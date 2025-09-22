인권친화적 수사면담, PEACE 모델

큰사진보기 ▲인권칙화적 수사면담, PEACE 도식출처 : NCF(National Crime Faculty), A Practical Guide to investigative interviewing 2000, p.25 ⓒ NCF(National Crime Facult 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 이윤 인권연대 칼럼니스트는 현재 경찰관으로 재직 중입니다.

1990년대 초 영국 심리학자 에릭 셰퍼드(Eric Shepherd)는 '수사를 위해, 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 수집하는, 인간적이고 윤리적이며 과학적인 면담'이라는 의미로 '수사면담'이라는 용어를 처음 사용하였다. 수사면담은 기존의 신문, 조사, 취조라는 말을 대체하며, 면담 목적 패러다임이 자백획득 ➜ 정보수집으로 변화하고 있음을 보여준다. 정보수집형 수사면담을 대표하는 기법이 영국의 PEACE 모델이다.영국 경찰은 1985년까지 수사와 기소를 모두 할 수 있었다. 큰 권한을 너무 오랫동안 가졌던 탓인지 강압수사로 허위자백 얻기, 증거위조, 법정 위증 등 위법한 수사를 자행하였다. 잘못된 경찰 수사로 인한 형사사법상 많은 문제를 바로잡으려고 영국은 국가위원회를 거쳐 '경찰 및 형사증거법(PACE ACT 1984)'을 제정하였다. PACE ACT에는 '모든 용의자 면담은 녹음해야 한다'는 규정도 있었다. 많은 수사관의 반발에도 불구하고 이 규정이 시행되자 수사관들이 조사실에서 어떤 방식으로 사람을 상대하고 질문하는지 드러났다. 영국 정부는 수사관들의 신문방법에 문제가 많다는 결론 아래 PEACE 모델이라는 수사면담 지침을 만들었고, 1992년부터 이를 이용하여 경찰관 대상 면담교육을 하였다.PEACE라는 이름은 일부러 '평화'를 연상하게끔 작명한 것처럼 보이는데, 사실은 수사면담 각 단계의 앞 글자를 따서 만든 두문자어다. P는 계획과 준비, E는 도입과 설명, A는 진술청취, 명확화, 설명요구(추궁), C는 종료, E는 평가를 의미한다. 각 단계 이름만 봐서는 기존 신문기법과 특별히 다른 점이 무엇인지 알기 어렵다. 수사관들에게 보여주면 '이미 우리가 다 하는 건데요'라는 반응이 돌아온다. 맞다. 그래서 '모델'이다. 이미 하는 것들을 반영한 평균적이면서도 이상적인 형태다.기존 신문기법과 조금 다른 것은 라포형성과 개방형 질문을 핵심 요소로 하고 있다는 점이다. 이걸 수사관들이 낯설어한다. 라포란 '사람 사이의 상호 신뢰와 공감이 바탕이 되는 친밀하고 편안한 관계'를 의미한다. 수사관은 면담 상대가 용의자, 피해자, 목격자 중 누가 되었건 간에 면담 중에는 라포를 형성하고 유지해야 한다. 라포를 형성하려면 잘 듣고, 이해하고, 공감하고, 배려하고, 존중해야 한다. 때리거나 소리 지르면 안 되는 건 당연하고, 사무적으로 무뚝뚝하게 대해도 안 된다. 그래서 수사면담은 인간적이고, 윤리적이다.개방형 질문이란 답변의 내용과 방식을 제한하지 않고 자유롭게 대답할 수 있도록 하는 질문이다. 예를 들면 '지난주 수요일, 회사에 출근하고부터 퇴근할 때까지 당신에게 있었던 일을 기억나는 대로 꾸미지 말고 모두 말하세요'와 같이 묻는 것이다. 개방형 질문을 사용하면 수사관의 확증편향을 예방할 수 있고, 질문으로 인한 암시를 막을 수 있어 정보 왜곡을 차단할 수 있다. 그 효과가 실험으로 입증되었기에 과학적이라고 하는 것이다.PEACE 모델을 원형으로 하여 실무 수사관들의 요구에 맞춘 전략적 기법들도 등장했다. 대표적인 것이 스웨덴의 '전략적 증거사용(SUE)', 노르웨이의 '책략적 면담 모델(TIM)', 네덜란드의 '일반 면담 전략(GIS)' 등이다.PEACE 모델은 영국, 북유럽, 미국, 호주, 뉴질랜드, 싱가포르 등 세계 여러 나라 경찰기관에서 교육 및 활용되고 있다. 영국에서는 수사관을 포함한 모든 경찰관에게 교육시킨다. 순찰 경찰관이 사건 직후 범죄 현장에 가장 먼저 출동하여 오염되지 않은 순수한 진술을 바로 청취하는 것이 정확한 사건 해결에 중요하기 때문이다.한국에서도 2004년부터 경찰수사연수원에서 수사관 대상으로 교육되고 있으나 최근에는 교육받는 사람 수가 일 년에 200명도 안 되고, '수사면담 교육과정'은 명맥만 간신히 이어가고 있다. 아마도 의사결정자에게 '사람 조사하는 게 뭐 그리 어려운 일이라고 돈 들이고 시간 들여서 교육까지 시키나'라는 인식이 있는 듯하다. 그저 범죄자는 계좌랑 통화내역이랑 행적이랑 먼지 털 듯이 탈탈 털고, 출국금지에 압수수색까지 해서 일 못 하게 만들고, 구속시키겠다고 겁 좀 주고, 가족과 친구들까지 잡아넣겠다고 하면 술술 다 불게 되어 있다고 말하는 사람도 있을 것이다.무고한 사람까지 처벌하는 그런 비인간적이고 비윤리적인 수사는 이제 그만두어야 한다. 과연 '인권의 보루'라고 자처하는 검찰은 어떤 방식으로 사건 관련자와 면담하고 있는지, 매뉴얼이나 지침은 있는지, 면담에 대해 무얼 어떻게 하라고 가르치는지 궁금하다. 설마 심리학자들이 강압적 면담방법이라고 비난하는 '리드테크닉(Reid Technique)'을 교육하는 것은 아니길 바란다.조만간 검찰청은 폐지되고, 중대범죄수사청과 국가수사본부, 고위공직자범죄수사처가 대부분의 범죄를 수사할 예정이다. 앞으로는 각 수사기관으로 하여금 인권친화적 수사면담을 채택 및 교육하게 하여, 죄 없는 국민이라면 누구라도 당당하고 편안하게 수사기관에 출석하여 진술할 수 있도록 하면 좋겠다. 교육은 수사관이 보유하는 지식의 분량뿐만 아니라 태도도 변화할 수 있다. 나는 사람들의 지식보다도 그들이 다른 사람을 대하는 태도가 살기 좋은 세상 만들기에 더 중요한 요인이라고 생각한다.