멈추지 않는 망자의 출전... 베트남전쟁은 아직 끝나지 않았다

기자말 트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 난민/미등록이주민 지원과 이주구금 관련 법정 투쟁의 과정을 거치면서, 관련 내용에 대해 함께 공부하고 함께 논의할 수 있는 장(場)을 마련하면 좋겠다는 바람으로 올해 초에 만들어진 자그마한 연구/활동모임입니다. 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간존재의 안전하지 않음이 '국민'과 '인간'인 '우리'의 '안전'을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다. 5화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년 4월 30일, 베트남전쟁 종전50년을 맞아 호치민 시의 여러 곳을 답사하며 기록한 공동의 결과물입니다. 베트남전쟁이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

큰사진보기 ▲숲이 되어간 비엔호아 군사 묘지남베트남 공화국이 전쟁에서 패배하면서 비엔호아 국립묘지는 충혼탑과 지친 병사 동상 등이 파괴되고 국립묘지 전체가 군사구역으로 설정되었다. ⓒ 박상환 관련사진보기

큰사진보기 ▲비엔호아 군사묘지에 있었던 지친 군인 동상무릎에 M1 소총을 얹고 앉아 있는 지친 남베트남 군인을 묘사한 동상은 사이공 함락 후에 통일된 베트남정부에 의해 파괴되었다 ⓒ 위키디피아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲비엔호아 군사묘지에서 저마다의 애도를 하는 모습흙인지 시멘트인지 구분하기 어려운 곳에서 입구에서 팔던 망자들의 노잣돈을 동료들과 함께 태웠다. ⓒ 에밀리 관련사진보기

큰사진보기 ▲동나이성에 소재한 열사묘지깔끔하고 정돈된 열사 묘지에 여전히 출전하고 있는 듯한 묘비에 일괄적으로 ‘열사’라고 적혀있다. ⓒ 에밀리 관련사진보기

큰사진보기 ▲동나이성 열사묘지 입구입국에 ‘영웅 열사의 그리운 인생’이라고 써져있다 ⓒ 에밀리 관련사진보기

베트남전쟁에서의 승리와 통일 50주년을 기념하는 '통일절'을 맞아 동료들과 함께 호치민을 방문했다. 기념일 전날 호치민 시에서 택시를 탔는데, 택시 기사는 휴대전화 번역기를 열심히 돌려서 "내일은 택시를 타기 어려울 겁니다. 호치민의 모든 시민들은 내일의 축제를 기대하며 잠을 이루지 못할 거예요"라고 자신의 기쁨을 적극적으로 표현했다.실제로 호치민 시 곳곳엔 전날부터 퍼레이드를 포함한 축하 행사를 보기 위해 미리 거리에 나와 밤을 세우면서까지 좋은 자리를 지키는 사람들이 많았다. 그러나 누군가에게는 이 날이 함락, 탈출, 이별, 남겨짐, 위협의 시작 등에 대한 기억을 상기시키는 날일 수도 있다는 상상에 '모든 시민'이라는 '통일절 다운' 단어 선택에 마음의 거리를 둘 수밖에 없었다. 내게는 누군가를 삭제하는 힘을 행사하는 전쟁터가 떠올랐지만, 기쁨으로 가득한 택시 기사의 표정을 보면서 '머리의 생각'보다 '입'이 빠르게 반응했다. 정신을 차렸을 때 난 이미 웃으면서 "Congratulations!(축하합니다)"이라고 말해버린 후였다. 그는 내 반응에 기뻐했다.얼핏 봐도 50세가 안 되어 보이는 그였기에, 그의 기쁨이 어디에서 비롯되었을 지 궁금해졌지만, 그의 기쁨을 일단은 인정하고 싶은 내 마음과 몸의 움직임이 빠르게 반응한 것이다. 말을 뱉어 놓고 나니, 그의 기쁨에도 맥락이 있을 거라는 믿음 때문에 보였던 나의 그 반응에 대해 석연치 않은 기분이 들었다. 후회까지는 아니지만, 나의 축하는 무엇이었나 혹은 그에게 무엇이 될 것인가 (나의 축하는 그에게 어떻게 해석 될 것인가)에 대한 고민이 생겨났다.석연치 않은 마음과 반가운 마음이 섞여 두려웠다. 그의 기쁨에 나의 즉각적인 축하가 얽혀버렸다는 것을 한 발 늦게 알아차렸기 때문이다. 그와 나는 애초에 얽혀버릴 수밖에 없는 관계이지만, 지금까지 겪어온 여러 상황을 떠올려보면, 내가 미처 감각하기도 전에 누군가 혹은 무언가와의 관계에 있어서 내가 '비(非)관계자'로 설계된 구조에 포섭되어버리는 순간들이 많았다. 그래서 나는 그의 기쁨과 얽혀버린 계기를 한 발 늦게 그러나 내 나름대로 다시 의미 부여하면서, '관계자'로 다시 출현하기 위해 발버둥치는 중이다.나의 '축하'는 몇 년 전 베트남을 방문했을 때 마주했던 어떤 '애도'의 장면으로 연결되었다. 숲 속 수많은 무덤 위에 이끼가 덮여 얼마 후에 정말 그저 숲이 될지도 모른다는 생각을 들게 한 '비엔호아 군사 묘지'(지금은 '편안 국민묘지'라고 불린다)에서 겪었던 '애도'의 장면이 떠올랐다.이곳은 남베트남의 군인과 경찰이 안장된 곳이기 때문에 베트남 '통일' 후에 '적군묘지'가 되어 청산의 대상이 되었다. 통일 베트남 정부는 이 묘지 앞에 세워져 있던 '지친 군인'동상을 무너뜨렸고, 사람들이 접근하지 못하도록 군사 구역으로 설정하여 '격리를 통한 방치'의 힘을 행사했다. 즉 이곳은 한때 애도가 금지된 곳이다.2007년에 선출된 남베트남 출신 총리가 '민족의 화해' 등을 목적으로 이 묘지를 군사 구역에서 해제하여 '일반인'의 방문 허락했다. 어떤 무덤들은 말 그대로 흙으로 돌아가고 있었지만, '민족의 화해'를 위한 이름 하에 조성된 세련된 무덤들도 볼 수 있다.2023년 스무 명 남짓한 사람들과 함께 비엔호아 군사묘지를 방문했을 때, 서로 잘 알지 못하는 방문자였던 우리는 베트남 정부가 지정한 공적인 장소에서 저 마다의 방식으로 향을 피우거나 묵념을 하며 사적인 애도의 시간을 가졌다.이러한 애도는 애초에 계획된 것도 아니었고, 대표적인 추도사나 취지가 없었기 때문에 각자의 애도에 대한 규정은 열려 있었고, 우리는 별다른 어려움 없이 공적인 장에서 사적인 애도를 할 수 있었다. 모기의 엄청난 공격을 받으며 '방치'와 '잊혀짐' 사이에서 애도하는 동안 야생화(野生化)라는 단어가 떠올랐다. 어설픈 우리의 애도는 그저 평범해지기 위한 움직임처럼 느껴졌다. 나는 애도에서 비롯한 그 연결에 대해서 축하했다.우리가 함께, 그러나 저마다 했던 애도는 그 마음이 흙으로 스며들어, 흙과 함께 여러 고통과 죽음으로 퍼져 나가는 것처럼 느껴졌다. 나는 이러한 애도에서 비롯된 연결에 대해 기꺼이 축하할 수 있었다. 내게는 이렇게 나름의 애도와 축하가 가능했던 순간들이 있었는데도, 베트남 통일절 50주년 당일에 호치민 시에서 펼쳐진 대단한 축제 속에서 나는 축하든 애도이든 어느 하나 편하게 할 수가 없었다.축제의 거대한 물결에 나의 애도와 축하가 방해 받은 느낌이 들었고, 그래서 비엔호아 군사묘지를 방문한 후에 찾아갔던 또 다른 묘지, 동나이성 열사 묘지를 방문했을 때의 기억이 떠올랐다. 그곳에는 "용맹한 영웅에게 영원한 감사"라는 문구가 적혀 있었고, 묘역 내의 모든 묘비에는 '열사'라는 호칭이 새겨져 있었다. 말끔하게 정돈된 묘지는 마치 커다란 축하의 장소처럼 느껴졌다. 무성한 풀도, 기세등등한 모기 떼도 없는 깔끔한 환경에서 애도하는 것은 이상하게도 쉽지 않은 일이었다.열사 묘지는 죽음의 자리인데도 죽음으로 무엇을 상실했는지보다 무엇을 얻었는지를 치켜세웠고, 상실에 대한 애도보다 얻음에 대한 감사와 축하를 하는 장소로 마련된 것 같았다. 이 죽음들로 얻은 것들 앞에서, 망자들 중에 그 얻음에 기여했다는 기준에 부합한 자들은 '희생자' 혹은 '열사'가 되고 '감사의 대상'이 됨으로써, 이들의 죽음은 평범해질 수 없고 강제로 연명(延命)되고 있는 것이다. 얻으려는 것들이 아직 많고, '모범적인' '희생자' 혹은 '열사'가 필요해서일까. "열사는 죽지 않는다"는 불사(不死)의 국가적 설계는 흡사 "전쟁은 끝나지 않는다"는 말로 들린다. 죽은 자의 출전(出戰)을 아직도 멈추지 않는 모습을 보며, 베트남전쟁은 아직 끝나지 않았다는 생각을 했다.문득 궁금해졌다. 얻음에 대한 감사를 하면서 동시에 애도를 할 수 있을까? 상실이 희생으로 변질되거나 승화됨에 따라, 애도 역시 이에 연동되어 변질되거나 승화될 수밖에 없다는 생각이 든다. 애도의 변질과 승화는 애도를 명시적으로 금지하지 않더라도, 결과적으로 애도를 할 수 없게 만드는 효과를 초래하는 것 아닐까.애도와 나 사이에서 '상실'은 '희생'으로 변질되어 매개되기 때문에, 나의 애도에도 큰 영향을 미치게 된다. 국가의 기획에 의해 애초에 애도나 축하에 대한 '비(非)당사자'로서 설정되어 있는 자가 '관계자로' 참여하는 것만큼 중요한 것이 바로 '당사자'의 물러섬과 재출현에 관한 이야기이다. 당사자가 한걸음 뒤로 물러선 채 '관계자'로서 다시-출현하는 것은 자신의 아픔, 기쁨, 분노 등의 감정을 다른 관계자들에게 동일시하거나 강요하지/강요받지 않는 조건 속에서만 가능하다. 이로써 당사자와 비당사자로 구분 지어졌던 사람들에게 '관계자'로서 서로를 이해하고 만날 수 있는 여지가 생긴다.마찬가지로 비당사자는 다른 사람의 아픔, 기쁨, 분노 등의 감정을 자신의 것으로 훔치지 않을 때 비로소 관계자로서 재출현할 수 있는 가능성이 열린다. 누군가의 경험을 계승한다는 것은 자신의 힘을 포기하는 것이며, 능동적 주체성에 대한 파괴이자, 과거를 장악하려는 권력 행사에 길을 열어주는 형국으로 이어지기 십상이다. 유사한 구조하에서 폭력을 경험했다고 한들, 저마다 각각의 현장이 있다. 자기자신을 현장이라고 간주하고, 즉 '자신이라는 현장'에서 타자를 발견하는 것이 중요하지 않을까. 그렇지 않으면 어떤 애도이든 축하이든 유사한 경험으로 혹은 누군가의 경험을 계승하여 '세력'을 구축하는 기능으로 변질 될 소지가 있기 때문이다.누구에게나 잊을 권리와 잊혀질 권리가 있어야 한다고 생각한다. 대항해야 할 것은 잊는 것과 잊혀지는 것 자체가 아니라 무관심 속의 잊음과 잊혀짐이며, 나의 힘의 포기를 전제하는 기억하기라고 생각한다 결국 기억투쟁은 잘 잊고 잘 잊혀지기 위함이며, 기억에 참여하기 위한 역량을 활성화하는 싸움이 아닐까.통일절을 위해 많은 이들이 군사퍼레이드와 불꽃놀이 등의 행사를 위한 '예행연습'에 동원된다. 그러나 우리에겐 다른 층위의 연습이 필요하다. 유사한 경험이나 누군가의 경험을 계승하는 것이 아니라, 지금-당장 변화를 만들어내지 못한다 하더라도 시간을 두고 '나를 현장화'하여 그 속에서 타자를 발견하고, 기억하고 연결됨과 동시에 떠나보내면서 평범해지는 '해체의 연습'이 그것이다. 우리에겐 끈질기게 저마다의 애도와 축하를 반복함으로써, 국가의 기획으로 강요되는 애도와 축하, 그리고 그로 인해 만들어진 과거의 감정으로부터 평범해지는 과정이 필요하다. 이것은 과거를 방문하여 얽혀있던 감정의 실타래를 조금씩 풀어가며 느린 속도로 끈질기게 미래를 위한 흙을 하나 하나 만드는 것이라 말해 볼 수 있다. 계획도 준비도 없이 했던 동료들과 함께 한 애도와 축하는 아주 사적인 행위로 공적인 것에 대한 감정을 풀어가는 시간이었다.2018년에 남북을 대표하여 문재인과 김정은이 손을 잡고 분단선을 넘는 장면이 TV에서 방영되었을 때, 주변의 동료들이 흥분에 사로잡혔던 것을 기억한다. 어디까지 긍정해야 하나, 그렇게까지 흥분할 일인지 공감이 안 된다는 내게, 어느 동료가 "이산가족의 심정이 고려되어야 한다"고 말한 적이 있다. 동료의 말에 동의할 수 없었던 기억이 되살아났다. 공감이 안 된다는 것은 남북한에 한정된 이산가족에 대한 감정에 무감한 것이 아니라, 그러한 감정/감각에 동일시하는 행위를 멈춤으로써 비로소 나의 위치에서 '관계자'로서 얽힐 수 있다는 알아차림과 연결된 일이기도 하다. 그러한 애도의 작업을 조금씩 시작하던 때였기에 모두가 흥분한 장면에 감격하지 않은 것이다.분단은 남북한에 한정된 것이 아니다. '비관계자'로 설계된 구조 속에서 출입국관리를 통해서도 충분히 일어날 수 있고 경험될 수 있는 일이다. 인천공항에서 나는 국경을 넘지 못하고 억류되어 송환된 경험이 있다. 과거의 나라면 훨씬 감격스러웠을 2018년의 장면은 나의 공항에서 겪은 이산(離散)의 경험으로 더 이상 감격으로 다가오지 않는 평범한 것이 되었다. '한국사람이 아니라서' 무관심한 것이 아니라, 탈분단의 과정을 나의 온몸의 감각으로부터 정성껏 겪으며 평범해진 것이다. 무관심한 것과 평범해지는 것 사이의 변별이 필요하다. 공감능력이 떨어지는 사람으로 간주되지 않고, 평범해진 나로서 살아갈 수 있기를 바란다.