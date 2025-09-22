부산 공공기관 사회적경제기업 이용률 2.89% 그쳐

큰사진보기 ▲부산경실련이 22일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 부산시와 공공기관의 2024년 사회적경게기업 이용률 조사결과를 발표하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

부산시를 포함한 부산 공공기관의 사회적경제기업 이용률이 여전히 2%대에 불과하다는 조사결과가 발표됐다. 지역공동체 발전 차원에서 조례로 공공기관 구매액의 5% 이상 우선구매 촉진을 규정하지만, 제대로 지켜지지 않고 있단 지적이 나온다.부산경제정의실천시민연합(부산경실련)은 지난해 부산지역 공공기관의 사회적경제기업 관련 실적을 조사해보니 금액 규모 620억 원, 이용률 2.89%로 나타났다고 22일 밝혔다. 부산경실련은 시와 공사·공단, 출자·출연기관, 16개 구·군, 부산항만공사, 국립대, 부산이전 공공기관 등 64곳을 상대로 정보공개를 청구해 이를 분석했다.최근 3년간 추세를 보면, 2023년·2022년에도 각각 2.83%, 2.94%에 머무르는 등 부산 공공기관의 사회적경제기업 이용률은 계속 2%대를 넘어서지 못하고 있다. 금액 규모 측면에선 '598억 원→609억 원→620억 원'으로 상승 중이지만, 비율적으론 여전히 답보 상태다.그나마 이마저도 기초자치단체인 16개 구·군이 4.01%(2024년 기준)의 이용률을 기록하며 수치를 끌어올린 결과다. 부산시를 비롯해 항만공사, 지방청, 국립대는 1%대 사용에 그쳤는데, 이를 두고 부산경실련은 "정책을 실행하려는 의지가 부족한 탓"이라고 지적했다.사회적경제기업은 지역에서 사회적 가치·협력을 기반으로 물품을 생산하는 사회적기업, 예비사회적기업, 마을기업, 협동조합, 자활기업 등을 합쳐 부르는 말이다. 단순한 영리 추구보단 우리 공동체에 기여하는 역할 때문에 '총구매액의 100분의 5' 등 공공기관의 구매 촉진을 조례로 뒷받침하고 있다.시와 각 기관의 저조한 이용률을 공개한 부산경실련은 가시적인 변화를 요구했다. 도한영 사무처장은 "시민과 지역민들이 직접 만들고 생산해낸 제품을 공공기관이 사용하는 건 지역 일자리와 경제 선순환 측면에서도 상당한 의미가 있다"라며 "구매 비율을 5%까지 끌어올리려는 노력이 필요하다"라고 강조했다. 또한 사회적경제 기업을 향해서도 "기술혁신 등을 통해 물품 수요를 늘리려는 작업 역시 함께 이루어져야 한다"라고 당부했다.