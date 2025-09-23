삭발을 반쯤 했는데 조카 결혼식이란 게 생각 났다

이 기사는 '녹색당907기후정의행진TFT'에서 9·27 기후정의행진 기획으로 작성한 글입니다.

큰사진보기 ▲삭발로 새만금신공항에 저항하는 사람들7월 30일, 천막농성 1271일차 새만금신공항 부동의 촉구 집회에서 참석자들이 삭발로 저항하고 있다. ⓒ 최은숙 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲큰뒷부리도요를 앞세우고새, 사람 행진에서 큰뒷부리도요 및 다른 생명들과 참가자들이 과천공원 앞을 지나고 있다. ⓒ 최은숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲생명이 이겼다서울행정법원 앞에서 참가자들이, 예상치 못한 법원 선고의 큰 승리에 함께 기뻐하고 있다. ⓒ 최은숙 관련사진보기

새만금신공항 환경영향평가에 대한 심사 절차가 전북지방환경청으로 넘어오자, 세종청사 앞에서 농성을 하던 새만금신공항 백지화공동행동 천막이 전북지방환경청으로 옮겨왔고, 그 후로는 새만금신공항 반대 싸움에 좀 더 쉽게 결합할 수 있게 되었다. 문정현 신부님과 평화바람 활동가들이 농성 천막을 하나 더 만들고 날마다 군산에서 전북지방환경청까지 오고 신부님은 서각을 새기며 기도를 하셨다.이에 전북녹색당은 운영위원회를 열어 월요일 아침 출근 선전전에 결합하기로 했다. 운영위원 중에는 사는 곳이 전주가 아닌 분들이 많아, 전주에 사는 운영위원들 중심으로 선전전에 나가게 되었다. 나도 그렇게 선전전에 참여했다.7월 30일에 새만금신공항 부동의 촉구집회가 있었는데 그 자리에서 삭발이 진행되었다. 누군가 삭발을 제안했고 새만금신공항 백지화공동행동의 김연태 대표와 누구보다 앞장서 새만금신공항 반대 투쟁을 해오신 녹색연합 김지은 사무국장이 삭발을 할 거라고 하셨다. 이 소식을 듣고 고민을 하기 시작했다. 나도 삭발할까? 말까? 두 분 외에도 여러분이 삭발을 하겠다고 신청을 하셨고, 우리 동네의 책방 토닥토닥 지기 1호기도 삭발하러 나갔는데 2호기도 삭발하겠다고 나가 두 부부가 함께 삭발을 해 버렸다. 제주에서 오신 분, 하동에서 오신 분, 물론 전주에 사시는 분도, 모두 열 분이 삭발에 동참을 했다.망설이다가 그날을 보내 버리고 나니 후회가 되기 시작했다. 할 걸 그랬다. 그리고 일주일 후 8월 7일에는 새만금신공항 부동의 촉구 전국집중행동이 있었고 세종농성장에서 누구보다 열심히 활동하시던 나희님이 삭발을 할 거라고 했다. 혼자 속으로 삭발한다고 말할까 말까 하고 있던 나는 아, 하는 사람 있을 때 같이 하자 생각하고 지은 활동가분께 삭발을 하겠노라고 말했다. 삭발하는 사람이 한 사람이라도 더 있으면 환경청이 더 많은 부담을 갖고 동의를 선택하는 데에 어려움을 느낄 것 같았다. 환경청 로비에서 다이인 퍼포먼스를 마치고 밖으로 나와 삭발식을 했다. 나희님이 먼저 깎고 그 다음에 나도 깎았다.머리를 반쯤 밀었는데 갑자기 8월 말로 잡힌 조카 결혼식이 생각났다. '엇, 사람들이 나 머리 민 것 보면 좀 거시기하겠는데.' 교직에 있을 때 전교조 법외노조 문제를 외면하던 문재인 정부에 항의하기 위해 청와대 앞 집회에서 머리를 민 적이 있어서 우리 가족들은 크게 놀라지 않을 것 같았지만, 사돈들이 뜨악하게 볼까 조금 걱정이 되었다. 나희님은 혼자 삭발하면 좀 민망할 것 같았는데 함께 하는 사람이 있어 좋았다고 하셔서 삭발한 보람(?)은 더 늘었다. 내가 집에 돌아와 결혼식에 갈 일을 걱정하자 아들은 '엄마, 당당하게 가세요'라고 했다. 모자를 쓸까, 가발을 쓸까 걱정하던 중 아들의 말에 그래, 요즘은 개성 시대니까 생각하고 그냥 남 눈치 안 보고 가기로 했다.결혼식장에서 가족들이 조카보다는 나의 머리에 집중하게 될까 봐, 결혼식 가기 전에 조카들과 동생들이 함께 있는 단톡방에 삭발한 내 모습 사진을 올리고 삭발한 이유에 대해서도 간단히 알렸다. 10여 년 만에 만난 사촌언니가 조금 놀라는 듯했지만 그냥 덥고 귀찮아서 밀었다고 하고 말았다. 단톡방에 들어와 있지 않은 큰오빠가 나를 보고 눈을 크게 떴지만 긴 말하지 않고 지나갔다. 자세한 말을 할 계제가 못 되었다.7월 말? 8월 초? 어느 날, 아침 선전전을 마치고 천막 앞에 마련된 자리에 앉아 담소를 나누다가 완두님이 물어오셨다."선생님, 이거 부동의 날 것 같아요?"지금까지 환경부나 환경청의 행태를 보아 부동의 결정보다는 동의 결정으로 움직이고 있는 것 같다고 생각했지만, 세종에서부터 몇 년 싸워오신 분들과 몇 달째 환경청 앞 농성장에서 서각하며 농성하시는 문정현 신부님들과 활동가들의 노고를 생각하면 선뜻 대답을 할 수가 없어 주저하였다."아, 저… 쉽게 부동의하지는 않을 거 같아요. 우리를 대하는 태도를 보면, 부동의하지 않으려니까 우리의 존재가 불편하고. 그래서 김연태 대표님 그렇게 아침마다 정중히 인사해도, 같이 인사하는 사람 보기 어려운 거 아니겠어요?""아무도 우리가 이길 거라고 말하는 사람이 없네. 어째야쓰까 이."완두님이 이어서 말씀하셨다."그러니까, 그래서 우리가 이러고만 있으면 안 될 것 같아서요. 우리가 서울까지 걸어 갑시다. 콩알네도 파업하고 한 달간 문 닫고, 같이 갑시다."새만금신공항 반대 집회에서 삭발까지 했으니 내가 함께할 거라고 믿고 계신 것 같았다. 성업중은 아니었지만 작은 식당을 운영하고 있는 나는 선뜻 대답을 하지 못 했다. 그러는 중에도 '새, 사람 걷기'가 준비되고 있었다. 새, 사람 걷기에 대한 구체적인 계획들이 세워지고 웹자보도 만들어지고 홍보도 시작되고 참여 신청도 받기 시작했다.그렇지만 난 선뜻 결정을 하지 못하고 있었다. 그런 중에도 출발하는 날짜가 다가왔다. 난 모든 시간을 다하지는 못하겠지만 그래도 최대한 마음을 내봐야겠어서 출발하는 날 함께했다. 덥고 다리도 아팠지만 돌아보면 눈 마주치고 함께 웃으며 같은 마음임을 보여주는 사람들이 있어 즐거운 마음으로 걸을 수 있었다. 재판에서 이길 거라는 확신은 없었지만 함께 연대하는 사람들이 있어 이길 수 있다는 생각이 있었던 건 아닐까 싶다.새만금신공항 백지화를 요구하며 전북지방환경청 앞에서 농성하는 사람들이 새, 사람 행진단을 만들어 서울로 향할 때 큰뒷부리도요 모형을 만들어 앞세우고 출발했다.큰뒷부리도요는 해마다 봄이 된 4월, 5월에 뉴질랜드와 호주에서 우리나라로 날아온다. 약 1주일, 8000km의 여정 동안 이들은 먹지도 쉬지도 자지도 않은 채로 날아와 우리나라 서해안에 도착해 그곳에서 쉬면서 먹이 활동을 한다. 1주일의 여정 동안 40%가량의 몸무게가 줄어든 큰뒷부리도요는 우리나라 서해안에서 한 달 가량 쉬며 영양 보충을 충분히 한 뒤 다시 알래스카로 날아가 그곳에서 번식을 한다. 그리고 태어난 새끼들이 자라고 겨울이 다가오면 알래스카를 떠나 뉴질랜드, 호주로 약 13000km의 거리를 날아서 돌아간다.새만금에는 큰뒷부리도요 말고도 저어새, 노랑부리저어새, 검은머리갈매기, 알락꼬리마도요, 붉은어깨마도요, 흰발농게, 수달 등의 멸종위기종 42종 이상이 확인되었으며 지난 겨울에는 멸종위기종 1급인 참수리가 발견되기도 했다.이렇게 많은 새들이 서식하고 있어 공항이 생길 경우 조류 충돌 사고가 일어날 가능성이 무안공항의 650배인 곳이 수라갯벌이다. 무안공항에서 제주항공 참사로 179명이 사망하는 참사가 일어났는데도 새만금신공항 건설을 주장하는 사람들은 이런 참사에 아랑곳하지 않고 공항을 만들어야 한다고 주장한다. 국제공항이니, 동북아 물류 허브니, 글로벌 비즈니스 중심지니 하며 휘황찬란한 말들로 주민들을 현혹하고 있지만 그 속을 들여다 보면 그런 화려한 언사가 부끄러워질 수밖에 없는 허황하고 속알맹이 없는 헛된 주장임이 금방 드러난다.요즘 누구나 심각하다고 인정하는 기후변화 문제의 관점에서 봐도, 항공기의 운항은 줄이면 줄였지 더 늘리려고 애쓸 일이 아니다. 비행기 1km당 승객 1명의 탄소 배출량은 버스의 4배, 기차의 20배가 넘고 '인천-뉴욕' 이코노미 승객 1인당 이산화탄소 배출량이 1톤이라고 한다.이런 상황에서 공항을 더 짓자고 하는 것은 기후변화 문제를 전혀 문제로 인식하지 않은 태도이고, 현재 발생하는 기후 난민의 문제나 앞으로 이 세상을 살아갈 다음 세대의 문제에 전혀 책임지지 않는 뻔뻔한 태도이다.지구 기온 1.5도씨 상승을 막아야 한다고들 하지만 이미 1.5도 상승을 넘어섰다고 한다. 개인이 텀블러를 들고 다니고 걸어 다니거나 자전거를 타고 다니는 것으로는 이런 온도 상승을 막지 못 한다. 탄소 발생을 최대한 줄이고 막는 것만이 답이라는 걸 조금만 관심을 갖고 찾아보면 알 수 있다. 그리고 그런 탄소를 많이 배출하는 사람과 기업에 RE100 같은 그린워싱(친환경으로 포장하는 행위) 말고 운항·가동의 대대적인 중단을 통해 문제 해결에 접근할 것을 요구해야 한다.이런 문제에 대해 공통된 인식을 가졌기에 새,사람 행진단에 많은 사람들이 결합했다고 생각한다. 행진 날짜와 행진 경로에 대한 계획만을 갖고 출발한 행진단에 많은 사람들이 밥을 준비해 왔고 잠잘 곳을 제공해 줬다. 현실 여건의 한계 때문에 함께하지 못하는 사람들은 후원금으로 지지와 응원의 마음을 보내줬다.지난 9월 11일 서울행정법원에서 새만금신공항 기본계획 취소 소송에 대한 1심 판결이 내려졌다. 공항을 반대하는 쪽에서도, 찬성하는 쪽에서도 예상하지 못했던 승소, 인용 판결이 나와 한 달 동안 전주에서, 수라갯벌에서 서울까지 걷던 새,사람 행진단은 물론 많은 사람들이 놀라고 기뻐하고 눈물을 흘렸다.사법부도 새만금신공항 건설이라는 것이 어처구니없고 경제적 타당성도 효용성도 없으며, 생태적 측면에서도 말이 안되는 일이라는 걸 인정한 것이라 하겠다. 이제 이 판결이 시작점이 되어 제주의 제2공항, 부산의 가덕도신공항 등 전국의 새로운 공항 건설 계획들을 백지화하는 싸움에 더욱 힘을 써야 하지 않나 생각한다. 올해 9·27 기후행진에서도 많은 요구와 의제들이 있겠지만, 전국의 신공항 건설 계획을 중단할 것을 정부와 기업에 강력히 요구해 나가야 한다.한 달간의 새, 사람 행진은 불가능한 것으로 여겨졌던 것이 사실은 가능하다는 것을 보여줬다. 행진 하루하루에 수라에 사는 새, 게, 식물들의 이름을 붙이며 그 새들을 비롯한 뭇 생명과 함께 한 달간 길을 걸었다.나는 많은 날을 함께하지는 못했지만 남태령 구간을 꼭 함께하고 싶었다. 전주에서 준비한 버스로 사람들과 함께 과천시민공원에서 행진단을 기다렸다. 팽수 풍물패도 함께 버스를 타고 올라가 풍물을 치며 공원으로 들어오는 행진단을 환영했다. 낯익은 얼굴도, 낯선 얼굴도 모두모두 반가웠다. 풍물에 맞춰 춤을 추며 들어오는 사람들을 보니 나도 모르게 눈물이 났다. 이렇게 나와 같은 마음이라고 생각하는 사람들을 만나면 왠지 모르게 눈물이 나곤 한다. 혼자가 아니라는 느낌 때문인지, 동지가 많다는 느낌 때문인지. 아, 그게 그거인가? 어쨌거나 검은 안경을 쓰고 있어서 다행이었다.신부님과 평화바람 식구들, 투쟁의 현장에서 종종 보던 사람들, 모두가 같은 마음이어서 행복했다. 남태령 고갯길을 올라가는 발걸음은 힘들었지만 마음은 푸근했다. 남태령 고개에서 집회를 하며 사회를 보는 딸기의 울먹이는 목소리에 나도 또 울컥했고, 그러면서 다정한 느낌을 가졌다. 연대, 다정함. 이런 것들이 우리를 더 단단하게 하고 앞으로의 싸움에도 용기를 내어 나가게 만들 것이라 생각한다.