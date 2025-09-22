황새도 살고 사람도 살고… 황새복원 국제 협력

큰사진보기 ▲후앙슈팅 대만 포모사야생조류보전협회 대표가 18일 심포지엄에서 영상으로 ‘A20’ 황새를 소개하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

"인간의 개입 없이 황새가 잘 살아갈 수 있는 환경을 만드는 일"

김수경 예산황새공원 박사가 동북아시아 황새 전문가들 앞에서 밝힌 황새복원사업의 궁극적 목표다.예산군은 올해 예산황새공원 개원 10주년을 기념해 18일 예당관광농원에서 한·중·일·대만 황새전문가들이 모여 '국제 황새복원 전략 심포지엄'을 개최했다. 지난 10년 동안 군이 추진해 온 황새복원사업의 성과를 돌아보고, 황새복원의 국제적 협력과 보전 방향을 모색하기 위해서다.황새는 천연기념물 199호이자 멸종위기 야생생물 1급으로 지정돼 있다. 국제자연보전연맹(IUCN)에서도 '위기(EN)' 등급으로 분류돼 있다.황새는 마을 주변 논과 하천에서 먹이활동을 하는 등 사람들과 공존하며 한때 우리나라 전역에서 흔히 볼 수 있던 새였다. 하지만 1950년대 이후 급속한 산업화와 도시화, 농경지의 변화로 인해 개체 수가 빠르게 줄면서 1970년대에 야생에서 자취를 감췄다. 이후 2015년 광시면 시목대리길 일원에 세운 황새복원센터인 '예산황새공원'을 중심으로 복원사업을 추진한 결과 개체수가 증가하면서 어느덧 '텃새'로 자리잡기 시작했다는 평가가 나온다.황새복원은 사람들에게 생물다양성 보전, 인간과 자연의 공존이라는 의미를 깊이 성찰하는 계기를 주고 있다.황새가 자취를 감췄던 가장 큰 이유는 서식지 파괴다. 논이 콘크리트로 덮이고, 습지가 매립돼 황새가 머물 공간이 사라졌다. 농약·화학비료 등의 사용도 황새의 먹이 생물에 영향을 주면서 생존율을 떨어뜨렸다. 고압선 충돌, 밀렵, 생태계 파괴 등 복합적인 문제가 우리나라에서 황새 멸종의 주요 원인이 됐다.김 박사에 따르면 '예산황새공원'에서 추진된 복원사업은 황새 방사에 그치는 것이 아니라 황새가 스스로 생존할 수 있는 자연환경을 회복하는 데 중점을 두고 진행됐다.특히 공원 인근 지역을 '황새마을'로 조성해 '친환경농업'을 확대하는 일에 주력했다. 또 논을 임대해 무논습지를 조성하고, 논-배수로를 연결하는 논 어도와 개구리 생태통로를 설치해 어류·양서류 서식지 단절 개선 등을 통해 황새의 먹이활동을 도왔다.GPS 발신기를 이용한 이동 경로 추적, 유전적 다양성을 고려한 개체 관리, 방사 전 적응 훈련 등 과학적 방법을 적극 활용해 복원된 황새 중 일부는 중국·일본까지 날아갔다가 다시 한국으로 돌아온 기록도 있다.황새공원 자료에 따르면 지금까지 예산군에서 방사한 122마리를 포함해 국내 방사 황새 개체수는 128마리다. 야생에서 증식된 황새는 296마리이며 올해 79마리가 야생에서 증식됐다. 9월 기준 야생 황새 개체군은 250마리인 것으로 집계됐다.이날 심포지엄은 김 박사가 '한국 천연기념물 황새복원 10년 성과와 미래'라는 제목으로 한국의 황새복원 현황과 과제에 대한 발표를 시작으로 일본 효고현립대학교 나이토 카즈아키 교수가 '일본 황새복원 20년의 성과와 미래'를, 중국 안후이대학교 쥬리치 교수가 '중국 황새 현황 및 서식지 보전 활동'을, 대만 포모사 야생조류보전협회 후앙슈팅 대표가 '대만 황새 현황과 서식지 보전 활동'을 발표했다.쥬리치 교수는 "국제자연보전연맹(IUCN)은 지난 2018년 전 세계 황새가 중국 1149마리, 대만 50마리, 한국 1000마리 등 약 2499마리라고 집계했다"며 "중국은 2004년 1월 중국 장강 중·하류에서 황새 1697마리가 기록된 뒤 20여 년 동안 보전·복원에 나서 지난 1월 중국의 전국 동시 조사에서는 황새가 약 1만 2000마리로 추정됐다"고 밝혔다.발표자들은 황새 복원을 위해선 한목소리로 △서식지 보전 △인위적 피해로부터 보호 △근친 번식 방지 등의 노력이 필요하다고 강조했다.특히 나이토 카즈아키 교수는 "근친 번식을 방지하기 위해 개체를 선별해 방사하고 근친이 짝을 이루면 둥지 짓기를 방해하고 모조 알을 사용하거나 다른 알과 바꾸는 등 근연관계 개체들 간의 번식을 차단하고 있다"고 소개했다.특히 후앙슈팅 대표가 소개한 'A20' 가락지 부착 황새의 대만 진산습지 정착 과정에 대한 이야기는 '예산황새공원'의 황새복원사업의 성과를 증명하는 대표적인 사례로 참석자들의 관심을 끌었다.그는 "2020년 11월 11일, 생후 6개월도 되지 않은 'A20' 황새가 멀리 한국에서 대만까지 날아 왔다는 소식이 전해지자 대만 전역에서 황새를 보려는 이들이 진산습지를 찾았다"며 "농지 소유자들이 자발적으로 보전팀을 조직하고 기금을 모아 장어, 개구리, 물고기를 구입해 먹이를 제공했다"고 말했다.그 뒤 '엔젤'이라는 이름을 얻은 'A20'은 '한국 황새대사'로 불리며 대만 언론에서 가장 많이 다뤄진 개체가 됐고, 현재 "사실상 대만에서 가장 주목받는 야생조류 슈퍼스타"라고 말했다. 엔젤의 고향이 한국 예산으로 확인된 것은 'A20' 가락지와 위치추적기 덕분이다.그는 "엔젤은 현재 대만 중부 주오수이강 지역에서 일본산 황새 'J0504'와 짝을 이뤄 지내고 있다"며 "엔젤은 대만·한국·일본 간 황새 네트워크를 상징한다. 엔젤의 다음 세대가 태어나길 바라고 있다"고 강조했다.이날 행사는 심포지엄 뒤 예산황새공원으로 참석자들이 이동해 황새 자연적응장에서 황새 3마리를 방사하는 황새 야생복귀 행사와 전국 황새 모니터링 교류회로 마무리됐다.