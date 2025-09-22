마이산 북부 '특별한 먹거리 여행'이 옵니다

올해부터 ‘오르GO 함양’ 산악완등인증사업이 시작되면서 산악 관광이 다시 주목받고 있다. 산은 오랫동안 지역 주민의 삶과 함께해 온 생활 터전이자, 동시에 외부 관광객들에게는 새로운 체험과 매력을 제공하는 공간이다. 최근 들어 각 지역에서는 산을 단순한 등산의 무대로만 두지 않고, 다양한 관광 자원과 연계해 새로운 가치를 만들어내려는 시도를 활발히 이어가고 있다. 이러한 움직임은 지역 경제와 공동체 활성화로 이어지려는 흐름 속에서 점차 확대되는 추세다. <주간함양>은 이번 연재를 통해 산을 활용한 전국 각지의 다양한 사례와 시도를 소개하고자 한다.

큰사진보기 ▲마이산은 전라북도 진안군에 있는 산으로, 약 7000만 년 전에 지각변동으로 융기되어 지금의 모습이 되었다고 한다 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲진안관광협의회 이재동 이사장. 지난 8월 진안관광 센터에서 진안군·관광협의회 관계자와 인터뷰를 진행했다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 5월27일 전주에서 진행된 마이산 북부 먹거리 신메뉴 품평회 현장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

* 이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민·최경인)에도 실렸습니다.

<글 싣는 순서>(1)용의 전설이 살아 숨 쉬는 산, 하늘길로 열다(2)세조의 발자취 따라, 속리산 길을 거닐다(3)폐광지역의 역사와 문화를 잇는 운탄고도1330(4)마이산 북부 먹거리, 특별한 여행을 준비합니다(5)별빛 가득한 마을을 기다리며 '한우산'(6)영남알프스 복합웰컴센터, 특별한 여행이 머무는 곳국내 산 가운데 가장 독특한 형상을 지닌 마이산은 전북 진안군의 상징이다. 약 7000만 년 전 지각 변동으로 솟아난 두 봉우리가 말의 귀처럼 우뚝 서 있어 '마이산'이라는 이름을 얻었고, 예로부터 서다산·용출산·속금산 등으로 불리며 지역의 역사와 문화를 품어왔다. 사계절마다 다른 이름으로 불릴 만큼 풍광도 다채로워 신비로운 산으로 널리 알려져 있다. 그러나 마이산 관광은 오랫동안 남부 탑사 일원에 집중돼 왔다. 탑사와 금당사 주변은 기도객과 관광객이 몰려 늘 북적였지만, 북부 지역은 상대적으로 조용하다는 평가를 받아왔다. 현장에서는 "관광객 비율이 남부와 북부가 8대2 정도 된다"는 말이 나올 정도다. 이러한 불균형을 해소하기 위해 진안군은 2023년부터 '마이산 북부 상권 활성화 사업'을 추진하고 있다.군은 북부권의 경쟁력을 높이기 위한 해법으로 '먹거리 전략'을 선택했다. 단지 기반시설을 보강하는 것만으로는 한계가 있다고 보고, 지역 농산물과 전통 식문화를 현대적으로 재해석해 관광객이 머물며 소비할 수 있는 콘텐츠를 만들어 내는 데 집중했다. 이를 위해 군은 공모 사업비를 확보해 용역을 발주했고, 외식 분야에서 경험이 풍부한 전문 업체를 선정해 사업을 진행했다. 이 과정에서 레시피 개발뿐 아니라 메뉴 선정, 상가 역량 강화 교육, 홍보 전략, 인테리어 컨설팅까지 종합적으로 지원하는 체계를 갖췄다.지난해 11월 1차 주민 간담회에 이어 올해 3월 열린 2차 간담회에는 관광협의회 관계자와 상인, 군 관계자 등 30여 명이 참석해 사업 추진 과정과 방향을 공유했다. 현장에서는 북부 지역만의 차별화된 먹거리를 어떻게 만들 것인지, 상가 역량 강화를 위해 어떤 지원이 필요한지 논의가 이어졌다. 진안군 관계자는 "이번 사업은 마이산 북부 개발을 위해 확보한 공모 사업비로 진행되는 만큼, 북부에 적합한 먹거리 콘텐츠를 정착시키는 것이 목표"라고 설명했다.성과는 지난 5월27일 전주시 진안로컬푸드 호성점 앞 광장에서 열린 품평회를 통해 공개됐다. 주민과 관광객 120여 명이 참여한 가운데 신메뉴 다섯 종이 처음으로 선보였다. 흑돼지국밥, 고기호떡, 곶감식혜 크러쉬, 흑미파르페, 마이산 몽블랑이 그 주인공이다. 특히 흑돼지국밥은 불향이 살아 있고 잡내가 없다는 평가를 받았으며, 곶감식혜 크러쉬는 아이들과 젊은 층에게 인기가 높았다. 흑미 파르페와 몽블랑은 최신 트렌드를 반영한 디저트로 주목을 받았다. 품평회에서는 주민 참여 관능평가와 설문조사가 함께 진행돼 메뉴별 기호도와 시장성이 검증됐다.메뉴 선정 과정에서도 지역성과 차별성을 고려했다. 진안군관광협의회 관계자는 "남부와 북부 모두 흑돼지, 더덕 등 비슷한 재료를 쓰지만, 북부만의 특화된 조리법과 가격 전략으로 차별화를 시도했다"고 설명했다. 마이산 몽블랑은 계절마다 다른 토핑을 얹어 사계절의 변화를 담아낸 전략형 디저트로, '계절마다 다른 이름을 갖는 마이산'에서 착안했다.홍보 전략은 SNS와 온라인 채널을 중심으로 전개된다. 관광협의회는 인플루언서, 블로거, 유튜버 등과 협업해 현장 리뷰와 영상을 지속적으로 확산시키기로 했다. 실제로 지난해 마이산 물놀이장 개장 당시 전주와 도내, 도외 지역에서 30~40대 여성 관광객이 대거 유입된 사례가 있었다. 군 관계자는 "소비 패턴에서 가장 구매력이 큰 세대가 30~40대 여성"이라며 "이번 신메뉴 역시 이 층을 주요 타깃으로 삼았다"고 밝혔다.다만 상인들의 요구와 행정 지원 방향은 일부 차이가 있었다. 상인들은 시설 개선이나 장비 지원을 원했으나, 행정은 홍보와 교육 중심의 지원을 강조했다. 이에 대해 군 관계자는 "사업비 성격상 시설 지원은 어렵지만, 레시피 교육과 메뉴판 리뉴얼, SNS 마케팅을 통해 효과를 끌어내려 한다"고 설명했다. 관광협의회 관계자도 "100% 만족을 충족시키기는 어렵지만, 상권 체질 개선을 위해 꾸준히 소통하고 있다"고 말했다.마이산 북부 활성화 전략은 먹거리 개발에 그치지 않는다. 군은 사계절 축제를 통해 관광객을 끌어들이는 방안을 병행하고 있다. 여름에는 물놀이 행사, 겨울에는 동화축제, 봄에는 막걸리 페스티벌, 가을에는 돌탑쌓기 대회가 열린다. 이를 통해 마이산 북부가 계절과 관계없이 연중 찾을 수 있는 관광지로 자리매김하도록 하겠다는 것이다. 올해 하반기에는 약 6억 원 규모의 '진안고원 음식축제'도 예정돼 있다. 신메뉴를 중심으로 전통 음식과 현대적 미식 트렌드를 결합해 북부 상권을 알리고 관광객을 끌어들이려는 구상이다.진안군은 이번 사업을 단기 성과에 그치지 않고, 레시피 전수와 교육, 메뉴판 개선 등을 통해 실제 상권 내 업소들이 안정적으로 운영될 수 있도록 뒷받침할 계획이다. 또한 SNS 홍보를 단발성이 아닌 주기적·지속적으로 이어가 북부 상권이 장기적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원한다는 구상이다. 마이산은 독특한 자연 경관과 역사적 맥락을 품은 산이다. 북부 상권에서 시작된 먹거리 전략은 관광·경제·공동체를 잇는 새로운 시도다. 먹거리 신메뉴가 북부 상권에 안착해 체류형 소비와 지역 상생으로 이어질지 기대를 모으고 있다.