국민의힘, 서영교·부승찬 고발… "100% 거짓말·사기극"

국민의힘이 서영교·부승찬 더불어민주당 국회의원을 경찰에 고발했다. 조희대 대법원장이 한덕수 전 국무총리 등과 부적절한 회동을 했다는 허위 의혹을 검증 없이 국회에서 유포했다는 이유다. 보수 야당은 이번 의혹을 '공작 정치'로 규정하고, 관련 의혹을 제기한 두 국회의원의 의원직 사퇴까지 요구하며 연일 반격의 목소리를 높이고 있다.해당 녹취를 공개한 유튜브 '열린공감TV' 측은 "해당 내용은 AI 음성이 아니고 녹취록 내용도 제보자 발언 내용 그대로"라며, 해당 의혹의 진위를 따져 물은 나경원 국민의힘 의원을 허위사실 적시 명예훼손으로 고발했다. 반대로 '사법정의바로세우기시민행동'은 22일 최혁진 의원과 정천수 열린공감TV 대표를 '위계에 의한 업무방해 혐의'로 고발장을 접수했다.내란전담특별재판부 설치 등 민감한 사법개혁 현안이 조희대 대법원장의 회동 여부와 맞물리며 정쟁 소재가 됐다. 양측의 고발전으로까지 번지면서, 당분간 관련 논란과 공방도 반복될 것으로 보인다.이날 오후, 서울경찰청에 고발장을 제출한 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 "조희대 대법원장에 관해서 지금 민주당이 허위사실을 유포하고 있다"라며 "이 사실에 대해 강력히 우리 국민의힘 이름으로 서영교·부승찬 의원들을 고발 조치했다"라고 알렸다. 허위사실 공표에 의한 명예훼손 혐의였다.그는 "항상 선거 때만 되면 제2의 김만배, 청담동 술자리 시즌2를 계속 만들어낸다"라며 "이런 식으로 국민을 기만하고 선전·선동하면서 지금까지 잘못된 것들에 대해 허위사실을 유포하는 것에 강력히 고발하고 제재할 예정"이라고 부연했다.이들은 열린공감TV에 대한 고발 역시 "검토 중"이라며 "지금 현재 두 명(서영교·부승찬)뿐 아니라 민주당 10여 명이 현재 자기 페이스북이나 SNS를 통해 허위사실을 유포하고 있다"라고 꼬집었다."면책특권이라 함은 실제로 그들이 허위 사실을 이미 알고 나서 유포하거나 또는 허위 사실을 통해서 명예훼손을 할 경우에는 해당하지 않는다"라며 "더 이상 면책특권 뒤로 숨지 말고 진실·사실을 밝혀서 민주당 의원들이 거짓 사실을 유포하지 않기를 촉구한다"라고도 덧붙였다.특히나 회동 여부와 더불어 당시 조희대 대법원장이 이재명 대통령의 재판을 '알아서 처리하겠다'라고 이야기했다는 의혹은 "100% 거짓말이라 보고 사기극이라 본다"라고 날을 세웠다. "이에 대해 저희 국민의힘은 계속 파헤치고, 이와 관련된 사람들에 대해 법적 제재 조치를 할 예정"이라고도 알렸다.최은석 원내수석대변인도 이날 "서영교·부승찬 의원은 유튜버 뒤에 숨지말고, 결자해지하라!"라는 제목의 논평을 내고 "이번 사태의 핵심은 유튜버와 정치인의 공방이 아니다. 이 의혹을 국회 한복판에서 키운 장본인은 바로 서영교·부승찬 의원"이라고 꼬집었다.그는 "부 의원은 오늘 언론을 통해 두 명의 제보자가 있다며, 첫 번째 제보는 본인이 서영교 의원과 함께 직접 들었고 두 번째 제보는 서 의원실로 들어온 것이라고 밝혔다"라면서도 "정작 추가 증거는 제보자들이 난감해한다며 내놓지 않았다"라고 지적했다.또한 "첫 번째 제보자는 '누구나 알 만한 고위 인사', 두 번째 제보자는 '충분히 신뢰할 만한 인물'이라고 치켜세웠지만, 객관적 증거는 단 하나도 제시하지 못했다"라고도 강조했다. "결국, 말만 요란하고 실체는 빈약하다"라는 비판이었다.최 대변인은 "그렇게 확신이 있다면 왜 공개하지 못하느냐?"라며 "만남과 발언의 사실관계가 검증되지 않은 상황에서 '본질'을 운운하는 것은 의혹을 기정사실화하려는 전형적인 정치 선동술"이라고 날을 세웠다. "민주당은 지금 확인되지 않은 제보를 앞세우며, 본질을 바꿔치기하는 괴담정치의 패턴을 반복하고 있다"라면서 "국민은 더 이상 이런 괴담과 선동에 속지 않는다"라고도 덧붙였다.