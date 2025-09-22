천연기념물 하늘다람쥐, 상림공원 나무서 떨어졌다가 폐사

큰사진보기 ▲9월 20일 오후 함양 상림공원 어린이공원 잔디밭에서 발견된 하늘다람쥐 새끼. ⓒ 최상두 관련사진보기

천연기념물(제328호)이면서 멸종위기야생생물2급인 '하늘다람쥐'가 같은 천연기념물 제154호로 지정된 경남 함양 상림공원에서 부상을 입은 채 발견됐다가 폐사해 안타까움을 주고 있다.최상두 환경활동가는 지난 20일 오후 6시경 상림공원 어린이공원 옆 잔디밭에서 발버둥치는 하늘다람쥐 새끼를 발견했다고 22일 밝혔다.최 활동가는 "하늘다람쥐를 발견하고 국립공원공단에 신고한 뒤, 일단 집에 가서 보호를 하고 있었다"라며 "물을 주면서 지켜봤다. 한쪽 눈 부위를 크게 다쳤고, 몸을 부르르 떨기도 했다"라고 설명했다.그런데 해당 하늘다람쥐는 이날 저녁 폐사하고 말았다. 최 활동가는 "폐사한 하늘다람쥐를 다음 날인 21일 국립공원공단에 인계했다"라며 "하늘다람쥐가 나무에서 떨어진 것으로 추정된다"라고 했다.그러면서 그는 "지난 주말 상림공원 쪽에서 대규모 행사가 열렸다. 소음과 야광불빛으로 서식에 어려움이 있지 않았나 싶다"라며 "보호를 하려고 했는데 죽어 안타깝다"라고 지적했다.국립생태원 멸종위기종복원센터 관계자는 "상림공원은 활엽수가 많고 나무에 구멍도 있어 둥지를 만들 수 있어, 하늘다람쥐 서식 환경이 좋다"라며 "그런데 공원화가 되면서 사람들 출입도 잦아 서식에 교란행위가 있다"라고 설명했다.하늘다람쥐가 나무에서 떨어진 원인에 대해 그는 "아직 정확하게 알 수는 없고 조사를 해봐야 하겠지만, 하늘다람쥐가 대개 나무에서 떨어지는 이유가 천적인 맹금류 공격을 받는 경우도 있다"라며 "외상 등 상태를 분석해야 원인을 알 수 있을 것 같다"라고 했다.하늘다람쥐 사체에 대해 그는 "천연기념물이면서 멸종위기종으로, 천연기념물 관련한 규정이 우선한다. 국가유산청의 승인을 받아서 하게 되는데 박제를 하든지 아니면 다른 처리를 할 수 있다"라고 전했다.