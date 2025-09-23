인구 1,900여 명 시골 마을, 유소년 야구 메카로 떠오른 비결

큰사진보기 ▲결성면에서는 ‘제1회 결성면 유소년 야구대회’가 만해 야구장에서 개막하면서, 전국에서 대회를 위해 찾은 유소년팀과 응원 나온 학부모들로 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

인구 1900여 명의 충남 홍성군 결성면이 주말마다 어린이들의 함성으로 들썩이고 있다.지난 13일, 결성면에서는 '제1회 결성면 유소년 야구대회'가 만해 야구장에서 개막했다. 대회를 위해 전국에서 유소년팀과 응원 온 학부모들이 결성면을 찾았다.홍성 만해 야구장은 결성중학교 폐교 후 2023년 야구장으로 탈바꿈했다. 한화 이글스의 홈런왕 김태균 선수는 매년 야구 캠프를 열며 이곳을 새로운 야구의 메카로 만들어가고 있다. 김태균 선수 외에도 손아섭, 허경민, 이태양, 채은성, 정우람, 최준석, 유희관 등 전·현직 프로선수들이 일일 코치로 참여하며 만해 야구장은 전국적인 명성을 얻고 있다.'만해'는 3.1운동 당시 독립선언서 공약 3장을 작성한 민족 대표 33인 중 한 명인 한용운 선사의 '호'이기도 하며, 그의 고향이 결성면이다.이처럼 독립운동가의 숨결이 살아 있는 만해 야구장이 명성을 얻으면서 전·현직 프로선수들은 이곳의 시설에 놀라움을 감추지 못하고 있다. 이로 인해 만해 야구장은 전국 초·중·고 야구팀들의 전지훈련지로 서서히 알려지고 있다.결성만해야구위원회는 올해 처음으로 '결성면배 유소년 야구대회'를 개최했다. 이번 대회는 결성면이 주최하고, 결성만해야구위원회가 주관, 결성면기관단체협의회가 후원하고 있다. 대회에는 보령시, 서초구, 당진시, 서평택, 계룡시, 부여군, 세종시, 평택시, 홍성군 리틀야구단 등 9개 팀 200여 명이 참가했다.지난 21일, 만해 야구장에서는 세종시와 평택시의 1차 결선 리그가 열렸다. 유소년 선수들은 화창한 날씨에 실력을 발휘했고, 응원 온 가족들도 선수들에게 큰 힘이 되었다. 이날 세종시 리틀야구단에는 여성 선수도 포함되었다.이번 대회는 10세 이하 대회로 오는 10월 28일까지 리그 형태로 진행되며, 주말마다 선수와 임원, 학부모 등 400여 명이 방문해 결성면과 지역 경제 활성화에 기여하고 있다.이날 열린 U-10 대회는 세종시와 홍성군이 결승전에서 7회까지 6:6 동점으로 맞선 후, 승부치기 끝에 홍성군이 우승을 차지했다. 세종시는 아쉽게도 준우승을 기록했다.결성만해야구위원회 관계자는 지난 22일 기자와 한 통화에서 "이번 대회를 통해 만해 야구장의 위상을 높이고 결성면을 홍성 야구 사업의 중심지로 알리는 것이 목표"라고 말했다.그는 또 "유소년 스포츠 육성을 바탕으로 지역 공동체 결속과 결성면 브랜드 가치를 높이는 것이 중요하다"며 "지역 행사를 통해 결성면 상권을 활성화하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 것도 큰 의미가 있다"고 덧붙였다.한편 U-10 대회가 마무리된 후 10월 18일부터는 U-12 대회가 리그전으로 시작될 예정이다. 야구 꿈나무들의 열정에 리그가 벌써부터 기다려진다.