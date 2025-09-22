울산 민주당 "홈플러스 폐점 철회 안심 못 해, 울산북구점 피해 진행"

MBK가 홈플러스 울산북구점과 울산남구점 등 전국 15개 점포 폐점 방침을 전격 철회하고 새로운 매수자가 정해지기 전까지 폐점을 미루기로 한 데 대해 더불어민주당 울산광역시당이 환영 의사를 밝히면서, 동시에 우려를 나타냈다. 울산시당 측은 마냥 안심할 수 없다는 입장이다(관련 기사 : MBK 홈플러스 폐점 방침 '철회'... "노동자·시민 승리지만 과제 남아"
민주당 울산시당은 22일 "더불어민주당은 지난 17일, 홈플러스 사태 해결을 위한 'MBK 홈플러스 사태 해결 TF'를 출범했고, 19일 MBK 측과 협상에 돌입했다"며 "협상 결과 MBK는 연내 전국 홈플러스 15개 점포의 폐점 계획 철회를 약속했다"고 밝혔다.
그러면서 "홈플러스 폐점은 전국 30만 명의 국민 생계와 직결된 문제이며 울산의 경우, 남구점과 북구점이 폐점 예정 점포에 포함되어 있었기에 당장 울산 매장에서 일하는 노동자의 일자리, 입점 점주의 피해, 지역 경제에 대한 불안이 예상되었던 터라 일단 한숨은 돌리게 되었다"고 덧붙였다.
민주당 울산시당은 하지만 "안심할 수 없다"며 "MBK 측이 밝힌 '15개 점포와 다른 점포에 대해서 매수자가 결정될 때까지 폐점하지 않기로 했다'는 말은 조건부 철회, 잠정적 폐점 보류 상태와 다르지 않다"고 지적했다.
특히 "실제 울산 북구점의 경우, 지난주까지 폐업 여파로 빈 점포가 늘어나는 등 매장 영업이 파행되고 영업 중인 입점 점주들도 큰 피해를 보고 있는 것이 사실이다"라고 진단했다.
이어 "민주당 울산시당은 울산남구, 북구점의 상황은 물론, 폐점 대상이 아니었던 중구점과 동구점 역시 문제점은 없는지 지속적으로 살피고, 그 결과를 중앙당 'MBK 홈플러스 사태 해결 TF'에 전달하겠다"며 "홈플러스 운영 정상화와 소상공인들의 피해를 최소화하기 위해 노력을 다하겠다"고 밝혔다.