주철현, 전남지사 출마 선언... 검사 출신으론 역대 두 번째

더불어민주당 전남도당위원장인 주철현(여수갑·재선·65) 의원이 22일 내년 전남지사 선거 출마를 공식 선언했다. 검사 출신 정치인이 전남지사 도전을 선언한 것은 순천 출신의 허경만 전 전남지사(1995-2002년 재임)에 이어 두 번째다.
주 위원장은 이날 전남도의회에서 기자회견을 열고 "이재명 국민주권정부와 제대로 통하는 사람만이 전남을 살릴 수 있다. 무너져가는 전남을 일으킬 진짜 일꾼이 필요하다"며 전남지사 출마를 선언했다.
주 위원장은 "전남은 지금 엄중한 위기를 맞이하고 있다"며 "2017년 190만이 넘었던 전남 인구가 지금은 178만까지 주저앉았다"고 했다. 이어 "대한민국 대표 농도이자 수산업 중심지로 풍요로웠던 전남의 명성은 사라졌고, (시 지역을 제외한) 전남 17개 군(郡) 중 16곳이 인구 감소 지역으로 지정되는 서글픈 현실을 마주하고 있다"고 짚었다.
그러면서 "제가 이뤄낸 수많은 성과들이, 저 주철현이 전남을 살릴 진짜 일꾼임을 증명한다"고 했다. 이어 "저는 민선 6기 여수시장으로 일하며 909억 원의 부채를 모두 상환해 '부채 제로(0) 도시'를 실현했고, '여수 낭만바다' 브랜드로 연간 1300만 명 이상이 찾는 한국 대표 해양관광도시 여수를 만들었다"고 밝혔다.
국회 입성 뒤에는 "20대 대선 경선 때부터 이재명과 함께한 원조친명으로 동부권 유일의 재선 의원이 됐다"고 소개한 뒤 "국회 농해수위에서 6년 연속 활동하며 전남 농민과 해양·수산인의 삶을 지키고 여수박람회장 공공개발을 관철하는 등 의정 활동에 힘썼다"고 말했다.
아울러 "지난해 8월에는 민주당 전남도당위원장으로 선출돼 '호남 중심 제4기 민주정권' 창출을 목표로 대선 승리에 전력투구한 결과, 전남이 전국 최고 득표율을 달성하며 이재명 정권 창출의 1등 공신이 될 수 있었다"고 자평했다.
주 위원장은 전남 발전을 위한 6대 비전으로 ▲석유화학·철강산업 정상화 ▲재생에너지 허브 전남 건설 ▲농수산 생명산업 거점 조성 ▲미래 첨단전략산업 벨트 구축 ▲세계적 문화관광 중심지 육성 ▲전남 미래 교통망과 여수광양항 에너지 거점 항만 조성 계획 등을 밝혔다.
이날 주 위원장은 한방병원 프랜차이즈 대표로 있는 아들이 200억 원대 사기 대출 혐의로 1심에서 징역 4년형을 최근 선고받은 데 대한 질문을 받고 "제가 이재명 대표 옆에서 (정치를) 함께하면서 검찰이 표적수사를 했던 것"이라며 "항소심에선 무죄가 선고될 것으로 믿고 있다"고 그간의 해명을 되풀이했다.
검사 출신 전남지사가 시대정신에 맞느냐는 질문에는 "검찰이 공격받는 시점에서 검사 경력이 자랑스러울 수는 없다"면서도 "광주검사장(지검장)을 하는 동안 시민들이 참여하는 검찰시민위원회를 운영하는 등 권력을 (시민들에) 돌려드리기도 했다"고 말했다.
선거를 8개월 이상 남겨둔, 이른 출마 선언 배경에 관해선 "당규에 따라 선거 8개월 전까지 당직(도당위원장)을 사퇴하게 돼 있다"며 "오는 10월 2일까지 사퇴해야 하는데, 그 배경을 도민들께 설명드려야 하는 것이 도리여서 회견을 하게 됐다"고 말했다.
