걸 민생경제연구소장과 함께 국회에서 '전국 지하철·광역 철도 15분 재승차 적용 촉구 기자회견'을 열고 "지역이나 운역기관에 따라 재승차 제도가 달라 국민이 불편과 차별을 겪고 있다. 전국 지하철·광역 철도 공통적으로 15분 재승차 적용해야한다"고 촉구하고 있다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

코레일이 22일 국토위 윤종오 의원(진보당 원내대표, 울산 북구)에게 '전국 지하철·광역 철도 15분 재승차 제도 도입' 관련 진행 현황을 보고하며 "15분 재승차 제도 도입 여부를 검토 중"이라고 밝혔다.코레일은 "수도권 정책기관, 정부와의 협의와 시스템 개선 검토를 통해 내년 상반기에는 도입할 수 있도록 노력하겠다"며 이같이 밝혔다.이에 윤종오 의원은 "15분 재승차 제도는 국민 편의를 위한 대표적인 국민친화 정책이라 코레일의 긍정적인 검토를 환영한다"며 "다른 지자체와 운송기관도 국민 편의를 위해 제도 도입에 나설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 '15분 이내 재승차'는 하차 후 같은 역에서 15분 이내 재승차를 할 시 기본 운임을 부과하지 않고 환승을 적용하는 제도다.현재 서울교통공사는 '15분 재승차 제도'를 운영하고 있지만 타 운송기관은 '5분 재승차 제도'를 적용하거나 관련 규정조차 없는 실정이다. 이에 따라 지역·기관별로 이용자 편의가 달라지는 불합리한 상황이 발생하고 있다.앞서 윤종오 의원은 지난 18일 안진걸 민생경제연구소장과 함께 국회에서 '전국 지하철·광역 철도 15분 재승차 적용 촉구 기자회견'을 열고 "지역이나 운역기관에 따라 재승차 제도가 달라 국민이 불편과 차별을 겪고 있다"며 "전국 지하철·광역 철도 공통적으로 15분 재승차 적용해야 한다"고 촉구한 바 있다.