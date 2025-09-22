전통 언론이 '김어준'에게 배워야 할 점

<주간경향>의 '팬덤권력' 기획을 두고 미디어업계 안팎에서 갑론을박이 이어지는 모습입니다. 김어준 채널 등 유튜브 방송에 정치인 출연이 늘면서 벌어지는 현상을 다룬 보도를 보며 누군가는 '유튜브 권력'을 거론했고, 또 누군가는 '기성언론의 시기'라고 비판했습니다. 이와 관련해 <한겨레> 논설위원실장을 지낸 오태규 시민기자의 의견을 들어봤습니다. 다른 의견도 환영합니다.

큰사진보기 ▲김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장 방송화면 갈무리 ⓒ 겸손방송국 관련사진보기

큰사진보기 ▲구글 제미나이를 활용해 제작한 자료이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

독자는 왜 우리를 믿지 않는가?

우리는 독자가 원하는 것을 제대로 채워주고 있는가?

<주간경향>의 '팬덤 권력' 기획 보도를 둘러싼 논란은 한국 언론의 혼돈과 위기를 비추는 거울 같은 사건이었습니다. '중심 언론'이 사라진 시대, 언론계는 구심력이 아니라 원심력에 휩쓸리며 사방으로 흩어지고 있습니다.참여·공유·소통을 축으로 한 인터넷 기반 미디어 환경에서, 독자는 더 이상 구경꾼이 아니라 판을 흔드는 적극적 행위자가 됐습니다. 또한 인터넷망을 타고 급속히 확산하는 정보는 작은 불씨를 순식간에 들불로 키우며, 차분한 균형보다 편향과 열광을 부추깁니다. 그런데 신뢰를 잃은 한국 전통 언론은 이 소용돌이를 붙잡을 권위도, 제어할 힘도 잃은 지 오래입니다.김어준 현상과 유튜브 저널리즘의 부상은 바로 이 빈틈에서 이해해야 합니다. 유튜브는 전통 언론이 놓친 '독자의 가려운 곳'을 집요하게 긁어주고, 실시간으로 소통하며 호흡을 맞춥니다. 반면 전통 언론은 여전히 독자를 '가르쳐야 할 존재'로 바라보고, 호기심과 감각을 무시한 채 뒷짐만 지고 있습니다. 그러니 독자들이 편향을 알면서도 김어준의 방송으로 향하는 것은 놀랍지 않습니다.정치인들이 김어준의 채널에 줄 서는 이유도 다르지 않습니다. 과거 권위 언론의 지면을 빌려 얼굴을 알리려 했던 것처럼, 지금은 표에 도움이 된다면 유튜브에 올라타는 겁니다. 정치인은 표가 된다면 양잿물도 삼킨다는 말이 있지 않습니까. 김어준이 민주당을 좌지우지해서가 아니라, 그 방송이 득표에 유리하다고 판단하기 때문에 생기는 현상입니다. 표에 도움이 되지 않는 순간, 그들은 더 효과적인 무대를 찾아 미련 없이 떠날 겁니다.이런 상황에서 전통 언론이 유튜브의 편향성을 비판하는 건 버스가 떠난 뒤 정류장에서 손을 흔드는 것과 같습니다. 독자에게는 질투와 시기, 심술로밖에 비치지 않습니다. 전통 언론이 다시 잡아야 할 자리는 따로 있습니다. 바로 철저한 사실 검증, 권력 감시의 독립성, 공론장의 균형입니다. 이것은 유튜브가 흉내 낼 수 없는 전통 저널리즘의 영역이며, 잃어버린 신뢰를 회복하는 유일한 길입니다.최상훈 <뉴욕타임스> 서울지국장은 "한국의 미디어 환경은 완전히 유튜브로 넘어갔다"라고 진단한 적이 있습니다. 미국의 전통 언론이 유튜브와 균형을 잡으려 안간힘을 쓰는 것과 달리, 한국 언론은 주도권을 되찾기는커녕 유튜브를 흉내 내기에 급급하다는 겁니다.저는 전통 언론이 두 가지 착각에 빠져 있다고 봅니다. 첫째, 여전히 언론의 주도권을 쥘 수 있다는 오만. 둘째, 유튜브로 넘어간 권력을 다시 가져올 수 있다는 착각. 그러나 그 시대는 이미 지나갔습니다.이제 전통 언론은 달라진 환경을 인정하는 데서 출발해야 합니다. 오늘 던져야 할 질문은 단순합니다.이 물음에 답하지 못한다면 어떤 처방도 공허할 뿐입니다.전통 언론은 유튜브를 탓하기보다 자신만이 잘할 수 있는 일에 집중해야 합니다. 그래야만 독자의 신뢰를 되찾고, 잃어버린 권위를 회복할 수 있습니다.