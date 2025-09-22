누군가 산을 추천해 달라고 한다면, 자신 있게 여길 말할 겁니다

매월, 1000m 이상의 함양 15개 명산을 오르는 ‘초보 등산러의 함양 산행일기’를 연재하고자 한다. 주간함양 김경민 기자가 직접 함양의 명산을 오르고 느끼면서 초보 등산러의 시각으로 산행을 기록한다. 해당 연재로 천혜의 자연 함양 명산에 흥미를 가지는 독자들이 늘어나길 기대해 본다.

큰사진보기 ⓒ 주간함양

▲월봉산 정상 ⓒ 주간함양

큰사진보기 ⓒ 주간함양

▲서상면 대로마을 주민들의 숨은 휴식처 다박골폭포 ⓒ 주간함양

큰사진보기 ⓒ 주간함양

비가 내리던 어제를 뒤로하고 맞은 9월13일 아침, 공기는 맑고 투명했다. 산행을 시작하기에 이보다 더 좋은 조건은 없을 것 같았다. 여름의 무더위가 한풀 꺾이고, 초가을의 선선한 기운이 산 전체를 감싸고 있었다. 전날 내린 비로 땅은 촉촉했고, 계곡에는 힘찬 물줄기가 흘러내렸다. 걸음을 뗄 때마다 계곡 물소리가 울려 퍼져 발걸음을 가볍게 했다. 땀은 흘렀지만 햇볕이 따갑지 않아 산행이 한결 수월했다.이번 산행지는 월봉산. 함양 서상면과 거창 북상면의 경계에 서 있는 높이 1279m의 산이다. 남덕유산에서 남령을 넘어 남동쪽으로 뻗은 산줄기 중 한 갈래를 차지하고 있으며, 암봉과 암벽, 육산이 어우러져 독특한 산세를 자랑한다. 특히 정상 부근의 진달래 군락은 철쭉이 만개하는 철이면 지리산 세석평전을 연상케 한다고 한다. 하지만 지리산이나 덕유산처럼 널리 알려진 이름은 아니어서, 아직 많은 사람들이 찾지 않는 산으로 남아 있다. 오히려 그 덕분에 숲은 더 울창하고, 계곡은 더 고요히 흐르는 듯했다.나에게는 또 다른 의미가 있었다. '초보 등산러의 함양 산행일기'를 시작한 지 꼭 1년이 되는 날이었다. 작년 이맘때 삼봉산에서 출발했던 산행기가 어느새 1년을 돌아왔다. 11번째 산행이 월봉산이 되었고, 이제 남은 산은 4개뿐이다. 그사이 나의 체력은 눈에 띄게 늘었고, 산을 대하는 마음도 여유로워졌다. 작년만 해도 숨이 차오르면 곧 포기하고 싶던 발걸음이 이제는 힘겨움 속에서도 리듬을 찾아가는 습관이 되었다. 산은 나를 단련시키고 있었고, 나는 그 변화가 반가웠다.월봉산의 등산로는 크게 두 갈래다. 하나는 대로마을에서 시작하는 1코스로, 작은재와 다박골폭포, 구시폭포, 난데이계곡을 거쳐 정상에 이르는 길이다. 다른 하나는 노상마을에서 출발하는 2코스로, 저수지를 지나 큰목재계곡과 능선을 따라 이어지는 길이다. 우리는 다박골폭포가 궁금해 1코스를 선택했다.대로마을에서 산행을 시작하자 처음에는 포장도로가 이어졌다. 20분쯤 오르니 갈림길이 나타났다. 하나는 곧장 정상으로 향하는 길이고, 다른 하나는 다박골폭포로 이어지는 길이다. 폭포를 들렀다 가도 결국 정상으로 이어지지만, 우리는 그 사실을 몰랐다. 결국 정상에 올랐다가 하산길에야 폭포를 찾게 되었다. 지금 생각해보면 조금 아쉬웠지만, 마지막에 남겨둔 보너스처럼 폭포를 만난 것도 나쁘지 않았다.갈림길을 지나 포장도로가 끝나자 비로소 산길이 열렸다. 이때부터는 계곡 물소리가 본격적으로 따라왔다. 사방에서 물이 흘러내리고, 작은 개울을 여러 번 건너야 했다. 물길을 따라 걸으니 더위는 잊을 수 있었고, 산행 자체가 놀이처럼 느껴졌다. 물살을 가로지르며 지나가는 구간에서는 긴장감도 더해졌다. 높은 산에서 이렇게 많은 물이 쉴 새 없이 흘러내린다는 게 놀라웠다. 가끔은 산보다 계곡이 주인공인 것 같다는 생각마저 들었다.초중반까지는 난이도가 크지 않았다. 오히려 물길과 숲길이 교차해 지루하지 않았다. 길가에는 비 온 뒤의 숲 향기가 짙게 풍겼다. 축축하게 젖은 흙냄새와 이끼 냄새가 섞여 가을의 초입을 알리고 있었다. 곳곳에서 옛 터로 보이는 흔적도 보였다. 누군가 살았던 흔적 같은 평평한 자리가 나타날 때마다, 이 깊은 산중에도 삶이 있었음을 느낄 수 있었다.그러나 정상까지 1.5km 정도 남았을 때부터는 상황이 달라졌다. 길은 점점 가팔라졌고, 숨은 가빠졌다. 발걸음이 더뎠고 나무뿌리를 잡고 몸을 끌어올리는 구간도 이어졌으나 계곡 소리가 멀어질수록 정상에 가까워졌다는 기대가 커졌다. 드디어 큰 바위가 보이고, 그 위에 세워진 정상석이 모습을 드러냈다. 오전 10시 30분에 출발해 오후 12시 40분에 도착했으니 2시간 10분이 걸렸다.정상에 서자 사방이 열렸다. 여름의 푸른빛은 여전히 짙었지만, 그 사이사이에 노랗게 변해가는 나무들이 눈에 띄었다. 계절이 바뀌고 있음을 가장 먼저 알리는 건 역시 산이었다. 정상에서 바라본 풍경은 마치 '여름과 가을의 경계'에 서 있는 듯한 인상이었다.정상에서 잠시 쉬다 내려오니 올라올 때 힘들었던 가파른 길이 오히려 하산길에서는 속도를 붙게 했다. 발걸음이 빨라져 어느새 초입 계곡에 다다랐다. 그리고 이번에는 놓치지 않고 다박골폭포로 향했다. 갈림길에서 약 0.9km, 귀를 때리는 듯한 폭포 소리가 점점 커졌다. 숲 속을 가득 울리는 물소리는 심장을 두드리는 북소리 같았다.마침내 도착한 다박골폭포는 장관이었다. 수직으로 떨어지는 거대한 물줄기가 흰 포말을 일으키며 쏟아져 내렸다. 비 온 뒤라 수량이 더욱 많아 웅장함이 배가됐다. 산이 이런 폭포를 품고 있다는 사실이 놀라웠다. 맑고 깨끗한 물, 그리고 깊은 숲 속의 고요함이 어우러져 신비로운 분위기를 자아냈다. 사람들에게 널리 알려지지 않은 명소라서 더욱 특별하게 느껴졌다.이번 월봉산 산행은 시작부터 끝까지 물과 함께한 여정이었다. 계곡을 건너고, 물소리를 따라 걷고, 마지막에 폭포를 만나는 흐름이 하나의 이야기처럼 이어졌다. 산 자체의 험난함은 적당했지만, 물길 덕분에 산행의 재미는 배가됐다. '오르GO 함양'을 통해 처음 월봉산을 찾은 사람들도 분명 나와 같은 감동을 느낄 것이다.월봉산은 외형적으로 험해 보이지만 실제로는 의외로 수월하게 오를 수 있는 산이다. 무엇보다 사람의 발길이 덜 닿아 숲과 물이 살아 있다는 점이 큰 매력이다. 계곡을 따라 걸으며 자연의 신비로움을 느낄 수 있고, 정상에서는 계절의 변화를 한눈에 담을 수 있다. 나에게는 1년 산행기의 11번째 기록으로 남게 되었지만, 누군가 산을 추천해 달라고 묻는다면 자신 있게 권하고 싶은 산이기도 하다. 월봉산은 분명 더 많은 이들이 찾아야 할, 그러나 오래도록 지금의 모습을 간직해 주었으면 하는 산이다.