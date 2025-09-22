매·죽·난에 담긴 꺾이지 않는 정신, 대구간송미술관 광복 80주년 특별전

큰사진보기 ▲대구간송미술관이 오는 23일부터 12워21일까지 <삼청도도-매·죽·난, 멈추지 않는 이야기>를 전시한다. ⓒ 대구간송미술관 관련사진보기

큰사진보기 ▲탄은 이정의 <삼청첩> 표지. ⓒ 대구간송미술관 관련사진보기

대구간송미술관이 광복 80주년을 기념한 기획전 <삼청도도-매·죽·난, 멈추지 않는 이야기>를 오는 23일부터 12월 21일까지 개최한다.'삼청(三淸)'은 군자가 가져야 할 태도와 마음을 나타내는 식물인 매화, 대나무, 난초를 의미하는 것으로 임진왜란, 병자호란, 일제강점기 등 어려운 시기에도 꺾이지 않았던 우리 민족의 정신적·문화적 힘을 뜻한다.대구간송미술관은 이번 전시회에서 조선시대부터 일제강점기에 이르기까지 올곧은 의지와 마음을 표현한 매화·대나무·난초 작품 35건 100점을 4부로 나누어 선보인다.1부 '<삼청첩> 조선의 자존을 지킨 시대의 보물'에서는 임진왜란 당시 왜적의 칼을 맞은 후 부상에서 회복한 탄은 이정이 1954년 완성한 <삼청첩>을 전시한다. 삼청첩은 병자호란 때 화재로 소실될 위기를 겪었고 19세기 일제 침탈을 겪으며 일본으로 반출되기도 했으나 1935년 간송 전형필 선생이 수집하며 소장했다.검은 비단에 금니로 그려낸 삼청은 그 자체로 우아하고 정교한 필치로 구현된 압도적인 조형미를 지니고 있으며 화법과 서법의 예술적 조화를 인정받아 지난 2018년 보물로 지정되었다. 이번 전시에서는 표지와 공란을 포함한 56면 전면을 최초로 공개한다.2부 '탄은, 대나무로 세상을 울린 한 사람'은 세종대왕의 고손자인 탄은 이정의 서거 400주기를 앞두고 그의 미술사적 위상을 재조명하기 위해 마련된 것으로 40대부터 70대까지 남긴 대표적 13건 15점을 선보인다.당시 해동삼절로 평가받던 최립의 글, 한호의 글씨, 이정의 묵죽을 모아 제작한 <유금강산권>, 이정의 작품과 문인들의 글을 엮어 제작한 <탄은삼청첩>을 비롯해 이정 묵죽화를 대표하는 작품들이 전시된다.한국 묵죽화 최고의 명작으로 손꼽히는 <풍죽>, 이정이 남긴 유일한 인물화 <문월도>를 통해 이정의 작품세계를 엿볼 수 있는 기회이다.3부 '절의, 먹빛에 스민 선비정신'은 국란과 역사적 위기에 기개와 결기를 지켜나간 조선의 절의 지사들이 남긴 산청 작품 10건 16점을 소개한다.국난 속에서 삶과 죽음으로 나라의 존엄을 지킨 이덕형, 오달제의 우국과 충절의 정신, 높은 도덕적 이상을 추구한 조속의 청백리 정신, 조선 후기를 대표하는 문인화가 이인상의 고결한 선비정신을 나타낸 적품들을 통해 삼청이 가진 조형적 아름다움과 조선 선비의 정신을 느낄 수 있다.4부 '불굴, 북 끝에 서린 항일의 결기'는 독립과 광복에 대한 염원을 생에 담아 실천했던 항일지사의 삼청 작품 11건 13점을 소개한다.상해 임시정부에서 활동한 김진우의 창칼을 닮은 묵죽화와 항일독립군의 초석이 된 이희영, 을미의병 출신 박기정, 일제의 회유를 거부하고 은거했던 윤용구, 대한광복회 회원으로 군자금 모금 활동을 벌였던 대구 출신 독립운동가 김진만 등의 작품이 전시된다.광복 80주년을 맞이해 선보이는 <삼청도도-매·죽·난, 멈추지 않는 이야기>는 삼청의 덕목을 삶으로 실천한 인물들의 작품으로 선조들의 고결한 기상과 꺾이지 않는 기개를 확인하고 시대를 넘어 도도하게 이어져 온 삼청의 맑음과 품격의 가치를 되돌아보는 시간이 될 것으로 기대된다.전인건 대구간송미술관 관장은 "광복 80주년을 맞이해 시대에 따라 절의지사들이 남긴 그림과 그 안에 담긴 마음을 살펴보며 오늘날 우리에게 어떠한 의미와 가치를 전달하는가를 되돌아보는 전시가 될 것"이라고 말했다.