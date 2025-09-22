"황의조, '사실상' 말고 확실한 영구제명 필요"

▲황의조씨 피해자 측 법률대리인 이은의 변호사와 김은희 국민의힘 전 의원이 22일 오후 2시 10분 황씨의 영구제명 등을 촉구하는 진정서를 대한체육회에 제출했다. ⓒ 이진민 관련사진보기