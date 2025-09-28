유독 맛있는 사과 타르트, 레시피에 없는 비법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

▲'두 친구'를 보니 생각난 내 친구.

"역시, 사과에는 시나몬이죠!"

"그럼, 그럼!"

▲사과 타르트사과 조림을 채우고 소보로(크럼블)를 올려 구운 타르트

가을은 사과의 계절이다. 여름 초록사과에서 시작된 전주곡이 9월의 홍로와 홍옥, 10월의 감홍과 양광 그리고 부사로 이어지며 차곡차곡 멜로디를 쌓는 계절. 사과는 도도하거나 까다롭지 않다. 너르게 곁을 내어준다. 익숙한 맛만큼 무서운 게 없으니 감탄도 실망도 쉽다. 그런데도 만나면 애틋하고 반가운 오랜 친구 같다.잠을 자다 찬 기운에 깨 이불을 목까지 끌어당겨 덮으면서 가을이 내리고 있음을 깨달았다. 지난 여름 먹고 남은 초록사과 두 알이 냉장고에서 굴러다닌 지 한 달이 가까워질 즈음 동네 마트 앞에 빨간 홍로가 낮은 언덕처럼 쌓였다. 그 앞을 그냥 지나치지 못해 향이 짙고 모양과 색이 고운 걸 골라 담아 온 게 벌써 세 번째. 그건 사과 타르트를 만들 때라는 신호다.생기 잃은 초록사과 두 알과 빨갛고 단단한 가을 홍로 세 알을 꺼내 타르트 속을 채울 사과 조림을 만든다. 시고 새콤하고, 새콤하면서 단 사과가 뒤섞인다. 여름과 가을이 뒤엉킨다. 맛과 향이 다른 두 사과가 만나면 어떻게 될지 궁금하다. 설탕과 시나몬 가루를 넣어 졸이면 다르다는 경계도 허물어져 결국 하나가 될까.아뿔싸, 향신료를 넣어둔 칸에 시나몬 가루가 보이지 않는다. 유통기한이 지난 재료를 정리할 때 시나몬 가루도 포함되었나 보다. 자주 쓰는 재료가 아니라 다시 채워 둘 생각을 하지 못했다. 시나몬 가루를 넣지 않은 사과 조림이라니, 그런 건 만들어 본 적이 없는데. 사과 조림의 핵심은 사과가 아니라 시나몬 아니던가. 사과 타르트를 굽는 기쁨도 집안 가득한 시나몬 향에서 비롯된다.예전 같으면 낭패감에 하던 일을 멈추고 마트로 달려가 시나몬 가루를 사 왔을 것이다. 이번엔 호기심이 발동한다. 시나몬 가루를 넣지 않은 사과 조림은 어떤 맛일까? 문득 이런 궁금증도 인다. 핵심이 없는 핵심이란 것도 있지 않을까?몇 년 전 내가 베이킹 스튜디오를 운영할 때 사과를 좋아하는 '두 친구'와 수업을 한 적이 있다. 20대 중반인 두 여성의 재기 발랄한 모습에 바라보는 것만으로 유쾌했다. 둘은 한 동네서 나고 자라 어릴 적부터 친하게 지낸 사이라고 했다. 이제 고향 집을 떠나 서울에 살고 각자 일하느라 바쁜데, 둘 중 한 명의 생일이라 모처럼 만났다고 했다. 다른 한 명이 생일자를 위해 선물로 베이킹 수업을 신청했다고.두 사람은 사과를, 특히 시나몬 향을 좋아했다. 레시피 대로 하면 시나몬 가루는 1t(티스푼) 정도 들어가는데 두 사람은 그걸로는 부족하다며 너덧 티스푼을 넣었다. 보통 연한 베이지 색이던 사과 조림이 두 사람의 것은 짙은 갈색이었다. 호기로운 두 사람의 모습에 나도 평소보다 시나몬 가루를 더 넣었다. 그 때문인지 그날 따라 사과 타르트가 유독 맛있었다.타르트를 만드는 내내 둘은 만담을 하듯 주거니 받거니 대화를 이어갔다. 그날 처음 만났는데 나도 금세 그들의 분위기에 동화되었다. 한 명은 카페에서 디저트 만드는 일을 하고, 또 다른 이는 노래를 부르기 위해 여러 아르바이트를 오갔다. 좋아하는 일을 좇는다는 점에서 우리가 통했는지도 모르겠다.두 사람의 대화에 합류하면서 둘만이 아는 작고 편안한 정원에 초대 받은 기분이었다. 두 사람이 시간을 들여 지은 정원은 작지만 다채로운 꽃과 식물, 풀벌레가 가득했고 투박하면서도 나름대로 멋있었다. 그 정원의 울타리는 둘이 마주 잡은 손처럼 견고했지만, 누구도 쉽게 들이지 않는 고집스러움은 없었다. 견고하기에 언제든 헐거워질 수 있는 문. 그건 둘이라 가능했을 것이다.'두 친구'처럼 학창 시절 한 동네에 살며 등하교를 함께하던 친구가 내게도 있다. 그때 우리가 놀던 곳은 걸어 다닐 수 있는 정도로 한정적이었고 중간이나 기말고사가 끝난 날 이벤트처럼 버스를 타고 근처 번화가로 나가는 게 최대치였다. 고등학교 1학년 때던가, 어느 날 친구와 나는 '압구정'에 가보기로 했다. '오렌지족'의 등장 이후 압구정이 한창 '힙'한 동네로 떠오르던 때였다.길 안내를 해주는 핸드폰도, 내비게이션도 없었고 인터넷으로 그 일대를 미리 찾아볼 수도 없던 시절. 강북에서 강남으로 다리를 건너가는 최초의 시도이자 타보지 않았던 노선의 버스에 환승까지 해야 하는 일생일대의 모험이었다. 우리는 며칠 전부터 교통편을 확인하고 압구정에 가서 무얼 할지 뜬구름 잡는 이야기를 해댔다. 풍문만으로 환상을 키웠다.기대와 달리 압구정에 특별한 건 없었다(밤이 아니라 낮에 갔기 때문일지도). 우리는 반은 실망하고 반은 의기양양해진 상태로 그 길을 걸었다. 그런데도 압구정엘 다녀왔다는 사실만으로 대단한 걸 해낸 사람처럼 가슴이 부풀었다. 다음엔 더 멀리 나가볼 수 있을 것 같았다. 둘이라서 가능한 시도였다. 혼자라면 압구정까지 갈 생각은 절대 못 했을 테니까.그 후로도 친구와 둘이 명동과 강남으로, 대학로와 홍대로 뚜벅뚜벅 걸어 우리를 둘러싼 세상의 경계를 넓혀갔다. 둘이서라면 높다란 경계선을 폴짝 뛰어 넘어볼 수 있었다. 낯설어 위축되더라도 친구와 함께라면 용기가 생겼다. 어디를 가든 익숙한 누군가가 곁에 있어 든든했다. 사과 타르트 수업에서의 두 친구도 둘이었기에 가뿐하게 나라는 외부를 그들 사이에 넣어주었을까.친구란 나와 세계 사이 두려움을 일으키는 공백을 메워주는 존재였다. 친구들은 내게 낯선 세상의 조각을 붙여주는 접착제 같았다. 이쪽저쪽으로 나와 세상을 이어주던 무수한 팔과 다리들. 촉수처럼 서로에게 뻗어 탐색하고 교감하면서, 서로를 또 다른 존재와 세계로 연결하던, 끝없이 누군가, 무언가에 닿길 희망하며 건너가고 건네주길 주저하지 않던 존재들. 사람 친구만 있었던 건 아니다. 드라마와 노래와 만화와 책과 영화.시나몬 가루를 넣지 않은 사과 타르트가 완성되었다. 친한 친구가 먹어보더니 맛있다며 엄지손가락을 치켜세웠다. 시나몬 향이 아쉽지 않았고 사과 타르트의 핵심에 관한 생각이 바뀌었다. 핵심은 시나몬이 아니라 친구, 맛있게 먹어줄 존재다. 핵심은 언제든 바뀔 수 있고 없던 핵심도 창조할 수 있다. 우리를 둘러싼 세계는 그처럼 변화하며 살아 움직인다.실은 사과 타르트도 친구가 먹고 싶다고 해서 만들었다. 지금 가장 친한 친구이자 '어린이'라는 세계로 나를 이끌어주는 딸아이를 위해서.내 곁의 접착제 같은 대상을 떠올린다. 빠르게 변하며 저만치 앞서가는 세계에 나를 결속하는 존재들, 책과 글쓰기, 친구와 동료, 딸아이와... 사과. 나와 가을 사이 미지의 영역에 사과가 있다. 사과를 통해 가을로 건너간다. 가을의 맛과 향, 멋과 색을 탐색할 때. 익숙하면서 다시금 새로울 가을을 향해 촉수를 뻗는다.