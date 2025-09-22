"경남도 '농어촌기본소득 시범사업' 분담 거부 철회해야"

큰사진보기 ▲농어촌기본소득운동경남연합, 전국어민회총연맹 경남본부, 서부경남민주개혁협의회는 22일 경남도의회 브리핑실에서 기자회견을 열어 “정치적 셈법으로 농어촌의 생존을 짓밟는 경상남도를 규탄한다”라고 밝혔다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲농어촌기본소득 시범사업 관련해 재정부담을 하지 않겠다고 밝힌 경남도 공문. ⓒ 윤성효 관련사진보기

농림축산식품부가 벌이는 '농어촌 기본소득 시범사업'에 경남지역 일부 군에서 공모신청을 준비하고 있는 가운데, 경남도가 재정부담을 하지 않기로 해 주민들이 반발하고 있다.농어촌기본소득운동경남연합·전국어민회총연맹 경남본부·서부경남민주개혁협의회는 22일 경남도의회 브리핑실에서 기자회견을 열어 "정치적 셈법으로 농어촌의 생존을 짓밟는 경남도를 규탄한다"라고 밝혔다.농림부는 농업농촌및식품산업기본법에 따라 소멸 위기 농어촌 지역 주민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화, 공동체 복원 등 선순환 유도를 위해 2026~2027년 동안 농어촌 기본소득 시범사업을 추진한다.사업 대상 지역은 전국 69개 군으로, 경남은 거창군, 고성군, 남해군, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군의 10곳이다.해당 지역 군 주민등록 거주자 1인당 월 15만 원씩 지역사랑상품권으로 지급하고, 인구 1만명당 총사업비는 360억 원이다. 여기에 들어가는 재원은 국비 40%, 광역시‧도비 30%, 군비 30%다. 광역시‧도가 재정부담을 하지 않으면 지방비는 전액 군비로 충당해야 한다.농림부는 10월 13일까지 공모신청을 받아 평가해 해당 지역을 선정해 10월 17일 발표한다. 경남에서는 남해, 산청, 거창군에서 공모신청 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다.경남도는 농어촌기본소득 시범사업에 참여하지 않는다. 경남도는 최근 '공모 계획 알림'을 통해 "지방비 확보에 있어 도비 부담(지원)액은 없음(지방비 전액 군비 부담)"이라고 했다.이는 군지역이 농어촌기본소득 시범사업에 선정되더라고 경남도에서 30% 재정부담을 하지 않겠다는 것이고, 지방비(60%) 전액을 해당 군에서 맡아야 한다는 것이다.단체들은 "경남도가 소멸 위기 농어촌의 가슴에 비수를 꽂는 행위를 확인하고 분노를 금할 수 없다"라며 "농림부의 '농어촌기본소득 시범사업'에 대해, 마땅히 책임져야 할 도비 분담금 30%를 전액 거부했기 때문이다. 이는 도내 농어촌의 절박한 현실을 철저히 외면하고, 모든 재정 부담을 가난한 기초지자체에 떠넘겨 사실상 공모 참여를 봉쇄하겠다는 악의적인 처사다"라고 밝혔다.이들은 "정부의 시범사업이 농어촌 회생의 작은 씨앗이라도 될 수 있다는 실낱같은 희망으로 정부의 '시범사업' 추진을 인정했다"라며 "중앙정부 40%, 광역 30%, 기초 30%라는 재정분담 모델은 소멸 위기가 심각할수록 재정이 열악한 지역의 현실을 외면한 구조적 한계를 안고 있었지만, 그럼에도 광역자치단체의 책임 있는 역할을 믿고 감내하고자 했다"라고 설명했다.이어 "하지만 경남도는 우리의 최소한의 믿음마저 짓밟았다"라며 "소멸 위기 농어촌을 지키는 최후의 보루여야 할 경상남도가, 오히려 그 길을 가로막는 최대의 걸림돌이 된 기막힌 현실에 개탄을 금할 수 없다"라고 덧붙였다.이들은 "경남도는 민생을 외면하는 정치적 판단을 즉각 철회하라", "농어촌 공동체 붕괴를 방조하는 도비 지원포기 결정을 즉각 철회하라", "농어촌기본소득 시범사업 지방비 확보를 즉각 약속하라"라고 촉구했다.이들은 "농어촌기본소득은 시혜가 아닌 권리이며, 실험이 아닌 시대적 과제다. 우리는 경남도의 각성과 책임 있는 변화가 이뤄질 때까지 흔들림 없이 나아갈 것이다"라고 밝혔다.