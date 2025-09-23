호기심 많은 나에게 딱 맞는 여행 메이트가 생겼다

서울, 부산, 경기도 가평, 제주, 미국에 흩어져 사는 6인이 쩨쩨하지만 울고 웃고 버티며, 오늘도 그럭저럭 어른 행세하며 살아가는 삶을 글로 담습니다.
미국에 십여 년을 살았지만, 처음으로 그랜드캐니언을 포함해 국립공원과 주요 관광지를 둘러보기로 한 우리는, 캘리포니아 해안에서 출발해 라스베가스에서 하룻밤을 보낸 뒤 본격적인 캐니언 투어를 시작했다.
수시간 동안 평야를 가로지른 뒤, 생전 처음 보는 풍경이 나타났다. 붉은 기운이 도는 암석산 사이사이, 분명하게 층을 이룬 녹색 지층이 눈길을 끌었다.
나이테로 나무의 나이를 알 수 있듯, 저 지층의 레이어는 수백만 년이라는 시간의 단면처럼 보였다. 광활한 풍경은 이제 좀 익숙했지만, 붉은 암석 사이 뚜렷이 나뉘는 색의 층들은 대체 어떤 성분으로 이루어진 건지, 어떻게 그렇게 생긴 건지 안 궁금할 수가 없었다.
가이드님이 몇 가지 이론들을 설명해주셨지만, 색깔을 만들어내는 화학적 성분에 대해서는 잘 모른다고 하셨다. 그때 문득 생각난 것이 바로 휴대폰 속 챗GPT 앱이었다. 궁금한 지층의 사진을 찍어 챗GPT에 올리고 질문했다. 각 레이어의 색이 어떤 성분에 의해 형성되는지, 어떻게 저런 색이 만들어졌는지.
예상보다 빠르고 정교한 설명이 돌아왔다. 녹색 지층은 당시 이 지역이 바다나 강에 잠겨 있었을 가능성과 관련이 있고, 이는 가이드님이 언급하신 고대 호수 이론과도 일치했다.나는 하나가 궁금하면 거기서 잘 빠져나오지 못하는 편인데, 이렇게 궁금증이 풀리고 나니 마음이 편안해졌고, 여행에도 더 집중할 수 있었다.
브라이스 캐니언에 도착했을 때, 또다시 입이 벌어지는 광경이 펼쳐졌다. 책에서조차 본 적 없는, 말문이 막히는 지형. 자연에 큰 관심없이 살아온 나로서는, 뭐라고 부를지도, 정의할지도, 어떻게 만들어졌는지도 모르겠는 지형이 눈앞에 펼쳐졌다.
저걸 도대체 뭐라고 불러야 하는지, 땅이 솟아오른 건지, 침식된 건지. 바람만으로 저렇게 얇고 정교한 돌탑이 생길 수 있는 건지. 입이 벌어지면서 머릿속은 혼란했다. 무슨 말을 해야 할지 몰라 그냥 "우와"만 반복하고 있었다. GPT에 사진을 올리고 묻자, 몇 초 만에 내 영어사전에 없던 단어가 등장했다.
"Hoodoo."
부두교도 아니고 후두? 이게 바로 눈앞의 석탑이라는 걸까? 계속 질문을 이어가자 챗GPT는 "간단한 일러스트와 한국어 설명을 원하시나요?"라고 묻더니, 아래와 같은 학습 자료까지 만들어 주었다.
오타나 뭉개짐이 조금 있었지만, 나에게 학생들에게 나누어줄 자료가 필요한 것이 아니였으므로, 그 순간 내게 필요한 설명으로는 충분했다. '후두(hoodoos)'라는 단어 자체도 처음 들었는데, 한국어로도 그냥 '후두'라고 부르는 듯하다.
일러스트도 훌륭하다. 우리집 호기심 대장은 나지만, 어린 자녀와 여행을 하다 보면 누구나 일상의 생활반경을 벗어나 새로운 것을 발견한 아이들의 "이건 왜 그래요?", "저건 뭐예요?" 질문 공세를 겪어봤을 것이다. 구글링으로는 눈높이 설명 자료가 찾기 어려웠다면, 지피티를 활용하면, 금방 찾아 설명할 수도 있고, 무서운 추가 질문의 늪도 잘 헤쳐나갈 수있다.
물론 신기한 지형의 형성과정을 알려준 지피티의 유용함과 정보도 중요하지만, 진짜 중요한 건 브라이스 캐니언이라는 장소가 주는 압도적인 감정 그 자체다. 입이 떡 벌어지는 석탑들을 보며, 마치 반지의 제왕 속 세계에 들어온 듯했고, 몇만 년 전, 인간의 손이 닿지 않았던 대자연의 순간을 엿보는 듯했다.
그동안 GPT는 주로 학업과 업무에만 썼지만, 이번 여행을 통해 호기심 많은 나에겐 찰떡같은 여행 메이트라는 걸 새삼 느꼈다. 논문을 쓰는 게 아니라면, 완벽한 정보보다 '그때그때 궁금함을 덜어주는 정도'의 지식이면 충분하다. 한 번 궁금하면 계속 '그게 뭐였더라' 하며 머릿속에서 떠나지 않는 나 같은 사람에게, 챗GPT는 말 그대로 여행지에서의 두 번째 가이드였다.